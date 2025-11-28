Petro exige renuncia de Bernardo Forero Duarte, vicepresidente de Ecopetrol para la región andina: “Debe haber una investigación en la fiscalía”

FOTO DE ARCHIVO: Logo de Ecopetrol en su sede en Bogotá, Colombia, 13 de noviembre 2025. REUTERS/Luisa González

El presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia de Bernardo Forero Duarte, vicepresidente de Ecopetrol para la región andina, luego de los señalamientos por un presunto enriquecimiento injustificado que ascendería a siete mil millones de pesos.

La petición, realizada de manera pública, se fundamenta en la necesidad de esclarecer los hechos y avanzar en una investigación formal por parte de la fiscalía.

Petro, a través de su cuenta oficial en X, subrayó la importancia de que las indagaciones sobre cuentas de particulares se realicen en coordinación con la fiscalía.

“El funcionario de Ecopetrol en mención debe salir, pero debe haber una investigación en la fiscalía”, expresó el mandatario, quien además insistió en la urgencia de depurar las instituciones involucradas en el manejo de información financiera y fiscal.

En sus declaraciones, el presidente hizo referencia a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y los principales puertos del país, señalando que estas entidades requieren una revisión profunda de su personal.

El mandatario colombiano instó a la fiscalía a indagar a Bernardo Forero Duarte, tras reportes de operaciones sospechosas y denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la gestión de recursos dentro de la petrolera estatal - crédito captura de pantalla / X

“Estás entidades que manejan datos sensibles y secretos, no deben ni caer al servicio de las mafias, ni ser instrumentos de extorsión sobre la ciudadanía”, afirmó Gustavo Petro en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Petro afirmó haber reemplazado a funcionarios responsables y manifestó su expectativa de que todo aquel sospechoso de actividades delictivas abandone sus cargos.

“He cambiado funcionarios responsables y espero la salida de todo funcionario sospechoso de este tipo de actividades delictivas. La misma actividad de depuración debe hacerse en la Dian”, puntualizó el presidente Petro.

El contexto de la denuncia se remonta a reportes de operaciones sospechosas emitidos por la Uiaf sobre un alto funcionario de Ecopetrol.

A pesar de las advertencias sobre sus actividades, Forero Duarte fue promovido a vicepresidente regional y gerente general de producción de crudo.

El periodista Daniel Coronell expuso públicamente estos reportes, lo que incrementó la presión sobre la administración de la petrolera y las autoridades encargadas de la supervisión.

Petro también denunció la existencia de una supuesta red de extorsión dentro de la Uiaf y la Procuraduría.

El jefe de Estado reveló la existencia de una supuesta asociación ilícita entre funcionarios de la Uiaf y la Procuraduría, ordenando la salida de implicados y reforzando controles en organismos que manejan datos confidenciales - crédito Uiaf

Según el presidente, funcionarios y exfuncionarios de estas entidades habrían conformado una asociación para delinquir, con el objetivo de extorsionar a personas investigadas a cambio de no remitir la información a la fiscalía.

“Los datos que tengo después que algún miembro de este tipo de organismos dio entrevistas a la prensa es que funcionarios de la Uiaf y exfuncionarios de la procuraduría se coaligaron en una asociación para delinquir con el fin de extorsionar a personas cuyos datos son sospechosos, en vez de enviar las informaciones a la fiscalía. Les cobraban gruesas sumas de dinero por su silencio”, denunció el mandatario.

En respuesta a estos hechos, el presidente ordenó la salida de funcionarios sospechosos y reiteró la necesidad de aplicar medidas similares en otras entidades estatales.

Además, recordó que los principales puertos del país se encuentran bajo control de la Armada Nacional para reforzar la seguridad y la transparencia en el manejo de información sensible.

Al cierre de sus declaraciones, Petro enfatizó que las instituciones encargadas de gestionar datos confidenciales deben mantenerse al margen de intereses ilícitos y no convertirse en herramientas de presión o chantaje contra la ciudadanía.

“Presidente, la gravedad de lo que usted describe exige instituciones fuertes, no mensajes en redes. Además denunciar mafias en la Uiaf y en la Dian es grave, pero más grave es usar eso como cortina de humo para no responder por las infiltraciones que usted aún no explica. Si hay delitos, que actúe la Fiscalía. Pero si hay omisiones, que responda el Gobierno. La transparencia no se anuncia: se demuestra”, “Presidente las primeras investigaciones sobre este Funcionario vienen desde el año 2016 es decir paso Santos y Duque y el funcionario se mantuvo. Hasta este periodo le llegó su fin delinquiendo”, Y “tienen el descaro de decir que @ECOPETROL_SA va bien. En el gobierno del Presidente @petrogustavo la empresa más importante del pais la manejan como cualquier tienda de barrio. Y lo peor, con personas con andazas oscuras" y “El primero que debe salir es Roa, pero está cumpliendo la misión encomendada: acabar con Ecopetrol”, son solo algunos de los comentarios en redes sociales sobre la declaraciones de Gustavo Petro.