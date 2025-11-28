Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Así se fue la liberación de Yennis Vanessa Salazar Zabaleta por las autoridades - crédito @GobdelCesar/X

La Policía Nacional anunció que rescató a Yennis Vanessa Salazar Zabaleta, expersonera municipal de Tamalameque (Cesar), que se encontraba secuestrada desde el 21 de febrero de 2025.

La acción se llevó a cabo mediante el operativo, denominado operación Thor, ejecutada en zona rural de El Carmen (Norte de Santander) y contó con la participación conjunta y coordinada del Gaula, el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes), los Comandos Jungla, personal de la Operación Sostenida Esparta, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La víctima, una abogada de 29 años, fue personera municipal durante 2024 y había sido interceptada cuando se desplazaba hacia su finca en el municipio de Chimichagua. Ese día fue encontrado un vehículo incinerado en la vía de Las Vegas al corregimiento de Saloa, punto en el que habría ocurrido el secuestro.

Gaula de la Policía reveló detalles de la liberación de expersonera del Cesar - crédito @GobdelCesar/X

Según las investigaciones bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, el hecho fue cometido por integrantes armados del frente Camilo Torres Restrepo del ELN, que interceptaron a Salazar Zabaleta y la trasladaron con rumbo desconocido. Los criminales exigían $15.000 millones para su liberación.

La Gobernación de Cesar fue la que anunció a la opinión pública la liberación de Salazar Zabaleta a través de su cuenta oficial en la red social X, donde expresó su reconocimiento al trabajo del Gaula de la Policía Cesar y la Policía Nacional. En el mensaje publicado, la administración enfatizó que la liberación se produjo “en el corazón del Catatumbo” y que Salazar Zabaleta estaría pronto en Aguachica, al tiempo que calificó la libertad como “un derecho sagrado”.

“Con profunda alegría, reportamos que la expersonera de Tamalameque, Yennis Salazar Zabaleta, volvió a la libertad. Agradecemos los esfuerzos del Gaula de la Policía Cesar y Policía Nacional para que Salazar Zabaleta, quien se encontraba secuestrada desde febrero de 2025, hoy pueda volver a casa. Su liberación se produjo en el corazón del Catatumbo y en próximas horas estará en Aguachica.¡La libertad es un derecho sagrado (sic)“, expresó puntualmente el mandatario regional.

Yennis Vanessa Salazar, abogada de 29 años, fue interceptada cuando se dirigía a su finca en Chimichagua, Cesar - crédito Policía

Cabe señalar que la suma de $15.000 millones, exigida por los secuestradores, resultaba inalcanzable para los familiares de Salazar Zabaleta, que organizaron diversas manifestaciones pidiendo su liberación y enviaron una carta al presidente Gustavo Petro para solicitar su intervención a través de la entonces mesa de negociación de paz con el grupo armado responsable.

El día del secuestro, junto a la expersonera, también fueron privados de la libertad un ingeniero agrónomo y un líder campesino, que quedaron en libertad al día siguiente en el municipio de Pelaya.

El operativo que permitió la liberación de la expersonera

El operativo incluyó maniobras tácticas y de control del terreno que permitieron ubicar a la víctima y asegurar su liberación sin ponerla en riesgo.

“La operación Tor tuvo lugar en zona rural del municipio del Carmen, norte de Santander. Allí las unidades especializadas ejecutaron maniobras tácticas de control de territorio, que permitieron ubicar a la víctima y garantizar su rescate sin afectaciones a su integridad”, indicó el vocero del Gaula de la Policía.

En imágenes compartidas por las autoridades, se observan a los uniformados junto a la liberada, que posa feliz en el trayecto en helocóptero camino a un centro asistencial y luego de reencuentro con sus familiares.

La operación incluyó maniobras tácticas y de control del terreno para garantizar la seguridad de la víctima durante el rescate - crédito Policía

Tras el exitoso operativo, las autoridades reiteraron su compromiso permanente con la protección de la vida, la libertad y la seguridad de los colombianos, así como la intensificación de las operaciones para desarticular estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión.

“Seguiremos trabajando sin descanso, con un enfoque conjunto e interinstitucional, para garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos. Línea 165 – Yo no pago, yo denuncio”, finalizó la institución.