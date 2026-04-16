Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este jueves 16 de abril

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la lista de cortes de luz que llevará a cabo este jueves 16 de abril a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los consumidores.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjunto residenciales Rincon Del Lago, Campestre Del Lago, Palmar del Lago, Cacique Real. Urbanizaciones Lagos del Cacique, Quintas del Lago, Altos del Lago, UDES, Monteverdi, Hacienda San Juan, Altos del Cacique, Palmeras del Cacique y San Expedito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 04:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Trinidad, Belencito, San Bernardo, Santa Helena, Santa Fe, Arrayanes, Asdeflor, Fátima, Mirador de Fátima, Prados de Fátima, Altoviento II, Zapamanga, Zapamanga I, Zapamanga V y Zapamanga IV.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 04:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, San Roque de Picacho, Puerto López y algunos sectores de Popoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Popoa Norte y Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Yariguies, Macanal y algunos sectores de Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles, Barrios Las Nieves, Los Almendros, Bellavista, Maria Eugenia, La Planada del Cerro, Bosques De La Cira, Buena Vista, El Campestre y algunos sectores de El Castillo El Palmar y Los Pinos; y las veredas Cuatro Bocas y Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Portal Del Valle, Los Cisnes, Villa Marcela II, Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas de Cenaprov, Villas Del Rio, así como sectores de Puerto Madero, Hoyo Grande, Centro y las veredas Las Amarillas y Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Escuela Normal de Señoritas, barrios Reserva De La Loma, Primavera II, Edymar, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Prados De Miraflores, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Candelaria Antigua y Los Cedros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Nuevo Mundo, Llana Fria, Guadual, Palmira, Taguales, Naranjito, Campo Hermoso, Marcito y sectores de Arrugas, Alto Viento, Albania, Esmeralda, El León, Llana Caliente, Vizcaína y La Tempestuosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrios Arrayanes, Asdeflor, Belencito, Santa Helena, Trinidad, Zapamanga IV y algunos sectores de San Bernardo, Zapamanga V y Zapamanga III.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanizaciones Altos Del Cacique, San Expedito, Monteverdi y Altos del Lago.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificio calle 22 22 Alarcón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Corregimientos San Francisco, Otoval, Rio Blanco, Girón, Veredas Alto Ceiba, La Reforma y algunos sectores de El Venado, Bajo Ceiba y San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimientos Santa Rosa, El Godo, San Marcos, Veredas Santa Rosa, Combos, El Espejo, Guacharaca, La Trocha, El Limón, Agua Blanca, Chorolo Medio, San Vicente, La Cuchilla, El Cruce, Chorolo Bajo, Altamira, La Melona, Alto Del Tigre, La Puerta de Los Cerros y Genderalles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Vereda Buena Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Nacumales y algunos sectores de Chorolo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Simonica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanizaciones Alameda, Alameda Real,Centauros, Las Palmeras y Mutis en los sectores de las calles 58 y 59 con carrera 1W.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Francisco sectores de la calle 22 con carrera 24.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Casco urbano del municipio y las veredas Motuas, Boquerón, San José de la Amistad, El Trapal y algunos sectores de Resumidero, Callejón II y Guamal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Barrio Centro sectores de la calle 8 con carrera 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio El Progreso sectores de la carrera 20 con calle 17A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Francisco de Paula Santander.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Barbosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Pedregal, El Uvito y Helechal y Mesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguara sector El Edén.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanizaciones Altos Del Cacique, San Expedito, Monteverdi y Altos del Lago.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Urbanización Lagos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de las urbanizaciones Hacienda San Juan y Trinidad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrios Arrayanes, Asdeflor, Belencito, Santa Helena, Trinidad, Zapamanga IV y algunos sectores de San Bernardo, Zapamanga V y Zapamanga III.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificio calle 28 22 32 Alarcón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Otro Mundo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Casas Blancas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio 20 de Julio sectores de la carrera 11 con calles 20 y 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Veredas Chacara, Apure, Labradas y sectores de Tahona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sitio Nuevo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Centro Poblado Chocoita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Honda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Veredas Chinigua, Centenario y algunos sectores de La Cutiga y Montevideo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Danto Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda La Militosa y algunos sectores de Chontarales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Campo Alegre sectores de las calles 52, 52A y 52B con carreras 35A,35B,35C y 35D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Barrios Altos del Manantial, Verde Vivo y algunos sectores de la vereda Cnetro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificio carrera 23 24 42 Alarcón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Carcasí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bavega.