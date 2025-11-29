Colombia

Gobierno instaló Puesto de Mando Unificado por actualización del software de las aeronaves A320

El Ministerio de Transporte, que lideró el PMU, solicitó a Airbus agilizar el proceso. Algunas aerolíneas ya culminaron las actualizaciones correspondientes

La actualización del software de
La actualización del software de las aeronaves A320 es una medida preventiva - crédito John Vizcaino/Reuters

El proceso de actualización de software en la flota de aviones A320 en Colombia derivó en la toma de medidas por parte del Gobierno nacional. La administración intensificó la supervisión del proceso y solicitó a Airbus acelerar la entrega de las mejoras necesarias para garantizar la seguridad operacional.

El Ministerio de Transporte informó a través de un comunicado que el Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro, instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), encabezado por la ministra de Transporte, Mafe Rojas, para evaluar el avance de las actualizaciones del software y buscar soluciones para normalizar cuanto antes la operación aérea en el país.

En el PMU también participaron representantes de la Aeronáutica Civil, así como de las aerolíneas Avianca, Latam y Jetsmart.

Aerolíneas como Avianca hicieron parte
Aerolíneas como Avianca hicieron parte del PMU - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La jefa de la cartera indicó que es urgente que Airbus agilice la implementación de la actualización, teniendo en cuenta que los retrasos en la prestación de servicios aéreos continúan afectando la movilidad a nivel nacional.

Nuestra prioridad absoluta es la seguridad aérea. Por eso exigimos a Airbus mayor celeridad. Cada día de retraso afecta la operación y la tranquilidad de los viajeros, y no vamos a permitir que se comprometan los estándares técnicos del país. Todo avión que regrese a operación lo hará únicamente cuando cumpla al 100% los requisitos de la Aerocivil”, detalló la ministra, citada en el comunicado.

Según el balance presentado, 29 aeronaves de la aerolínea Avianca aún no han iniciado el proceso de actualización y permanecen bajo un seguimiento prioritario. Por su parte, 51 aviones de la misma aerolínea se encuentran actualmente en proceso de actualización, mientras que en 44 aviones ya se finalizó el ciclo técnico requerido. En contraste, la flota de Jetsmart y Latam ya fueron completamente actualizadas, lo que les permite operar con normalidad.

Latam ya completó todas las
Latam ya completó todas las actualizaciones en sus aeronaves - crédito Latam

En total, 50 aeronaves de distintas aerolíneas han sido habilitadas para volar tras cumplir con los procedimientos técnicos y las certificaciones exigidas por las autoridades de aviación en Colombia.

Mientras tanto, según indicó el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil mantiene un proceso estricto de verificación técnica antes de autorizar el retorno de cada aeronave a la operación comercial, con el fin de minimizar las afectaciones a los usuarios y preservar la seguridad.

Dicha autoridad emitió también un comunicado en el que informó sobre el acompañamiento que está haciendo para verificar que cada aeronave de la flota A320 cuente con la actualización de software requerida. Afirmó que se está tratando de avanzar en la puesta en marcha de los aviones de manera pronta, pero, mientras el proceso se lleva a cabo, las aeronaves deben permanecer inmovilizadas en sus bases de mantenimiento hasta que se completen los trabajos técnicos.

La Aerocivil y el Ministerio
La Aerocivil y el Ministerio de Trabajo están trabajando para garantizar el retorno a la normalidad en la prestación de servicios aéreos - crédito Presidencia.

Así las cosas, solicitó a la ciudadanía ponerse en contacto con sus aerolíneas para verificar si sus vuelos se verán afectados por las actualizaciones y conocer cualquier información sobre los mismos que tenga que ver cambios en las programaciones.

Insistió en que con esta medida se pretende garantizar los mejores estándares de calidad en términos de seguridad para los pasajeros y pilotos. “La seguridad de los pasajeros y de la aviación es la prioridad institucional, y se implementan las acciones necesarias para reanudar la programación de vuelos con la mínima afectación al servicio”, detalló.

Añadió: “La Aeronáutica Civil de Colombia, en coordinación con el Gobierno Nacional, se encuentra ejerciendo todas sus facultades de supervisión y control para asegurar el cumplimiento riguroso y expedito de las modificaciones requeridas por Airbus. La seguridad de los pasajeros y de la aviación es la prioridad institucional, y se implementan las acciones necesarias para reanudar la programación de vuelos con la mínima afectación al servicio”-

