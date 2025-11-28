Esposa de Quintero contó qué pasó con la invitación a tomar café que le hizo a Laura Gallego: “Insinuó ver a mi esposo en un ataúd”

La reina de belleza aseguró que el presidente Gustavo Petro debería recibir un “cachazo” - crédito @JoseAleCastano/X

En octubre de 2025 hubo controversia a nivel nacional por declaraciones de la ex señorita Antioquia Laura Gallego, en las que incitó a la violencia. La ex participante del Concurso Nacional de la Belleza hizo entrevistas a precandidatos presidenciales como Santiago Botero y Abelardo de la Espriella, en las que aseguró que el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín y precandidato Daniel Quintero debían ser violentados.

“En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo) Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala? Y un cachazo a Petro, pues, al menos”, dijo Gallego al entrevistar a Botero.

La esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció en su momento acciones legales contra la ex señorita Antioquia 2025 tras los videos donde incitaba a la violencia - crédito @diamaov/X - @lauragallegosoliss/Instagram

En su momento, Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, anunció acciones legales contra la ex señorita Antioquia. Sin embargo, posteriormente, quiso conversar con Gallego y le extendió una invitación para compartir un café. “Laura, si tú estás lista, yo estoy lista”.

Diana Osorio invitó a Laura Gallego a su casa para dialogar y conocerla personalmente - crédito @diamaov/X

En conversación con Eva Rey en el programa de entrevistas Desnúdate Con Eva, Osorio entregó detalles de cómo vivió ese difícil episodio con la ex señorita Antioquia. Según contó, la ex reina de belleza no realizó la insinuación una sola vez; fue en dos ocasiones, lo cual, a su juicio, agravó la situación. Además, criticó el hecho de que sus palabras hayan surgido en medio de un ambiente político-electoral, involucrando a aspirantes al cargo más importante del país, cuyas respuestas, desde su perspectiva, también fueron cuestionables.

“No lo hizo una vez, lo hizo dos. Lo hizo dos y con candidatos presidenciales. Que un candidato que pretende ser líder de esta nación se haya prestado para eso es mucho más grave que lo que ya hizo. Nunca, nunca se le puede desear la muerte a nadie. No, ni charlando. Lo peor es que había candidatos presidenciales envueltos. Entonces Santiago dice: ‘Sí, sí, mátenlo’. Abelardo dice: ‘No, pa’ la cárcel’. Ninguna de las dos, ni muerte ni cárcel por venganza. No. La justicia es de Dios, de los jueces y cada uno guarde su piedrita adentro”, expresó Osorio en la entrevista.

La invitación a tomar café

De igual manera, relató el impacto personal que tuvo el incidente, reconociendo la dificultad de perdonar a quien llegó a insinuar la muerte de su esposo. Esto, teniendo en cuenta que es una mujer con creencias religiosas que invitan a los feligreses a perdonar a quienes les hacen daño. En ese sentido, explicó que, aunque no sentía el deseo de orar ni de perdonar a la ex reina, tomó la decisión consciente de hacerlo. “Cuando pasó lo de la reina, yo no sentía orar por ella, yo no sentía perdonarla, pero yo tenía que hacerlo. Y yo por eso le invité un café, a una persona que, charlando o lo que sea, insinuó ver a mi esposo en un ataúd. Pues sí, eso es difícil. Uno no va a tener un sentimiento de perdonar a esa persona, ¿no? Uno toma una decisión. Hice mi oración, escribí, perdoné y al otro día le dije: ‘Tomémonos un café’”, detalló.

Diana Osorio contó que obtuvo una respuesta afirmativa de tomar un café con Laura Gallego, pero nunca pasó - crédito @lauragallegosolis/IG

La invitación al diálogo, según relató, fue aceptada inicialmente por el abogado de Laura Gallego, aunque posteriormente no recibió respuesta. Pese a eso, Diana Osorio aseguró que estaba dispuesta a recibir a la ex reina en su casa, siempre que existiera una actitud adecuada para conversar sobre lo ocurrido. “Tampoco quiero que venga con una metralleta aquí a bombardearme la casa. No. O sea, yo creo que todos, si tenemos actitudes reflexivas, ella no tiene que estar de acuerdo conmigo en lo político, no, pero yo creo que sí hay unos límites humanos que se deben respetar”, concluyó.