Álvaro Uribe se refirió al pocillo de “orgullosamente uribestia”: “Uno tiene que aprender a burlarse de sí mismo”

Álvaro Uribe Vélez sostiene un pocillo con la palabra "Uribestias" durante la transmisión de su juicio - crédito Centro Democrático y Argiro Castaño/X

En septiembre de 2025 circuló en redes sociales una fotografía de Álvaro Uribe Vélez sosteniendo una taza con la frase “orgullosamente uribestia”, junto a un burro caracterizado como el personaje de la película Shrek.

La palabra, empleada inicialmente por sectores de izquierda como insulto contra los partidarios del expresidente, fue adoptada por estos últimos, quienes la transformaron en un símbolo de pertenencia.

En una entrevista con Semana, el expresidente colombiano (2002-2010) habló sobre el término y la taza que ha aparecido en sus transmisiones y pronunciamientos oficiales.

Según el líder del Centro Democrático, uno debe aprender a “burlarse de sí mismo”. Asimismo, indicó que se deben “reconocer errores” y si es necesario, según Uribe, perdonarlos.

El término 'uribestia', antes peyorativo, es resignificado por los seguidores del expresidente Álvaro Uribe como símbolo de identidad - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Uno tiene que aprender a burlarse de sí mismo. Aquí dice 146 años, 73 de día y 73 de noche. Yo estoy muy viejo, tengo que reconocer errores y pedir que me los perdonen. Todo el mundo, cuando reconoce un error, sinceramente, tiene derecho a que se le perdone”, señaló Uribe Vélez.

El expresidente señaló que todo el mundo le ha pedido un pocillo de “uribestia”, reconociendo que le han regalado varios.

Afirmó que la taza que utiliza habitualmente solo le sirve para tomar un “tintico” en su propiedad.

“Sí, no sé cómo voy a dar abasto, porque en todas partes me piden que les regale un pocillo de ‘uribestia’. Ya me regalaron uno chiquito, va a ser más fácil, me lo regalaron el domingo. Sí, por ahí lo saqué en las redes. Ese es tan pequeño que no le cabe el café. Es apenas para un tintico en mi tierra andina, en mi tierra antioqueña”, expresó Álvaro Uribe en su entrevista con Semana.

Álvaro Uribe afirmó que la taza que utiliza habitualmente solo le sirve para tomar un “tintico” en su propiedad - crédito Colprensa

Detalles del pocillo de Álvaro Uribe

La difusión de la imagen, publicada a través de un mensaje en la cuenta oficial de Uribe, no tardó en viralizarse. Miles de usuarios dirigieron su atención a la taza y no al contenido político expresado. Para muchos, este gesto constituyó una muestra deliberada de cómo un insulto puede ser reconvertido en un emblema positivo para el grupo que en principio era destinatario de la descalificación.

Otro elemento contribuyó al efecto viral: en el escritorio del exmandatario se podía observar un burro similar al personaje de la película Shrek. Esta coincidencia no pasó por alto y dio lugar a una lluvia de análisis, bromas y memes elaborados por los internautas, que destacaron el contenido visual de la escena por encima del mensaje político.

Álvaro Uribe, figura central en la política colombiana y referente del uribismo, ha estado expuesto de manera frecuente a debates y controversias en redes sociales, tanto por sus posturas en temas nacionales como por la forma en que utiliza los recursos visuales y narrativos.

No es la primera vez que el ex jefe de Estado aparece con una taza de estas características. En marzo de 2025, durante una transmisión pública relacionada con su proceso judicial, utilizó un pocillo similar, evidenciando su apoyo a quienes habían convertido el insulto en un emprendimiento comercial.

El Centro Democrático respaldó la apropiación positiva del término 'Uribestias' como símbolo de resiliencia y emprendimiento - crédito Centro Democrático/X

El creador de estos objetos es Argiro Castaño, conocido por su actividad en redes y cercanía al uribismo. Cuando el periodista Jaime Bayly apareció con uno de estos pocillos, Castaño celebró el alcance de su marca y relató cómo transformó una expresión despectiva en una oportunidad de negocio rentable.

La popularidad del producto creció rápidamente y generó opiniones divididas: algunos cuestionaron el aprovechamiento comercial de un insulto, mientras que otros destacaron la capacidad de resignificarlo. El propio Uribe reforzó este enfoque al publicar que el pocillo lo acompañaba durante su proceso judicial. El Centro Democrático, partido fundado por Uribe, también impulsó la narrativa de convertir una afrenta en una herramienta comercial y de identidad.