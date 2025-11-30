Colombia

Claudia Bahamón vio auroras boreales, pero no quiso salir a la intemperie para apreciarlas: esta fue la razón que dio

La presentadora vivió un momento único al presenciar este fenómeno natural desde su habitación, contagiando a sus seguidores con su entusiasmo y amor por la naturaleza en cada publicación

Claudia Bahamón se emociona con
Claudia Bahamón se emociona con las auroras boreales en Islandia y lo comparte con sus fans - crédito captura de pantalla MasterChef Celebrity / YouTube

La experiencia de Claudia Bahamón en Islandia ha generado un notable interés en redes sociales, luego de que la reconocida presentadora compartiera imágenes y relatos sobre su encuentro con un fenómeno natural extraordinario: las auroras boreales.

A través de su cuenta de Instagram, en la que suma millones de seguidores, Bahamón relató cómo vivió este episodio, que la dejó profundamente emocionada.

La conductora de Masterchef Celebrity describió que, en plena madrugada, recibió una llamada desde la recepción del lugar donde se hospedaba en la que le indicaron que iba a poder presencial el fenómeno, pero su reacción llamó la atención de los fans.

Nos dormimos... y unos minutos después timbra el tel del cuarto: ‘Las auroras están afuera, si quieren verlas es ahora de salir’”, escribió Bahamón en sus historias, citando el mensaje que la despertó al llamado de la recepción. Sin embargo, la presentadora explicó que no pudo salir de inmediato a contemplar el espectáculo por motivos de clima.

El viaje de Claudia Bahamón
El viaje de Claudia Bahamón a Islandia: paisajes, auroras boreales y un mensaje ecológico que inspira - crédito @claudiabahamon/IG

"Por primera vez se vislumbraba en el cielo esa imagen la cual vinimos a buscar. Mi mente explotó. No fui capaz de salir, estaba helando -9 ℃ y con una gripa brutal, me sentía muy maluca”, contó la presentadora del programa de cocina presentado en el Canal RCN.

Sin embargo, Claudia explicó que en ese momento decidió subir la cortina de su ventana y fue cuando la magia de la naturaleza la dejó deslumbrada.

Subí el black out de la ventana y la magia se asomó. Wow wow wow”, relató, transmitiendo la impresión que le causó observar las auroras desde la comodidad de su habitación y mientras compartía las fotos que tomó del instante.

Este testimonio, compartido con su comunidad digital, refleja el impacto que tuvo en ella presenciar uno de los espectáculos naturales más admirados del planeta.

Claudia Bahamón enfrenta el frío
Claudia Bahamón enfrenta el frío y una gripa brutal para no perderse las auroras boreales en Islandia - crédito @claudiabahamon/IG

Durante los días previos, la presentadora ha documentado en sus redes sociales distintos momentos de su viaje por Islandia, mostrando su fascinación por los paisajes y las experiencias que le ha brindado la naturaleza en este destino.

Además de compartir imágenes de sus recorridos, Bahamón, reconocida por su compromiso con el cuidado ambiental en Colombia, ha aprovechado la ocasión para difundir mensajes pedagógicos sobre la importancia de la conciencia ecológica y las causas ambientales.

“Aprendimos cómo en Islandia la agricultura solo es posible gracias a la energía geotérmica: luz, calor, agua pura del glaciar, todo limpio, sin pesticidas. Tecnología al servicio de la vida... A partir de hoy su historia me acompañará como inspiración y un recordatorio más de que mi propósito de proteger la vida de la Tierra tiene sentido, que cada acción cuenta y que, con convicción y amor por la naturaleza, también voy a poder algún día dejar una huella significativa. Y pues sí, gracias a ella, vimos este espectáculo que cae desde los glaciares con una fuerza que se siente en el pecho", expresó la presentadora.

El emotivo encuentro de Claudia
El emotivo encuentro de Claudia Bahamón con las auroras boreales - crédito @claudiabahamon/IG

La modelo y presentadora continúa explorando diversos lugares de Islandia, manteniendo informada a su audiencia sobre cada etapa de su travesía y reforzando su mensaje de respeto por el medio ambiente. Según lo reportado por en su perfil de Instagram y Bahamón ha convertido su viaje en una oportunidad para inspirar a sus seguidores a valorar y proteger los recursos naturales.

Finalmente, Claudia indicó que próximamente va a compartir un contenido especial en el que contará detalles de su experiencia y también sobre los fenómenos que logró presencial de la naturaleza, como las auroras boreales, ya que aparecen por una razón específica. Además, aseguró que ha aprendido varios trucos sobre el cuidado que le dan a los animales y los océanos, alimentos y demás temas de la tierra, los cuales espera contar y replicar.

