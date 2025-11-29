Colombia

Miguel Uribe Londoño reveló las fracturas que hay en el Centro Democrático por el proceso de selección de candidatos: “No fui consultado”

El precandidato presidencial aclaró que su intención no es fomentar un debate público sobre el tema, pero formulará en privado las observaciones

Miguel Uribe Londoño reveló las fracturas que hay en el Centro Democrático por el proceso de selección de candidatos - crédito Centro Democrático y Carlos Ortega/EFE

El Centro Democrático puso en marcha un conjunto de medidas preventivas para blindar la transparencia de sus procesos internos de selección de candidatos, en respuesta a la detección de posibles intentos de manipulación o infiltración por parte de actores externos. En un comunicado oficial difundido el 28 de noviembre de 2025, la colectividad subrayó que estas acciones buscan impedir cualquier influencia indebida sobre las firmas encuestadoras responsables de los sondeos internos.

La organización política precisó que, a partir de la fecha, la empresa Cadem, originaria de Chile, iniciará un estudio cuantitativo de alcance nacional a través de su socio en Colombia. Este proceso contempla la realización de 2.100 entrevistas autoadministradas por internet, utilizando un cuestionario elaborado de manera conjunta entre ambas partes. El estudio abarcará todas las regiones del país y tiene como finalidad definir los candidatos del Centro Democrático para la consulta interna programada para marzo próximo.

Esta fue la comunicación emitida por el Centro Democrático - crédito prensa Centro Democrático

Según enfatizó el comunicado, “el Partido ha tomado todas las medidas necesarias para evitar manipulación o infiltración por parte de terceros que, de mala fe, podrían intentar contactar a las firmas encuestadoras para afectar los procesos del Centro Democrático”. De este modo, la colectividad busca resguardar la integridad de los mecanismos de selección y evitar cualquier tipo de presión externa sobre las empresas encargadas de los estudios.

El presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, confirmó que la colectividad presentará a sus candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 antes del 15 de diciembre de 2025. Vallejo detalló que el partido avanza en los preparativos para este proceso, realizando recorridos por el país con el objetivo de exponer sus propuestas de cara a la próxima contienda electoral.

La respuesta de Miguel Uribe Londoño a la decisión del Centro Democrático

Con respecto a la decisión anunciada por el colectivo político, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño sostuvo en sus redes sociales que no fue notificado por un miembro del partido sobre el método de elección aprobado.

El aspirante presidencial aclaró que su intención no es fomentar un debate público sobre el tema, pero formulará en privado las observaciones - crédito @MiguelUribeL/X

“He leído el comunicado que ha difundido el partido Centro Democrático sobre el inicio del día de hoy de un proceso de encuesta digital, sondeo en el que, aclaro, no fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada”, escribió en su cuenta de X.

A su vez, el exsenador señaló que sus palabras no tienen como propósito iniciar una polémica en el país. Sin embargo, afirmó que hará los cuestionamientos en privado junto a los altos mandos del partido fundado por el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Después de la conversación dará a conocer a los colombianos su postura sobre el tema.

“No es mi intención fomentar un debate público sobre este tema, pues el país tiene problemas más importantes sobre los cuales discutir. Con el respeto de siempre, procederé a formular en privado las observaciones que tengo sobre este tema a las autoridades del partido y oportunamente, comunicaré a la opinión pública nuestra posición”.

Y agregó: “A todos los equipos promotores, los miles de voluntarios desplegados en todo el país y a los amigos que hacen vida en este proyecto que inició mi hijo Miguel y que ustedes han acompañado con tanto amor, les ratifico que estoy firme y comprometido con nuestra causa. Vamos con Toda Colombia”.

Miguel Uribe Londoño habló sobre la responsabilidad de Petro en el asesinato de su hijo - crédito X/Colprensa

En paralelo, Uribe Londoño recalcó en entrevista con Blu Radio su compromiso por mejorar el país tras la muerte de su hijo Miguel Uribe Turbay. Además, responsabilizó políticamente a Gustavo Petro por el magnicidio, al señalar que existió una campaña de hostigamiento en redes sociales. Recordó que el jefe de Estado publicó mensajes en los que se afirmaba, por ejemplo, que “el senador Miguel Uribe Turbay debe desaparecer”, lo que, en su opinión, incide directamente en quienes ejecutan actos violentos.

