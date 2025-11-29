Mafe Cabal lanzó pulla a Francia Márquez por criticar la sanción del CNE a la campaña de Petro: “Eso lo debe saber”

María Fernanda Cabal recordó a Francia Márquez se puede recurrir a recursos legales si no está de acuerdo con la sanción del CNE - crédito Camila Díaz/Colprensa y Mariano Vimos/Colprensa

La vicepresidenta Francia Márquez rechazó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022 por haber violado los topes de financiación. En su cuenta de X, Márquez escribió:

“La oposición dentro del Consejo Nacional Electoral ahora sanciona nuestra campaña, supuestamente porque se volaron los topes”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según indicó, en la campaña no hubo irregularidades y tampoco ingresaron dineros ilícitos. Sin embargo, los movimientos de la misma están bajo el escrutinio de la opinión pública y bajo la lupa de las autoridades electorales.

El Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña del Pacto Histórico que llevó a Petro a la Presidencia por violación de topes - crédito Colprensa

Aunado a ello, Márquez rechazó señalamientos que se hicieron en su contra sobre haber servido como intermediaria entre la campaña y las disidencias de las Farc, que presuntamente habrían dado su respaldo a la aspiración de Petro a la Presidencia.

“La oposición está desesperada buscando cómo detener la continuidad del cambio. Como la supuesta financiación ilegal de la campaña no existió, ahora pretenden incriminarme valiéndose de conversaciones sin fundamento entre personas que hoy están en la criminalidad”, señaló la vicepresidenta.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal rechazó las críticas expuestas por Francia Márquez, enfocándose en los hallazgos del CNE, cuyos magistrados finalmente decidieron dar paso a una sanción que afecta, entre otros, al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que fue gerente de la campaña.

El CNE estableció multas por la violación de topes en la campaña de Petro-Presidente - crédito Luisa González/Reuters

La congresista del Centro Democrático aseguró que la determinación de la autoridad electoral se presume legal. En todo caso, si alguna de las partes involucradas está en desacuerdo con la sanción, puede recurrir a mecanismos legales disponibles para impedir que se efectúe y que se estudie en otra instancia.

Cabal apeló a los estudios en Derecho de la vicepresidenta para reforzar su argumento. “Francia, las decisiones del Consejo Nacional Electoral no son “infamias”, sino actos administrativos que se presumen legales y se impugnan por las vías que la ley establece, eso lo debe saber usted que estudió derecho”, señaló la senadora de la oposición.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal rechazó declaraciones de la vicepresidenta contra el CNE - crédito @MariaFdaCabal/X

En una publicación anterior, la congresista y precandidata cuestionó al Gobierno nacional por exponer discursos de transparencia, ética y cambio, mientras en la campaña que permitió a Petro ocupar el cargo más importante del país hubo irregularidades.

“El país asiste, con indignación, a la confirmación de lo que muchos denunciamos desde hace más de dos años. La campaña de Gustavo Petro violó los topes de financiación por un monto cercano a los 6.000 millones de pesos”, señaló, asegurando que se espera mayor información sobre la supuesta ayuda que habrían brindado las disidencias de las Farc a la campaña.

La senadora se pronunció sobre la sanción del CNE a la Campaña Petro Presidente - crédito X

La senadora y también aspirante a la Presidencia Paola Holguín hizo lo propio, recordando que fue parte de los políticos que encendieron las alarmas sobre la posible violación de topes en la campaña del Pacto Histórico.

“Hace más de dos años yo denuncié a Gustavo Petro por violación de topes de campaña, por financiación indebida, falsedad documental y procesal. Esperemos que, de una vez por todas, las autoridades competentes tomen cartas en el asunto”, aseveró.

La senadora del Centro Democrático se pronunció sobre la sanción del CNE a la Campaña Petro Presidente - crédito Suministrado

Por su parte, el presidente Gustavo Petro condenó la sanción impuesta por el CNE, poniendo en duda la transparencia de la decisión por la participación del conjuez Majer Abushihab. Su argumento se basa en el hecho de que el abogado es apoderado del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que hace parte de la oposición.

“No aceptamos desde nuestra dignidad y desde la defensa de la democracia y el derecho universal que sea el abogado actual y pago de Fico, miembro de la oposición, el que juzgue nuestra conducta como movimiento político y nos ponga sanciones frudulentas (sic)”, escribió el jefe de Estado en X.

El presidente Gustavo Petro criticó el hecho de que el conjuez Majer Abushihab haya estado involucrado en la decisión de sancionar a su campaña - crédito @petrogustavo/X