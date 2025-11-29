La Fiscalía afectó bienes de las disidencias de las Farc por 11.500 millones de pesos

Extinción de dominio a bienes de las disidencias de las Farc en varios departamentos del país - crédito Fiscalía

Un nuevo golpe a las finanzas de las disidencias de las Farc se concretó con la decisión de la Fiscalía General de la Nación de afectar con fines de extinción de dominio un conjunto de bienes valorados preliminarmente en $ 11.500 millones.

Según la información oficial, estos activos habrían sido utilizados para facilitar las operaciones criminales de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño, dos de los principales grupos armados ilegales que operan en el suroccidente de Colombia.

La investigación, liderada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, permitió identificar un patrimonio ilícito que, de acuerdo con los hallazgos, sirvió tanto para organizar reuniones en las que se planeaban acciones delictivas como para acopiar estupefacientes, armas y otros elementos.

La Fiscalía sostiene que estos bienes también habrían sido empleados para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas.

El operativo se centró en 13 bienes localizados en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño. Estos activos estarían al servicio de los componentes armados, narcotraficantes y logísticos de las estructuras mencionadas.

Entre las propiedades detectadas se encuentran seis inmuebles rurales, de los cuales dos habrían sido utilizados para planear acciones ilegales, procesar drogas y almacenar armas de fuego. Además, la Fiscalía identificó dos establecimientos de comercio —un restaurante y una droguería— y cinco vehículos vinculados a las actividades de los grupos.

La estrategia de ocultamiento de estos activos incluyó, según la Fiscalía, poner los bienes a nombre de las compañeras sentimentales y personas cercanas a los cabecillas de las estructuras involucradas.

El objetivo era dificultar la trazabilidad del origen y la destinación ilícita de los recursos. En palabras del comunicado oficial difundido en la mañana del 29 de noviembre de 2025, “los activos fueron puestos a nombre de las compañeras sentimentales y personas cercanas a los cabecillas de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño para intentar ocultar su origen y destinación ilícita”.

Bienes de las disidencias de las Farc los ocupo el Estado - crédito Fiscalía General de la Nación

Como resultado de la investigación, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre los 13 bienes, cuyo valor supera los 11 mil millones. La entidad subrayó que “las propiedades, avaluadas preliminarmente en 11.500 millones de pesos, habrían sido utilizadas para organizar reuniones en las que se planeaban acciones criminales, acopiar estupefacientes, armas y otros elementos”.

Abogada asesinada en Valle del Cauca buscaba recuperar bienes del Cartel de Sinaloa

El asesinato de la abogada penalista Luisa Fernanda Ramírez Bejarano en Jamundí, Valle del Cauca, expuso un entramado de bienes incautados y disputas legales de alto valor económico relacionados con Jesús Hugo Berdugo Chaves, alias Tánatos, un narcotraficante extraditado a Estados Unidos por sus nexos con el cartel de Sinaloa.

Así quedó el vehículo donde se movilizaba la víctima - crédito William Moreno/Facebook

La magnitud de los intereses en juego quedó evidenciada tras la muerte de Ramírez Bejarano, quien desempeñaba un papel central en la defensa de los activos de “Tánatos” y de allegados a sus socios. Entre sus gestiones destacaba la recuperación de dos lujosas narcohaciendas, La Joya y El Diamante, ubicadas en Patía y Santander de Quilichao (Cauca), dotadas de sistema de vigilancia privada, caballerizas, piscina, cancha de fútbol y una amplia casona.

Según un investigador citado por El Tiempo, estos predios funcionaban como centros de reunión de los líderes de la organización criminal y estaban situados junto a un río utilizado para el transporte de droga.

El viernes 21 de noviembre, la abogada fue atacada por dos sicarios en motocicleta mientras conducía su camioneta, recibiendo varios disparos antes de que el vehículo colisionara contra una vivienda en el barrio El Rosario.

De acuerdo con El Tiempo, la fortuna de Berdugo Chaves abarcaba cuatro departamentos y comprendía 276 bienes valorados en más de $40.000 millones. En Putumayo, el capo había adquirido al menos seis predios colindantes, conformando una extensa hacienda dedicada a la ganadería extensiva.