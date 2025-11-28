Ministerio de Defensa impuso multimillonaria sanción a empresa encargada del mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército

De los 18 helicópteros Mi-17, únicamente cinco están en funcionamiento en la flota del ejército - crédito FAC

La crisis en la flota de helicópteros Mi-17 del Ejército colombiano dio un giro relevante tras la decisión del Ministerio de Defensa de imponer una sanción económica a la empresa Vertol Systems, responsable del mantenimiento de varias de estas aeronaves.

La medida, que responde a una serie de incumplimientos contractuales, implica una multa de USD 8.956.468,35 y la exigencia de devolver un pago anticipado de USD 13.586.872,47, según informó la cartera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En caso de que la empresa no reintegre los fondos en el plazo de 15 días, el cobro se trasladará a la aseguradora correspondiente, conforme a lo estipulado en el artículo 1080 del Código de Comercio.

La Resolución 001863 del 7 de noviembre de 2025 emitida por el Secretario General (e) del Ministerio de Defensa Nacional, Raúl Alfonso Gutiérrez Romero, estableció la sanción correspondiente. La decisión fue ratificada tras la revisión de los recursos presentados, según la Resolución 002047 del 14 de noviembre de 2025, y quedó en firme el 18 de noviembre de 2025, según información suministrada por el diario Nuevo Siglo.

El origen de esta situación se remonta a la imposibilidad de contratar empresas rusas para el mantenimiento de los helicópteros, una restricción derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania.

La crisis en la flota de helicópteros Mi-17 del Ejército colombiano dio un giro relevante tras la decisión del Ministerio de Defensa de imponer una sanción económica a la empresa Vertol Systems, responsable del mantenimiento de varias de estas aeronaves - crédito Fuerzas Armadas de Colombia

El entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó a Semana que la inclusión de Rusia en la lista Clinton por parte de Estados Unidos impidió cualquier operación comercial con ese país, lo que dejó a la flota aérea del Ejército en una situación crítica.

La falta de mantenimiento adecuado provocó que una parte significativa de los helicópteros Mi-17 quedara inactiva en el hangar militar de Tolemaida, afectando la capacidad operativa de las tropas en tierra, que dependen de estas aeronaves para sus misiones.

Ante la urgencia de reactivar la flota, el Ministerio de Defensa evaluó diversas alternativas y finalmente adjudicó a Vertol Systems el contrato para el mantenimiento de seis helicópteros. Según la información proporcionada por el Ministerio a Semana, la empresa no cumplió con la totalidad de los compromisos pactados.

De un pago anticipado de USD 16.231.700,19, solo se legalizaron bienes y servicios por USD 2.644.827,72, correspondientes a la ejecución de uno de los anexos del contrato. La sanción impuesta busca resarcir el daño económico y garantizar la devolución de los recursos públicos invertidos en un proceso que, lejos de resolver la crisis de la flota aérea, la ha profundizado.

Helicópteros del Ejército de Colombia - crédito Mauricio Dueñas/EFE

La situación de los helicópteros Mi-17 continúa siendo un desafío para la operatividad militar, mientras las autoridades intentan recuperar los fondos y restablecer la capacidad logística de las fuerzas armadas.

Empresa suspendió el soporte técnico al helicóptero de Gustavo Petro

La suspensión temporal del soporte técnico al helicóptero S/N 31900, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fue notificada por Leonardo Helicopters a través de una carta institucional. En el documento dirigido al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico Catam, la empresa detalló el origen y alcance de la decisión.

De acuerdo con Alberto Herrera, gerente de Soporte al Cliente para Sudamérica de Leonardo Helicopters, esta medida obedece a que existen “recientes disposiciones regulatorias emitidas en los Estados Unidos”, lo que requiere la interrupción de “todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero S/N 31900 (FAC-0008), mientras se completa el proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, según explicó Herrera en la comunicación formal enviada al mando colombiano.

La suspensión temporal del soporte técnico al helicóptero S/N 31900 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha sido comunicada oficialmente por Leonardo Helicopters, filial de Agusta Westland Philadelphia Corporation, en una carta dirigida al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico Catam - crédito leonardo Helicopters

El documento también enfatizó que se trata de una acción temporal que busca asegurar “el pleno cumplimiento de la normativa estadounidense aplicable a las transacciones internacionales”. La compañía recalcó que “en ningún caso debe interpretarse como un cambio en nuestro compromiso con el soporte y la disposición operativa de la flota de la FAC”, y confirmó que su voluntad es persistir en la cooperación con las autoridades aeronáuticas colombianas.

Según la carta, Leonardo Helicopters ya ha iniciado los “procesos internos y comunicaciones necesarias para tramitar la licencia Ofac correspondiente”. El texto añade que si durante el avance del trámite “se requiere información adicional para facilitar esta gestión, nos estaremos comunicando con su equipo”, reflejando la voluntad de mantener el diálogo y optimizar el proceso con el Grupo Técnico Catam.

La comunicación finalizó con un reconocimiento explícito a la colaboración recibida de parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana: “Agradecemos sinceramente su comprensión y paciencia mientras avanzamos en este proceso regulatorio, y reiteramos nuestro compromiso con los más altos estándares de cumplimiento y cooperación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, expresó Herrera en nombre de Leonardo Helicopters.