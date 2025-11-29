Colombia

La respuesta de Nanis Ochoa a los que la llamaron “vanidosa” tras su cirugía ortognática

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia 2024′ compartió detalles sobre la intervención a la que se tuvo que someter para mejorar su salud, respondiendo a aquellos que la criticaron en redes sociales

Nanis Ochoa aclara por qué
La elección de someterse a una intervención quirúrgica no siempre responde a motivos estéticos, como lo demostró Nanis Ochoa al detallar públicamente el procedimiento maxilofacial al que se sometió recientemente.

La presentadora, reconocida por su participación como presentadora en varios programas nacionales y por su corto paso en La casa de los famosos Colombia 2024, utilizó sus redes sociales para explicar que la cirugía ortognática que se realizó tenía como principal objetivo mejorar su respiración y mordida, condiciones que le habían generado dificultades para dormir y respirar durante un tiempo considerable.

A través de sus historias en Instagram, Nanis Ochoa compartió con sus seguidores el nombre y la naturaleza del procedimiento: la ortognática, una intervención destinada a corregir deformidades y desalineaciones en los huesos maxilares y la mandíbula.

De acuerdo con la información difundida por la presentadora, el resultado esperado de esta cirugía no solo implica una mejora en la función masticatoria y la mordida, también en la anatomía facial, lo que contribuye tanto a la salud como a la apariencia.

Nanis Ochoa revela el verdadero
La decisión de realizarse la intervención en plena temporada de festividades de diciembre no fue casual, según explicó Ochoa, eligió este periodo porque es cuando menos compromisos laborales tiene, lo que le permitió afrontar la recuperación con mayor tranquilidad y sin presiones profesionales.

Esta época es tranquila en lo laboral y esto me dio mayor libertad para poder estar calmada durante mi recuperación, sin ningún tipo de afán o compromiso”, relató la presentadora a través de sus redes.

El proceso de recuperación, no obstante, no ha estado exento de molestias, ya que cuatro días después de la cirugía, Ochoa reconoció que ha experimentado dolor, una situación que atribuyó a la necesidad de reconstruir un hueso dañado por un implante previo.

Para mí sí ha sido más doloroso de lo normal, porque yo tenía un implante que me comió el hueso y me tuvieron que reconstruir, además de todo lo que se hace en la cirugía ortopédica. Y en mi caso fue especial porque yo al otro día ya sentía esta parte que normalmente se siente ahí, pues hasta los cinco meses se siente de esto (suspira). Entonces, al sentir tan rápido, sentí dolor, pero normalmente las personas no sienten ningún dolor”, explicó la presentadora, subrayando la complejidad del procedimiento y la razón médica que lo motivó.

Así va la recuperación de Nanis Ochoa tras nueva cirugía - crédito @nanis8a/IG

La exposición pública de su experiencia generó una oleada de preguntas y comentarios en Instagram, entre ellos, una seguidora la calificó de “vanidosa” y cuestionó la necesidad de someterse a la cirugía.

Ante este señalamiento, Nanis Ochoa respondió de manera directa y compartió un video en el que detalló el procedimiento, su desarrollo y los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

En su mensaje, dejó claro que la intervención respondió a una recomendación médica y no a un deseo de modificar su apariencia por razones superficiales. “Fue más una decisión médica, que por vanidad o estética”, afirmó la presentadora en su video.

La cirugía ortognática es una operación que corrige la posición de los huesos de la cara, especialmente del maxilar y la mandíbula. Se hace cuando los huesos no encajan bien entre sí, y eso puede afectar la mordida, la respiración, la forma del rostro o incluso causar dolor y dificultad para hablar o masticar. El objetivo no es estético, sino principalmente funcional: mejorar cómo muerdes, cómo respiras y lograr un equilibrio facial. En muchos casos se combina con ortodoncia, porque los brackets ayudan a alinear los dientes antes y después de mover los huesos”, dice el clip que publicó la presentadora.

La respuesta de Nanis Ochoa a las críticas por su operación - crédito @nanis8a/IG

