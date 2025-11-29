Colombia

Gobernador de Antioquia acusó al presidente de mentir sobre la captura y liberación de ‘Calarcá’ en su región

El 23 de julio de 2024, el cabecilla del Estado Mayor Central fue detenido junto con otros disidentes en un retén militar en Antioquia

Andrés Julián Rendón afirmó que Gustavo Petro mintió sobre la captura y liberación de "Calarcá" - crédito @AndresJRendonC

El informe de Noticias Caracol sobre el presunto vínculo entre las disidencias de las Farc al mando de “Calarcá” y altos mandos del Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) marca un nuevo escándalo durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Esta situación ha provocado que se recuerde lo registrado durante la captura en 2024 de “Calarcá” y otros cabecillas del Estado Mayor Central, que terminó con la liberación del guerrillero porque había sido designado como gestor de paz por el Gobierno nacional.

Diferentes figuras políticas han criticado a Gustavo Petro por haber permitido el líder de una de las facciones de las disidencias siga en libertad, mientras el grupo armado sigue protagonizando ataques contra la fuerza pública y la población civil en varias regiones del país.

Es por ello que, durante la alocución presidencial del 28 de noviembre, Gustavo Petro rechazó las versiones que se han expuesto sobre lo registrado el 23 de julio de 2024, y aseguró que los acompañantes de “Calarcá” no habían sido liberados en esa ocasión.

La detención se registró en una vía de Antioquia - crédito Fuerzas Militares

Varias horas después, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó en su cuenta de X una respuesta directa contra el mandatario nacional, al que acusó de mentir sobre ese hecho puntual.

“¿Una mentira para tapar un escándalo? Muy mal, presidente. Le recuerdo que, por orden suya y de la fiscal Camargo, ese día fueron dejados en libertad, además de alias Calarcá, alias Ramiro cabecilla del frente 18, alias Urías Perdomo Cabecilla del frente Rodrigo Cadete, alias Oliver cabecilla del frente Raúl Reyes y alias Érica, compañera sentimental de “Calarcá”. En ese operativo, nuestro ejército tenía derrotada a la cúpula de Farc, pero ustedes escogieron a los bandidos“, escribió Rendón.

El gobernador le respondió al presidente Gustavo Petro en redes sociales - crédito @AndresJRendonC/X

En un video que añadió Rendón en la publicación, recordó las palabras de Gustavo Petro, que aseguró que todos los detenidos en el retén seguían en poder de las autoridades.

“Lo cierto es que todas las personas que fueron capturadas allí, excepto este señor, siguen capturadas. Todos los miembros de la captura, al lado de ”Calarcá“, miembros de esa organización, siguen hoy capturados. Solo él tenía el estatus de gestor de paz”, indicó el mandatario.

De manera tajante, Rendón desmintió al presidente y recordó que la prensa del país informó sobre la liberación de la mayoría de detenidos, incluyendo alias Firu, que en el momento de la detención aún tenía una orden de captura en su contra.

“Usted miente. Lo hace para confundir a los colombianos en el escándalo de los archivos de “Calarcá”, que le quede imposible tapar a su Gobierno. Por orden suya y de la fiscal Camargo, ese día fueron dejados en libertad”, indicó Rendón.

'Calarcá" se movilizaba junto con alias Firu y alias Erika, que fueron liberados tras ser nombrados gestores de paz - crédito Fuerzas Militares

Por último, el gobernador reafirmó su postura e indicó que defenderá esa versión de la historia, puesto que es la que realmente se registró.

“En sus manos estaba la seguridad de los colombianos y la vida de nuestros soldados y policías. Muy duro para un país cuando es el mismo presidente el que les da la boleta de libertad a los criminales mientras estos asesinan a nuestros uniformados. En Antioquia no le comemos cuento y mientras tenga vida, defenderé a mis paisanos de todas las actuaciones de su mal gobierno”.

Al respecto, un escolta de la UNP que hacía parte del esquema de seguridad de “Calarcá”, afirmó a Infobae Colombia que tras la liberación del cabecilla recibieron regaños y fueron obligados a entregar un documento con descargos por lo registrado.

Los disidentes estaban tranquilos, ellos sabían que no les iba a pasar nada porque hablaban con el mismo Gobierno, con el director de la entidad, hablaban con el Ministerio del interior, sabían que iban a salir pronto y así fue efectivamente. Ellos tenían su propio dinero, cargaban para pagar sus gastos en carreteras, peajes, habitaciones, entre otros”, es parte de la declaración del escotal.

