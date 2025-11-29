Vanessa Pulgarín aclara por qué salió en traje de baño enterizo en Miss Universe y causa reacciones encontradas entre los fans

Vanessa Pulgarín cuenta la verdad detrás de su inesperado traje de baño en Miss Universe - crédito Chalinee Thirasupa/Reuters

En medio de la polémica generada por su aparición en traje de baño enterizo durante la competencia del Miss Universe 2025, la representante de Colombia, Vanessa Pulgarín, decidió salir a hablar y explicar lo ocurrido tras bambalinas.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la antioqueña contó paso a paso cómo terminó desfilando con un vestido de baño diferente al que muchos esperaban ver y que, según sus palabras, no fue una decisión personal, sino una situación de último minuto.

Pulgarín inició aclarando que ninguna de las candidatas sabía cuál traje de baño le correspondería usar en la gala del top 30 ni tampoco los organizadores, es un tema que se conoce casi a último minuto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Como decían en un top treinta, ellos no sabían quiénes eran las niñas que quedaban en el top treinta. Por ende, nosotras, ninguna de las candidatas nos habíamos medido el traje de baño de las treinta finalistas”, empezó explicando a reina de belleza.

El apuro de Vanessa Pulgarín: así terminó usando un enterizo en la competencia preliminar de Miss Universe - crédito @missuniversooo8/tiktok

De acuerdo con las declaraciones de Pulgarín, cuando se anunció oficialmente a las 30 semifinalistas, todas las concursantes corrieron al camerino donde las esperaban las bolsas marcadas con el traje asignado para cada una y ella recibió un bikini de dos piezas color vino tinto, un diseño que, según dijo, le pareció “precioso” y muy similar al de otras participantes que sí pudieron salir vestidas así en la pasarela. Sin embargo, los problemas comenzaron en cuanto Vanessa se probó el suyo.

“Cuando dicen las treinta finalistas, nosotras entramos al camerino y estaban las bolsitas marcadas. A mí me tocó un vestido de baño precioso de dos piezas, vino tinto, muy parecido al de otras candidatas. Pero cuando yo me puse ese vestido de baño pasaron dos cosas. Primero, me quedó demasiado grande la tanga. Entonces, o sea, no, no se me sostenía. Tratamos de arreglarla haciéndole unas puntaditas, no fue posible. Y segundo, me quedaba grande, o sea, ancho, pero también me queda pequeño porque era muy delgadito, muy, muy, muy”, relató Pulgarín.

La situación empeoró cuando notó que, además de grande, el diseño era extremadamente delgado, lo que hacía que tampoco le ajustara correctamente en la parte intima, situación que ocurrió mientras el equipo de producción ya la llamaba para salir.

“Resulta que yo era como la tercera que salía y empezaron a llamar: ‘Colombia, Colombia, ya, ya va a salir Colombia, ya va a salir Colombia’. Y empezamos a entrar como en esa situación de estrés y ansiedad, como que decíamos: ‘¿qué vamos a hacer? El vestido de baño de verdad no me sirve’“, comentó la representante de Colombia.

Vanessa Pulgarín responde a las críticas por su look en Miss Universe y revela lo que realmente pasó - crédito @miss_universe_lt/tiktok

Ante la presión del tiempo y el estrés del momento, la candidata y su equipo empezaron a buscar una solución inmediata y fue entonces cuando vieron sobre la mesa un traje de baño enterizo que había sobrado.

"Nos volteamos todos, miramos la mesa y sobraba uno que era un traje entero, y yo: ‘Ay, lo que sea, la mano de Dios’, me puse ese enterizo. Cuando me lo puse me di cuenta de que también me quedaba grande, pero este no se me caía, el otro se me caía. Entonces yo dije: ‘Bueno, no, la mejor decisión es usar este traje de baño, porque el otro, pues, no hay manera’”, contó la señorita Colombia.

Con esa última consideración, tomó la decisión que generó debate entre fanáticos y seguidores del certamen: usar el vestido de baño enterizo y, según afirmó, fue simplemente la opción más segura en medio del caos del backstage.

Además, Vanessa aclaró que las candidatas no eligen los trajes de baño que usarán en competencia, como muchas personas pensaron, pero confesó que les dan la alternativa de mencionar cuál es su preferencia, ya que antes de viajar, todas debían llenar un formulario donde se les preguntaba si querían enterizo o dos piezas.

“Yo siempre puse dos piezas porque a mí me encanta, porque yo me siento muy cómoda, porque se ven más los movimientos”, aseguró, dejando claro que la elección final no estuvo en sus manos.

El verdadero motivo detrás del traje de baño de Vanessa Pulgarín en Miss Universe - crédito Cortesía RCN

La explicación de Pulgarín buscó poner fin a las críticas que surgieron en redes sociales, donde algunos usuarios afirmaban que uno de sus puntos fuertes era precisamente su figura y que el enterizo la desfavorecía. No obstante, la reina colombiana dijo sentirse tranquila con la decisión tomada bajo presión y agradeció a quienes han apoyado su participación.

“¿O sea la sabotearon?“, ”No puede ser, eso no la ayudó“, ”Qué embarrada, ¿cómo le van a hacer eso?“, ”Bueno, cosas que pueden pasar, igual ella lo hizo increíble y se veía muy linda", dicen algunos comentarios.