Embajada de China en Colombia contó la “verdad” detrás de la foto de ciudadano asiático con disidentes de las Farc

El empresario, identificado como Jixing Zhang, aseguró haber sido engañado y solicitó apoyo consular luego de que medios colombianos lo vincularan con actividades ilegales

Embajada de China en Colombia
Embajada de China en Colombia negó que ciudadano esté en actividades ilegales con grupos armados colombianos

La Embajada de China en Colombia hizo un pronunciamiento oficial, explicando las razones por las que el ciudadano Jixing Zhang apareció en fotografías con líderes criminales de las disidencias de las Farc.

El comunicado se registró luego de las revelaciones emitidas por Noticias Caracol, donde se observan las imágenes del extranjero con alias Richard Catatumbo y varios hombres fuertemente armados vestidos de camuflado. Dichas fotografías habrían sido tomadas en una zona cercana a la frontera entre Catatumbo y Venezuela.

Según los hallazgos recogidos por Noticias Caracol, detrás de la relación habría actividades asociadas a la compra de armas, el tráfico ilegal de oro y la inversión en empresas fachada presuntamente controladas por las disidencias.

China reitera su política de
China reitera su política de no vender armas a entidades no estatales y su cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU

Al respecto, la Embajada de China en Colombia señaló que estaba al tanto de los informes publicados y que procedió a realizar una investigación exhaustiva entre las empresas y ciudadanos chinos residentes en Colombia.

La versión del ciudadano chino a la embajada de ese país en Colombia

La representación diplomática reportó que el ciudadano involucrado se comunicó telefónicamente con el equipo consular desde su domicilio en China y alegó su inocencia en los hechos que se le atribuyen.

De acuerdo con el comunicado, después de realizar las verificaciones necesarias con el ciudadano y otras partes relacionadas, la embajada estableció que el ciudadano chino viajó en 2024 a Colombia y a otros países latinoamericanos representando a una empresa minera legítima de su país, con el propósito de explorar oportunidades de inversión en minas de oro y aceite de palma.

Por dificultades con el idioma, solicitó apoyo a “algunos amigos colombianos”, que lo acompañaron a una “zona minera”, donde le presentaron líderes locales y fue ahí cuando le tomaron las cuestionadas fotografías.

La Embajada de China afirma
La Embajada de China afirma que Zhang viajó a Colombia en 2024 para explorar inversiones mineras y agrícolas, negando vínculos con actividades ilícitas

Durante su estancia, sostuvo reuniones para discutir negocios relacionados con minas de oro y consideró que las personas presentes portaban armas con fines de protección.

Tras su retorno a China, la empresa decidió desistir de invertir en Colombia, por lo que Zhang no regresó al país ni mantuvo contacto con las personas que conoció en la zona.

En esa misma línea, el asiático denunció ser víctima de un “increíble engaño”, al haber sido conducido sin saberlo hasta instalaciones controladas por un grupo armado ilegal, y aseguró que los informes y la difusión mediática han tenido consecuencias negativas en su reputación personal y en su vida cotidiana en China. Solicitó ayuda a la embajada para esclarecer los hechos ante la opinión pública.

En una declaración oficial, el portavoz de la embajada reafirmó que China “siempre se ha adherido al desarrollo pacífico” y mantiene una estricta política de control de equipos militares y artículos de doble uso, únicamente realiza cooperación comercial militar con estados soberanos y no vende armas a entidades sin la autorización gubernamental.

Supuestos chats entre líderes de
Supuestos chats entre líderes de las disidencias de las Farc mencionan actividades de compra de armas, tráfico ilegal de oro e inversiones en empresas fachada

El texto sostiene que China cumple con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y nunca interfiere en los asuntos internos de otros países.

En el mismo comunicado, la embajada destacó que China es el segundo socio comercial y la principal fuente de inversión asiática para Colombia, y reiteró su compromiso con la cooperación económica y cultural bilateral.

Asimismo, la entidad diplomática criticó la “presunción de culpabilidad” de algunos medios colombianos, aludiendo al daño reputacional causado tanto al ciudadano implicado como a la imagen de Colombia ante posibles inversiones chinas. Solicitó a los medios corregir la información falsa y salvaguardar el entorno empresarial y las relaciones de amistad entre ambos países.

Además, la embajada aseguró que, hasta la fecha, no ha recibido ninguna notificación oficial del Gobierno ni de las autoridades judiciales colombianas sobre este caso.

