La Policía desarticuló dos clanes familiares de narcotráfico en Bogotá: simulaban allanamientos para traficar cocaína

La Fiscalía y la Policía Antinarcóticos documentaron cinco casos en los que los implicados, disfrazados de autoridades, ingresaron a viviendas para apoderarse de cocaína y mantener vínculos con organizaciones criminales de otras regiones - crédito Getty Image

La Policía Antinarcóticos desarticuló dos clanes familiares dedicados al narcotráfico en Bogotá, responsables de realizar falsos allanamientos para apropiarse de cocaína y distribuirla en la ciudad.

En la operación Anuket, llevada a cabo el 26 de noviembre de 2024, las autoridades capturaron a diez personas, entre ellas, exfuncionarios de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes enfrentan cargos por narcotráfico, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, según información de El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La investigación, liderada por la Fiscalía y la Policía Antinarcóticos, documentó cinco eventos entre febrero y agosto de 2024 en los que los clanes, disfrazados de policías y utilizando uniformes oficiales, ingresaron a viviendas dedicadas a la compra y venta de droga en sectores como La Colina Campestre y Villa Alsacia.

Durante estos operativos simulados, los implicados se apoderaron de más de cien kilogramos de cocaína.

El ente acusador detalló que “se utilizaban uniformes de la Policía, prendas del Cuerpo Técnico de Investigación y armas traumáticas para realizar falsos allanamientos a casas de compra y venta de droga. Ellos se quedaban con el material supuestamente incautado para posteriormente distribuirlo”.

La Fiscalía y la Policía Antinarcóticos documentaron cinco casos en los que los implicados, disfrazados de autoridades, ingresaron a viviendas para apoderarse de cocaína y mantener vínculos con organizaciones criminales de otras regiones - crédito iStock

Entre los capturados figuran Luz Amparo Góngora, conocida como “Amparo”; Sandra Maryoly Aguirre Montenegro, alias La Mona; Sulay Puentes Góngora, apodada “La Chula”; José Del Carmen Rueda Jaimes; Carlos Andrés Rueda Puentes; Vidaura Vega, alias Cecilia; Leydi Yazmín Barragán Vega; Juaner Javier Barragán Vega; el expolicía Jeisson Tapias Morales; y Javier Alfredo Sánchez Martínez, alias Perro, exmiembro del CTI.

La Fiscalía presentó interceptaciones telefónicas y otros elementos probatorios que evidencian la coordinación de reuniones y operaciones para ejecutar los falsos allanamientos.

Las pesquisas también revelaron que la organización mantenía vínculos con grupos narcotraficantes en Santander, Meta y Nariño. “Se obtuvo información sobre una negociación entre el clan familiar y una organización narcotraficante de Santander para la compra de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína que iba a ser distribuida en Bogotá”, señalaron los investigadores al medio mencionado.

Además, se investiga la posible colaboración de miembros activos de la Policía, entre ellos un individuo identificado como alias Garza, quien habría facilitado la realización de los allanamientos simulados.

Las autoridades rastrean propiedades, empresas y bares vinculados a los detenidos, mientras se indaga la colaboración de policías activos y la relación con grupos criminales de Santander, Meta y Nariño - crédito @SeguridadBOG/X

El historial delictivo de los implicados es amplio. José Del Carmen Rueda Jaimes, integrante del clan Rueda Puentes y esposo de “La Mona”, protagonizó en 2013 una fiesta en Bogotá mientras cumplía prisión domiciliaria, financiada con dinero obtenido tras un robo, según estableció el medio ya citado.

Rueda Jaimes ya había sido condenado por porte de estupefacientes, falsedad de documento y hurto calificado y agravado. Por su parte, Javier Alfredo Sánchez Martínez, exmiembro del CTI, fue capturado en 2015 por realizar falsos allanamientos junto a otros exfuncionarios, aunque fue absuelto en 2021.

Sulay Puentes Góngora, “La Chula”, cuenta con condenas por fraude procesal, falsedad en documento público, estafa y tráfico de estupefacientes, con una pena unificada de más de once años de prisión.

Las autoridades también indagan el posible lavado de dinero a través de empresas registradas a nombre de los imputados.

El Tiempo identificó que Leydi Yazmín Barragán Vega es propietaria de un bar en el barrio Muzú, donde fue capturada en agosto de 2024 tras el hallazgo de un laboratorio urbano de cocaína con 25 kilogramos de droga.

La reciente desarticulación de redes familiares dedicadas al narcotráfico revela la compleja interacción entre corrupción institucional y crimen organizado en la capital colombiana, con implicaciones profundas para la confianza ciudadana y la seguridad pública - crédito CTI

Sandra Maryoly Aguirre Montenegro, “La Mona”, figura como responsable de una pañalera en el barrio El Rosario. Se investigan, además, propiedades en Montería y en el sur de Bogotá vinculadas a las familias implicadas.

Actualmente, el proceso judicial se desarrolla en el Juzgado 55 Penal con función de Control de Garantías de Bogotá. Los detenidos han optado por ejercer su defensa ante la justicia.