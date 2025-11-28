Colombia

Tribunal negó tutela de Ricardo Roa contra el CNE por investigación sobre violación de topes en la campaña de Petro

El presidente de Ecopetrol aseguró que le fue vulnerado el derecho al debido proceso. El Tribunal Superior del Distrito Judicial no amparó ese derecho

Guardar
El CNE sancionó a la
El CNE sancionó a la campaña de Petro por violación de topes. Ricardo Roa también fue sancionado - crédito Luisa González/Reuters

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial negó el amparo del derecho constitucional fundamental al debido proceso de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol. Esta Decisión responde a una acción de tutela presentada por el también ex gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Tribunal no encontró ninguna vulneración al derecho alegado por Barragán y declaró “improcedente del derecho constitucional fundamental al debido proceso de Ricardo Roa Barragán contra el Consejo Nacional Electoral”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El presidente de Ecopetrol argumentó, entre otras cosas, que no hubo una práctica total de pruebas que fueron decretadas por el CNE, que en octubre de 2024 abrió investigación y formuló cargos en su contra “por presuntas irregularidades asociadas a la vulneración de los límites de ingresos y gastos de la campaña presidencial en primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico”.

Esa carencia de pruebas, según indicó, serían la base de la tutela que presentó, puesto que afectarían su derecho al debido proceso, en la medida en que no se le permitiría presentar y controvertir pruebas.

Aunado a ello, se refirió a la votación de la ponencia presentada por dos magistrados del CNE, en la que se propuso una sanción por estos hechos; la decisión ya fue tomada y la campaña presidencial fue sancionada.

“Recientemente, el Consejo Nacional Electoral sometió a votación la ponencia que proponía sancionar la campaña presidencial de Gustavo Petro- Presidente” por la presunta violación de los topes de ingresos y gastos, votación en la que, aseguró, se obtuvieron “5 votos a favor y 2 en contra, cuando para aprobar la sanción la normativa exige al menos 6 de los 7 magistrados presentes”, detalló.

En consecuencia, pidió tres cosas:

  • Dejar sin efectos el auto del 6 de mayo de 2025 que cerró la etapa probatoria.
  • La reapertura de esta etapa y la práctica de todas las pruebas decretadas, y que se corra un nuevo traslado para alegatos.
  • Que se pronuncie del memorial presentado el 12 de noviembre de 2025 denominado “solicitud de corrección de irregularidades” así como de los alegatos de conclusión.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Ricardo RoaCNETutelaTribunal Superior del Distrito JudicialViolación de topesColombia-NoticiasCampaña Petro

Más Noticias

Bolivia vs. Colombia EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del partido de la Tricolor en La Paz

La selección Colombia Femenina vuelve a la acción en el torneo de selecciones, que dará un cupo para el Mundial de Brasil en 2027, ante la Verde en La Paz

Bolivia vs. Colombia EN VIVO

Avianca advirtió afectaciones en sus operaciones durante 10 días: esta es la razón detrás de los cambios de itinerario

La aerolínea suspendió ventas de tiquetes y advirtió disrupciones significativas mientras cumple la orden global de Airbus para actualizar sus aviones A320

Avianca advirtió afectaciones en sus

Las series más populares de Prime Video en Colombia para engancharse este día

Prime Video busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas historias

Las series más populares de

Corte Constitucional advirtió a las EPS por sus trámites internos e impartió órdenes para garantizar servicios médicos urgentes

El alto tribunal recordó que ninguna exigencia administrativa puede convertirse en una carga que limite la atención en salud, especialmente cuando involucra a menores de edad y requiere intervenciones esenciales

Corte Constitucional advirtió a las

Impactantes imágenes de un secuestro exprés a plena luz del día en la vía Cali - Jamundí, en el Valle del Cauca

Un conductor fue interceptado y sometido por desconocidos en la vía Panamericana. El ataque, captado en video, terminó con la víctima herida y abandonada cerca de una clínica

Impactantes imágenes de un secuestro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Ranking de Netflix en Colombia:

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las películas más populares del momento

Las películas de Prime Video en Colombia para engancharse este día

Hermana de Alejandra Villafañe destapó más detalles de los últimos momentos entre Raúl Ocampo y la fallecida actriz

Quién es la pareja de la cantante Dua Lipa que la está acompañando en su viaje a Colombia

Revelan detalles del fallo de la absolución de violencia intrafamiliar de Lowe León: esto es lo que se sabe

Deportes

Bolivia vs. Colombia EN VIVO

Bolivia vs. Colombia EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del partido de la Tricolor en La Paz

La tragedia de Chapecoense y el sueño que anticipó el accidente aéreo: “Salí y estaba en una montaña”

Jugador del Medellín culpó a la Dimayor por el mal momento en cuadrangulares y Carlos Antonio Vélez le respondió

Así quedaría el Estadio Metropolitano: estas son las primeras imágenes de lo que sería la renovación del ‘Coloso de la Ciudadela’

Qué pasará con las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana: Alejandro Char aclaró