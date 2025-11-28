Tribunal negó tutela de Ricardo Roa contra el CNE por investigación sobre violación de topes en la campaña de Petro

El CNE sancionó a la campaña de Petro por violación de topes. Ricardo Roa también fue sancionado - crédito Luisa González/Reuters

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial negó el amparo del derecho constitucional fundamental al debido proceso de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol. Esta Decisión responde a una acción de tutela presentada por el también ex gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Tribunal no encontró ninguna vulneración al derecho alegado por Barragán y declaró “improcedente del derecho constitucional fundamental al debido proceso de Ricardo Roa Barragán contra el Consejo Nacional Electoral”.

El presidente de Ecopetrol argumentó, entre otras cosas, que no hubo una práctica total de pruebas que fueron decretadas por el CNE, que en octubre de 2024 abrió investigación y formuló cargos en su contra “por presuntas irregularidades asociadas a la vulneración de los límites de ingresos y gastos de la campaña presidencial en primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico”.

Esa carencia de pruebas, según indicó, serían la base de la tutela que presentó, puesto que afectarían su derecho al debido proceso, en la medida en que no se le permitiría presentar y controvertir pruebas.

Aunado a ello, se refirió a la votación de la ponencia presentada por dos magistrados del CNE, en la que se propuso una sanción por estos hechos; la decisión ya fue tomada y la campaña presidencial fue sancionada.

“Recientemente, el Consejo Nacional Electoral sometió a votación la ponencia que proponía sancionar la campaña presidencial de Gustavo Petro- Presidente” por la presunta violación de los topes de ingresos y gastos, votación en la que, aseguró, se obtuvieron “5 votos a favor y 2 en contra, cuando para aprobar la sanción la normativa exige al menos 6 de los 7 magistrados presentes”, detalló.

En consecuencia, pidió tres cosas:

Dejar sin efectos el auto del 6 de mayo de 2025 que cerró la etapa probatoria.

La reapertura de esta etapa y la práctica de todas las pruebas decretadas, y que se corra un nuevo traslado para alegatos.

Que se pronuncie del memorial presentado el 12 de noviembre de 2025 denominado “solicitud de corrección de irregularidades” así como de los alegatos de conclusión.

