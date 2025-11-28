Tercer día con Nequi caído en pleno Black Friday: usuarios reportan diferentes fallas

Nuevamente se cayó Nequi - crédito Nequi

Durante la mañana de este viernes 28 de noviembre, en plena jornada de Black Friday, numerosos usuarios reportaron dificultades para ingresar a la aplicación de Nequi y efectuar pagos, transferencias o recargas.

Los problemas comenzaron desde las primeras horas del día, coincidiendo con una fecha de alta actividad comercial.

En redes sociales comenzaron a aparecer múltiples reportes de personas que no lograban ingresar a la plataforma ni completar transacciones habituales. Al intentar acceder, la aplicación muestra el mensaje: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde”.

El estado oficial del servicio marca interrupciones en varias funciones clave:

Ingreso a la aplicación : interrupción parcial.

Envíos entre cuentas de Nequi : interrupción parcial.

Envíos hacia y desde Bancolombia : interrupción parcial.

Retiros por cajero : interrupción parcial.

Recargas y pagos por PSE : interrupción parcial.

Corresponsales Nequi : interrupción parcial.

Corresponsales Bancolombia : interrupción mayor, tanto para retiros como recargas.

Pagos con QR Entrecuentas : interrupción mayor.

Tarjeta Nequi: única función operativa con normalidad.

Desde el 26 de noviembre se han registrado reclamos por fallas, y usuarios de distintas ciudades han expresado su inconformidad en redes sociales, especialmente por la imposibilidad de hacer compras y pagos programados para este Black Friday.

Algunos señalan que ni siquiera logran ingresar en la pantalla de inicio, mientras otros acceden pero no pueden realizar operaciones.

Comentarios en redes sociales muestran frustración, ya que en plena jornada comercial la aplicación “no funciona” y algunos han debido posponer compras o buscar alternativas de pago.

Nequi presentó problemas similares el 27 de noviembre, con reportes generalizados en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades. Monitoreos de plataformas como Downdetector indican que tanto el inicio de sesión como las transferencias y pagos resultaron afectados. El pasado 19 de noviembre también se reportaron inconvenientes, tanto en Nequi como en Bancolombia.

Por el momento, Nequi no ha publicado un comunicado explicando el motivo de la caída ni ha anunciado cuándo se restablecerá completamente el servicio. El mensaje de mantenimiento permanece visible para los usuarios: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde o consúltalo en nequi.com”. La empresa, a través de respuestas en X (antes Twitter), ha indicado que su equipo técnico se encuentra trabajando para resolver la situación y restablecer todas las funciones.

Frente a la incertidumbre, Nequi aconseja consultar el estado de la plataforma a través de su sitio web oficial, donde durante la mañana de este viernes notificó que los servicios operaban con normalidad, aunque los reportes de fallas persistían en redes sociales. Usuarios han pedido intervención de organismos como la Superintendencia Financiera ante la frecuencia de este tipo de inconvenientes y su impacto en operaciones cotidianas.

La afectación ocurre en una de las jornadas de mayor uso para la aplicación, debido al volumen de compras online y pagos electrónicos que caracteriza al Black Friday en Colombia.