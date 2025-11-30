Carlos Caicedo abrió la posibilidad de reconciliarse con Petro, pero puso condiciones: “Estamos dispuestos a un diálogo constructivo”

La victoria de Margarita Guerra profundizó las diferencia entre el presidente y el exgobernador de Magdalena - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

La reciente victoria de Margarita Guerra en las elecciones atípicas para la Gobernación del Magdalena ha intensificado la confrontación política entre Carlos Caicedo, exgobernador y líder natural del partido Fuerza Ciudadana, y el presidente Gustavo Petro. Aunque la candidata respaldada por Caicedo se impuso sobre el aspirante apoyado por el petrismo, el resultado ha desencadenado una serie de declaraciones cruzadas que reflejan la fractura entre ambos sectores.

Durante el Consejo de Ministros realizado el martes 25 de noviembre de 2025, el mandatario aseveró que el resultado electoral representa una victoria para las fuerzas tradicionales, y advirtió que esto podría también reflejarse en los comicios del 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Nos gana la política tradicional de Santa Marta, acabamos de observarlo. El pueblo del Magdalena no nos acompañó. Era difícil porque era tiempo contrario, pero yo no puedo estar con organizaciones que se dicen de izquierda, que buscan dividir la izquierda en este momento (...) es entregarle a quienes nos llevaron a una crisis humanitaria, a un genocidio”, indicó el jefe de Estado.

El presidente de la República advirtió que no respaldará a organizaciones que fragmenten la izquierda colombiana - crédito Presidencia de la República de Colombia/YouTube

Tras las declaraciones de Petro, Caicedo anunció el retiro del respaldo al proyecto progresista. Sin embargo, días después de la disputa política, parece que existe voluntad de diálogo para zanjar sus diferencias.

En diálogo con El Tiempo, Carlos Caicedo resaltó que está dispuesto a reunirse con el presidente Petro, pero estableció que dicho encuentro eta sujeto a condiciones claras, teniendo en cuenta el inicio de la campaña electoral para Congreso y Presidencia.

“Si el presidente (Gustavo Petro) nos invita a tomar un tinto, estamos dispuestos a conversar en el marco del respeto y de lo que sea más conveniente para el país“, aseguró el político samario al citado medio de comunicación.

La alianza de Petro con sectores tradicionales es criticada por Caicedo, advirtiendo sobre riesgos para las reformas progresistas - crédito Colprensa

Igualmente, el líder de Fuerza Ciudadana recalcó que, tanto en campaña como en la llegada del Gobierno Petro, han respaldado las propuestas del líder progresista sin que, según él, hayan recibido alguna recompensa.

“Nosotros, a lo largo de ocho años, lo hemos acompañado sin pedir nada a cambio, simplemente pidiendo que se impulsen las reformas, los cambios y los programas que favorezcan a la gente. Para hacer acuerdos de orden burocrático, no. Cuando no le somos funcionales, como recientemente, hemos escuchado descalificaciones”, agregó.

No obstante, Caicedo fue enfático en sus críticas hacia las alianzas realizadas en la elección en Magdalena, en la que el Pacto Histórico respaldó a Rafael Noya, candidato que también contó con el apoyo de Cambio Radical y Centro Democrático.

“Al Presidente le dimos la oportunidad, lo apoyamos, pero no nos tiene que imponer, a dedo, a quien él quiere que lo suceda y, mucho más, si va a terminar haciendo acuerdos con sectores políticos tradicionales”, dijo el exgobernador al diario bogotano.

La victoria de Margarita Guerra en Magdalena profundiza la fractura política entre Fuerza Ciudadana y el presidente Gustavo Petro - crédito @margaritaguerraz/Instagram

Adicionalmente, el exmandatario samario y hoy precandidato presidencial le hizo un llamado al mandatario nacional para que su movimiento político se desligue de esos respaldos con colectividades que han cuestionado varias de sus políticas impulsadas durante su administración.

“El Presidente también debería demostrar grandeza y no meterse en coaliciones que han terminado pasando una línea roja. ¿Cómo se explica que termine unido en un territorio con aquellos que en el Congreso le hunden las reformas y le celebran que lo incluyan en la Lista Clinton, que incluso piden que lo extraditen, para aniquilar un proyecto político como lo es Fuerza Ciudadana? Ojalá rectifique ese rumbo y, en ese orden, estamos siempre dispuestos a un diálogo constructivo”, propuso.

Actualmente, Fuerza Ciudadana enfrenta el desafío de haber perdido su personería jurídica, lo que ha llevado a Carlos Caicedo a iniciar la recolección de firmas para mantener la vigencia de su movimiento.

Carlos Caicedo condiciona cualquier acercamiento con Petro anteponiendo el respeto y la autonomía política de cara a las elecciones del 2026 - crédito Colprensa y X

Frente a ello, el precandidato sostuvo que su proceso va por buen camino y anunció que la entrega de apoyos ciudadanos se podría llevar a cabo a mediados de diciembre del año en curso.

“Va muy bien. Estamos trabajando a toda marcha para que el 14 de diciembre podamos hacer el corte definitivo. Nos propusimos tres millones; vamos a ver si logramos alcanzar el objetivo, pues hemos invertido bastante energía en este proceso”, puntualizó.