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimientos Santa Rosa, El Godo, San Marcos, Veredas Santa Rosa, Combos, El Espejo, Guacharaca, La Trocha, El Limón, Agua Blanca, Chorolo Medio, San Vicente, La Cuchilla, El Cruce, Chorolo Bajo, Altamira, La Melona, Alto Del Tigre, La Puerta de Los Cerros y Genderalles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Montebello.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Yariguies, Macanal y algunos sectores de Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Casco urbano sector salida a Florian.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Martín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Mompa, Yariguies y Vegas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pedro de Incora.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mata de Cacao.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pirigua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Barrios Mirador, El Hoyo, El Ramal, Luis Carlos Galán, El Picacho, La Curva, La Lomita, Miraflores, San Rafael, Terrazas, Bellavista, Morrorico, Zulia y algunos sectores de las veredas San Pedro y Clavellinas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Molagavita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Naranjo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Puerto Argilio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Veredas San Bernardo, Olvido Monchía, Laja y algunos sectores de Aguablanca, San Rafael, Hatigal y San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Veredas San Martin, San Diego Yariguies, San Joaquín y sectores de Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Bocas y Culebrosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guarigua Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Quitasol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles, Barrios Las Nieves, Los Almendros, Bellavista, Maria Eugenia, La Planada del Cerro, Bosques De La Cira, Buena Vista, El Campestre y algunos sectores de El Castillo El Palmar y Los Pinos; y las veredas Cuatro Bocas y Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villa Pinzon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Aguachica, El Retiro y algunos sectores de Agua Blanca y Nacumales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios 16 de Marzo, 3 de Octubre, Prados del Campestre y El Campestre, en los sectores comprendidos entre la calle 38 y la calle 40A y entre la carrera 56 y la carrera 64.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Carcasí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bavega.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Corregimientos San Francisco, Otoval, Rio Blanco, Girón, Veredas Alto Ceiba, La Reforma y algunos sectores de El Venado, Bajo Ceiba y San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará Nueva Colombia sector La Virgen.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Vereda Buena Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Capilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Feria sector San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Nuevo Mundo, Llana Fria, Guadual, Palmira, Taguales, Naranjito, Campo Hermoso, Marcito y sectores de Arrugas, Alto Viento, Albania, Esmeralda, El León, Llana Caliente, Vizcaína y La Tempestuosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:45 - 17:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Vereda Mata De Cacao.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Barro Amarillo, Palestina y sectores de Llana Fria, Palmira, Merida y Cantarranas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Fragua, Bajo y Medio Vijagual y La Raya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios San Rafael, así como sectores de Puerto Madero, Centro, San Antonio y Villas De Coaviconsa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:45

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Escuela Normal de Señoritas, barrios Reserva De La Loma, Primavera II, Edymar, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Prados De Miraflores, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Candelaria Antigua y Los Cedros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:15 - 17:45

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Portal Del Valle, Los Cisnes, Villa Marcela II, Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas de Cenaprov, Villas Del Rio, así como sectores de Puerto Madero, Hoyo Grande, Centro y las veredas Las Amarillas y Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:15 - 17:45

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas San Vicente, Tres Esquinas Los Patios, Botuva I, El Casiquito y algunos sectores de Mercadillo, Matarredonda, Helechal y Mesa y Puerto López.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, San Roque de Picacho, Puerto López y algunos sectores de Popoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Popoa Norte y Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Naranjos, Otro Mundo, Cachipayal y algunos sectores de El Rubí y Sinagoga Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.