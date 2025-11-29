Avanza la ampliación del Túnel de Oriente para reforzar la conexión entre los valles de Antioquia y el aeropuerto José María Córdova

Trabajos de ampliación avanzan en el Túnel de Oriente, corredor clave entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova - crédito Odinsa

La empresa Odinsa confirmó que las obras de la ampliación del Túnel de Oriente alcanzaron un 18% de avance y mantienen el cronograma previsto para su entrega a mediados de 2027.

El anuncio se realizó durante el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en Cartagena, donde se expusieron los detalles de la segunda fase de este megaproyecto, que busca optimizar la conectividad entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

De acuerdo con información proporcionada por Valora Analitik, Odinsa indicó que la ampliación del corredor contempla la construcción de un segundo túnel, el Santa Elena 2, con una extensión de 8,2 kilómetros que corre en paralelo al túnel ya existente en esa zona de Antioquia.

El plan integral prevé, además, la ejecución del túnel Seminario 2, que contará con 780 metros de longitud, 4,5 kilómetros de viaductos y vías a cielo abierto, un viaducto paralelo en Sajonia, así como la mejora del acceso a la vía Loreto, lo que beneficiará la salida hacia la Avenida Las Palmas.

La inversión total de la segunda fase del proyecto supera los 2 billones de pesos.

En agosto, la plataforma de inversión Odinsa Vías, integrada por Odinsa y Macquarie Asset Management, concretó el cierre financiero del proyecto, asegurando 1,8 billones de pesos mediante una estructura en dos tramos, uno en IBR y otro en UVR. Entre los financiadores figuran Bancolombia, Grupo Aval, Davivienda y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

El cronograma de obras establece aproximadamente tres años y medio de trabajos, con la expectativa de finalizar a mediados de 2027.

La concesión y la Gobernación de Antioquia proyectan que estas labores generarán más de 2.000 empleos directos, muchos de los cuales se han creado durante la construcción temprana de los puentes Sajonia 2 y Bocaná 2, así como de la vía industrial.

En los avances divulgados en el evento en la capital de Bolívar se destacó la habilitación anticipada, el 8 de julio, de todos los lazos del Intercambio Vial Aeropuerto José María Córdova, obra que alcanzó un 96% de ejecución y contribuyó a mejorar la movilidad en el oriente antioqueño.

Odinsa remarcó, durante el Congreso de la CCI, la importancia estratégica del Túnel de Oriente para la infraestructura vial del departamento.

Representantes de la empresa señalaron que este corredor facilita el acceso ágil hacia el aeropuerto y al oriente de Antioquia, uno de los principales puntos de desarrollo económico y turístico de la región.

“Las obras de ampliación avanzan conforme al cronograma y al plan de inversiones. Terminaremos la construcción en el plazo propuesto, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad”, aseguró uno de los voceros de Odinsa, según recogió El Colombiano.

El túnel Santa Elena 2, que forma parte de la nueva fase, operará en la misma franja geográfica que el primer túnel.

Las intervenciones contemplan tanto revestimiento como pavimentación e instalación de equipos de monitoreo, ventilación e iluminación.

La ampliación del viaducto en Sajonia y la extensión del acceso por la vía Loreto buscan reducir los tiempos de desplazamiento y aumentar la capacidad vehicular, con una proyección de uso a largo plazo.

Se reiteró que la vialidad de la conexión se apoya en nuevas soluciones de ingeniería que optimizan los recursos y minimizan el impacto ambiental en la zona.

Desde el inicio de las obras tempranas, la construcción de los puentes y la vía industrial permitió dinamizar la generación de empleo local y la circulación de maquinaria y materiales, puntos que Odinsa y sus socios consideran esenciales para el cumplimiento de las metas.

En la proyección a futuro, la empresa mantiene los cronogramas, destaca el avance de las obras físicas y asegura la disposición de los recursos financieros para garantizar la entrega del Túnel de Oriente en el plazo comunicado ante la CCI y los medios nacionales.

La ampliación delTúnel de Orientebusca optimizar la movilidad y la conectividad entre elValle de Aburráy elValle de San Nicolás, permitiendo un mayor flujo vehicular y acortando los tiempos de desplazamiento. Esta segunda fase apunta a resolver la congestión que presenta la primera etapa, impulsar el desarrollo económico y turístico en la región, y crear empleo durante su ejecución.