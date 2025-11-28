Petro sigue reaccionado en redes luego de la sanción del CNE y hasta el alcalde de Medellín, ‘llevó del bulto’: “Que nos sancione el abogado de ‘Fico’ es inaceptable”

Las dos reacciones en X se conocieron la mañana del viernes 28 de noviembre de 2025 - crédito Cristian Bayona/Colprensa | @ficogutierrez/IG

En medio de las reacciones de funcionarios partidarios al Gobierno Petro y de la misma oposición luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionara por violación de topes financieros de la campaña presidencial (en 2022) del hoy jefe de Estado, el nombre del alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez salió a flote por cuenta de esta decisión.

A través de uno de los mensajes que Petro publicó en cadena la mañana del viernes 28 de noviembre se refirió a una publicación previa hecha por el senador Antonio José Correa (partido de La U) en la que el congresista inició diciendo que “el @CNE_COLOMBIA, tal como está diseñado hoy, reproduce el mismo vicio que la Corte ha señalado durante años: la lógica de las cuotas partidistas”.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que Correa mencionó en su mensaje que Majer Nayi Abushihab, fue justo el conjuez que emitió el voto clave y que representó la sanción la campaña Petro Presidente, y que señaló como el “abogado de la campaña de ‘Fico’ en 2022″, Petro escribió: “Que nos sancione el abogado de Fico es inaceptable. El CNE no puede ya darnos garantías electorales”.

“Sanciona mi campaña para no dar personería jurídica al movimiento político más grande de Colombia”, sigue el mensaje por parte del mandatario, que detalló en su publicación que “ninguno de los puntos que llaman sobretopes y, en cuyo proceso ni siquiera leyeron nuestra defensa, son sobretopes”.

“Lo único positivo de esta investigación, es que la misma oposición no pudo encontrar un solo aporte que puedan llamar del narcotráfico o ilegal”, sigue el mensaje oficial del mandatario.

Más adelante en su mensaje, Petro destacó que hizo “una campaña transparente y decente, sin trampas”, pero puntualizó que “ahora con trampas la oligarquía y las mafias buscan recuperar el poder”.

“El pueblo decidirá si vuelve a la gobernanza paramilitar o vamos Pa’lante a una Colombia Libre de mafias e injusticias La campaña por la Asamblea Nacional Constituyente arranca y necesita su firma y mayorías en el Congreso”, cierra el presidente colombiano.

Qué más señaló el senador Antonio José Correa

En el mismo mensaje que replicó Petro acompañado de su mensaje al país, el congresista del partido de La U agregó en su mensaje por la misma red social: “Todos sabemos que este órgano (CNE) se encuentra actualmente con mayorías de la oposición”.

“Por eso lamentamos que el Congreso, a lo largo de estos años, no se haya preocupado por una reforma profunda del ente encargado de la inspección, vigilancia y control electoral”, destacó su publicación el senador.

Según el congresista, “esa pasividad es la que hoy alimenta las reclamaciones, las dudas y las suspicacias frente a la actuación de la autoridad electoral”.

En consecuencia, para Correa “el próximo Congreso tendrá una responsabilidad histórica: transformar a fondo o incluso reemplazar el CNE, sustituyéndolo por una autoridad electoral verdaderamente técnica, independiente y autónoma, como recomiendan múltiples organismos nacionales e internacionales”.

En la segunda parte de su mensaje el congresista mencionó que “la preocupación que expresa @petrogustavo (usuario en X del presidente) no es menor”, porque como Correa añade, “un órgano como el CNE debe garantizar imparcialidad y plenas garantías electorales, tal como lo establece el artículo 265 de la Constitución”.

En ese misma línea argumentativa, el senador puntualizó que “cuando se adoptan decisiones en época preelectoral como la de hoy, se percibe una arbitrariedad que, además, con la foto conocida, adquiere un peso simbólico que deja dudas reales y configura un riesgo constitucional serio: la posible afectación de los derechos políticos consagrados en los artículos 40 y 258 de la Constitución, así como en el artículo 23 de la CIDH. Las sentencias C-089/94 y C-490/2011 han sido claras al señalar que las autoridades electorales deben actuar con imparcialidad, objetividad y estricta sujeción al debido proceso”.

Al final, y lo que motivó el mensaje del presidente Petro, fue la manera como finalizó el congresista su reacción luego de la sanción por parte del CNE a la campaña presidencial.

“Adenda: El conjuez Abushihab, quien dio el voto decisivo para la sanción contra la campaña de Petro, fue abogado de la campaña de Fico en 2022. La oposición sigue en el juego de ‘todos contra Petro’, mientras el ciudadano de base observa en silencio. Veremos cuál será su respuesta en las urnas”, concluye la publicación de Correa.