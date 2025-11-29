Dua Lipa sorprende en Bogotá al interpretar ‘Antología’ de Shakira: un homenaje que estremeció a los fans colombianos

Dua Lipa sorprende en Bogotá al rendir homenaje a Shakira con una emotiva versión de Antología - crédito @dualipa/IG

La noche del 28 de noviembre se convirtió en un momento inolvidable para miles de asistentes en el Estadio El Campín, cuando Dua Lipa decidió rendir homenaje a una de las artistas colombianas más influyente de las últimas décadas: Shakira.

En el marco de su Radical Optimism World Tour, la estrella británica volvió a demostrar su creciente conexión con la música latina, interpretando en español uno de los temas más emblemáticos de la barranquillera.

Se trata de Antología, pues la intérprete de Illusion, la cual en los últimos meses ha sorprendido con versiones en español durante su recorrido por Latinoamérica, llegó a Bogotá dispuesta a entregarlo todo y darles un momento memorable a los asistentes cantando la emblemática canción.

Dua Lipa ya lo había hecho en países como Argentina, México, Chile y Perú, donde adaptó canciones de Miranda!, Soda Stereo y Mon Laferte. Incluso protagonizó un momento viral al invitar al escenario al músico peruano Mauricio Mesones para cantar juntos Cariñito.

El poderoso tributo de Dua Lipa a Shakira que hizo vibrar a todo un estadio en Colombia - crédito cortesía Infobae

Pero su presentación en la capital colombiana logró algo distinto: conectar directamente con el corazón de todo un país porque antes de iniciar la canción, Dua Lipa tomó el micrófono y, en perfecto español, anunció lo que sería uno de los instantes más emotivos de la noche.

“La próxima canción que quiero cantar, cambia cada noche. Y hoy quiero cantar una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución a través del tiempo y por la manera en la que ha tocado corazones alrededor del mundo. Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es Antología”, dijo ante un público que, sin saber lo que venía, estalló en euforia.

Acto seguido, comenzaron los acordes del clásico que Shakira lanzó a finales de los noventa y que desde entonces ha acompañado a generaciones enteras con su letra íntima y poderosa.

Dua Lipa interpretó cada verso con un español sorprendentemente claro y con un sentimiento que conmovió a los asistentes, muchos de los cuales se unieron a cantar a todo pulmón.

Dua Lipa emociona Bogotá con homenaje a Shakira - crédito tavosummers/tiktok

El momento quedó registrado en múltiples videos que, apenas minutos después, ya circulaban ampliamente en TikTok y en ellos se observa a la artista visiblemente emocionada mientras el estadio entero la acompaña en un coro que resonó incluso más allá del recinto.

Varios usuarios destacaron que la británica no solo cantó la canción, sino que la vivió, transmitiendo respeto y admiración por la obra de Shakira.

“Se aprendió la letra completa y perfecta por respeto a la Shaki”, “No la pudo haber cantado mejor”, “Nos dio todo lo que necesitabamos”, “Dua Lipa es una dura”, dicen algunos de los comentarios en las redes sociales.

Curiosamente, Antología sonó esa misma noche a cientos de kilómetros de distancia, durante el concierto que la propia Shakira ofrecía en Asunción. Una coincidencia que muchos fans interpretaron como una muestra de la influencia global de la colombiana y de la manera en que su música continúa uniendo audiencias alrededor del mundo.

“El concepto de Antología, una canción de 1995, siendo cantada hoy en simultáneo desde dos estadios de Latinoamérica frente a más de 100.000 personas. Shakira en Las mujeres ya no lloran World tour Asunción y Dua Lipa Radical optimism tour Bogotá“, describieron en X.

Antología une a Dua Lipa y Shakira en una noche histórica - crédito @ShakiraMedia/X

En las plataformas digitales, la reacción fue inmediata y los fanáticos celebraron el gesto de Dua Lipa, calificándolo como uno de los homenajes más genuinos a la música latina hechos por una estrella internacional y la interpretación de Antología se convirtió así en uno de los momentos más comentados del concierto en Bogotá.