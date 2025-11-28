Colombia

Hombre que murió tras caer del piso 30 de un edificio padecía episodios de bipolaridad

Las autoridades investigan si se trató de un crimen, un suicidio o un accidente

La Policía y la Fiscalía
La Policía y la Fiscalía están analizando cámaras y testimonios para esclarecer las causas del trágico suceso - crédito Colprensa

El fallecimiento de un hombre después de caer desde el piso 30 de un edificio residencial en Bucaramanga (Santander) desató preocupación entre la comunidad y activó una investigación por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que el ciudadano tenía un diagnóstico médico.

El suceso ocurrió en la carrera 27 con calle 37, en el condominio Green Gold, y fue denunciado por los vecinos del ciudadano, que se percataron de lo sucedido debido al estruendo que provocó la caída, según informó el diario local Vanguardia.

La víctima fue identificada como César Reyes Villamizar, de 59 años, que se encontraba solo en su vivienda en el momento del accidente, teniendo en cuenta que sus hermanas estaban acompañando a su madre a una cita médica, de acuerdo con la información proporcionada por la familia a Vanguardia.

Tras el impacto, personal de seguridad y residentes del edificio acudieron al lugar y se percataron del fallecimiento de Reyes Villamizar, por lo que notificaron de inmediato a la Policía.

Expertos forenses y la Sijín
Expertos forenses y la Sijín buscan determinar si hubo intención o fue un lamentable accidente - crédito Colprensa

El área fue acordonada mientras que unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las verificaciones para esclarecer las circunstancias de lo sucedido.

Entre tanto, se confirmó que la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga también participa en la investigación, debido a que se requiere la revisión de las cámaras de seguridad del conjunto residencial para determinar si se trató de un accidente, un crimen o un suicidio, que son las hipótesis que se manejan sobre lo ocurrido.

La familia de César Reyes Villamizar indicó al medio local que él padecía de episodios de bipolaridad. Aunque uno de los allegados, que fue consultado por Vanguardia, afirmó que la víctima de esta situación nunca mostró intenciones de acabar con su vida.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el hecho fue accidental o intencional, puesto que continúan recolectando información para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades analizan grabaciones y
Las autoridades analizan grabaciones y testimonios para esclarecer el caso - crédito Google Maps

Otro misterioso caso

Durante el 27 de noviembre se conocieron detalles de la muerte de Leidy Vanessa Benítez, la joven militar que falleció tras caer desde un edificio en Cartagena el 16 de octubre de 2025. Su madre se refirió a la situación para rechazar la hipótesis inicial de suicidio, además de asegurar que una tercera persona estuvo involucrada en el fallecimiento de su hija.

Al acercarse el final de su periodo en el Ejército Nacional, recibió vacaciones y decidió viajar a Cartagena acompañada de una amiga: “Mi hija estaba prestando su servicio militar en la localidad de Puente Aranda; prácticamente vivía allá y, cuando salía de permiso, venía a visitarnos. Como ya estaba próxima a terminar su servicio, le dieron vacaciones y decidió viajar a Cartagena con una supuesta amiga. Ella se fue el pasado 11 de octubre cerca de las 10:00 p. m.”, afirmó la madre de la víctima.

El día de la muerte, la joven se comunicó con sus allegados: “Sobre las 10:30 a. m. ella habló con su papá y no comentó nada extraño. Luego, cerca de las 2:30 p. m., me llamó muy agitada y me dijo que no se sentía bien. La comunicación era muy corta. Escuché varias voces y parecía que algo ocurría, pero ella no respondía claramente. Traté de volver a llamarla, pero no contestó más. En la noche, me informaron que había muerto”, relató la madre de la víctima a Q’Hubo.

Tras conocer la noticia del fallecimiento, la madre viajó a Cartagena y, ya en la ciudad, accedió a un video que mostraba los últimos movimientos de Leidy Vanessa antes de la caída. “En los videos se ve que mi hija estaba tratando de alejarse de alguien. Ella estaba hospedada en el piso 19, pero supimos que antes había estado en el piso 23 con dos extranjeros y la amiga con la que viajaba”, por lo que no creen en la hipótesis sobre un suicidio.

