Colombia

El ‘Madrugón’ de diciembre: horarios y claves para aprovechar las mejores ofertas del sector de San Victorino durante la temporada navideña

El sector comercial más famoso de Bogotá implementa jornadas especiales y promociones para facilitar la adquisición de vestuario y regalos, adaptándose a la alta demanda y a las nuevas tendencias de consumo en diciembre

Guardar
La tradición de comprar la
La tradición de comprar la pinta navideña impulsa el comercio en Bogotá durante diciembre, con promociones y descuentos especiales - crédito Johan Largo/X

Adquirir la “pinta” para Navidad y despedir el año viejo es una costumbre arraigada en la cultura de muchos hogares colombianos. Con la llegada de diciembre, quienes buscan renovar su vestuario para las fiestas a menudo organizan sus compras anticipadamente, incluso desde noviembre, con el propósito de evitar el tumulto de los últimos días y aprovechar promociones y descuentos previos a la temporada alta.

Esta estrategia permite seleccionar prendas con mayor calma y acceder a una variada oferta antes del incremento habitual de la demanda. Sin embargo, no todas las familias se anticipan de la misma manera. Para muchos, la adquisición de ropa y otros productos típicos de la temporada decembrina depende del presupuesto disponible y, especialmente, del pago de la prima de fin de año, que suele efectuarse entre el 15 y el 20 de diciembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El pago de la prima
El pago de la prima de fin de año determina el momento de compra de ropa y productos navideños para muchas familias colombianas - crédito Johan Largo/Infobae

Como resultado, una parte considerable de los colombianos deja sus compras para la semana previa a la Navidad. Esta tendencia hace que los centros comerciales y lugares tradicionales de comercio diseñen estrategias orientadas tanto a los compradores previsivos como a quienes esperan hasta último momento.

Uno de los epicentros de esta actividad en la ciudad es el sector de San Victorino, reconocido por sus amplias opciones en moda y comercio mayorista. En este escenario, uno de los puntos comerciales más relevantes compartió una serie de modificaciones en los horarios de atención, con el fin de facilitar el acceso a sus instalaciones y responder a la alta demanda característica de este mes. Entre las medidas más destacadas se encuentra el programa Madrugones, que contempla jornadas extendidas para hacer más cómodas las compras.

A partir del 1 y hasta el 31 de diciembre, El Gran San operará bajo una logística y un esquema de atención especial, por lo cual se recomienda a los compradores, tanto minoristas como mayoristas, revisar detenidamente el calendario dispuesto:

  • Los días lunes 9, 16 y 23 de diciembre, los Madrugones permitirán acceder a los comercios desde las 7:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., extendiendo la franja horaria habitual y brindando mayor flexibilidad a quienes disponen de poco tiempo durante la semana.
  • Los miércoles 18 y 24 de diciembre, el cierre también será a las 8:00 p. m., mientras que otras fechas, como el miércoles 25 y el domingo 22, mantendrán los horarios tradicionales sin ampliaciones especiales.
  • Los domingos 8, 15 y 29 de diciembre el horario irá de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., reforzando la cobertura para la afluencia de visitantes durante los fines de semana del mes.
El programa Madrugones en El
El programa Madrugones en El Gran San extiende horarios de atención para facilitar las compras navideñas y de fin de año - crédito El Gran San/Instagram

Estas jornadas especiales tienen como objetivo facilitar la compra de productos navideños y de fin de año, atender de manera eficiente el flujo de clientes que se eleva durante la temporada, y proporcionar oportunidades adicionales para aprovechar descuentos y promociones. El calendario advierte que los días festivos y fechas clave mantendrán sus horarios regulares y hace un llamado a los asistentes a cumplir las normas de seguridad y convivencia establecidas en el centro comercial para garantizar el desarrollo seguro de las actividades.

Cabe señalar que aunque estos horarios aplican de manera específica para El Gran San, otros puntos comerciales ubicados entre las avenidas Caracas y Décima replicarán la misma dinámica durante el mes de diciembre, ampliando el radio de acción de los Madrugones y ofertando una mayor variedad comercial para el público capitalino y visitantes.

Paralelamente, este año la temporada navideña coincide con la expansión del Black Friday, una tradición estadounidense que simboliza el inicio de las compras decembrinas y que se ha consolidado en Bogotá con el respaldo de la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la iniciativa Bogotá 24 Horas.

El sector de San Victorino
El sector de San Victorino se consolida como epicentro de la moda y el comercio mayorista en la temporada decembrina en Bogotá - crédito Johan Largo/Infobae

Miles de comercios han confirmado su participación en la jornada de Bogotá Despierta, alineando sus horarios y ofertas con el evento que este 28 de noviembre de 2025 congregará a compradores en busca de planes, comidas, productos para regalar y, por supuesto, indumentaria para las celebraciones.

Durante el Black Friday, cerca del 80% de los establecimientos comerciales de la ciudad se suman al evento con horarios extendidos, promociones y descuentos que, según proyecciones de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, podrían concentrar entre el 15% y el 25% de todas las compras de la temporada navideña en 2025.

Las ofertas especiales incluyen desde prendas como buzos en algodón por tres unidades a 200.000 pesos, pantalones en paquete de tres por 250.000 pesos, chaquetas desde 35.000 pesos y blazers a partir de 100.000 pesos, entre otras alternativas, en el sector de San Victorino. El evento permite a los compradores armar la pinta navideña completa por menos de 100.000 pesos en algunas tiendas, lo que representa una oportunidad relevante para quienes buscan optimizar su presupuesto.

Las promociones en San Victorino permiten armar la pinta navideña completa por menos de 100.000 pesos en algunas tiendas - crédito El Gran San/Instagram

Los interesados pueden consultar la programación y los comercios participantes, así como los detalles de Bogotá Despierta, en la página oficial www.bogotadespierta.co. Con esta variedad de opciones, tanto quienes planifican sus compras como quienes aprovechan las oportunidades de último minuto encontrarán alternativas ajustadas a sus necesidades y posibilidades durante la temporada decembrina en Bogotá.

Temas Relacionados

Compras navideñas El Gran San San Victorino Bogotá Caracas Moda Promociones Black Friday Bogotá DespiertaMadrugón BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Súper Chontico Noche jueves 27 de noviembre 2025: Sorteo 6365

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Noche jueves

Ministerio del Trabajo archivó investigación contra David Racero: estas son las razones

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico se vio envuelto en un escándalo tras liderar un negocio familiar que nunca registró ante los organismos encargados

Ministerio del Trabajo archivó investigación

Centro Democrático se pronunció tras histórico fallo del CNE, que castigó la campaña de Petro: también se acordó de Juan Manuel Santos

La sanción definida por el Consejo Nacional Electoral contra la campaña del presidente de la República encendió la discusión sobre la equidad en la aplicación de sanciones y la memoria del caso de la multinacional brasileña Odebrecht, que financió la campaña de 2010; pero también, la de Óscar Iván Zuluaga en 2014, en un aspecto omitido

Centro Democrático se pronunció tras

El emotivo gesto de Lina con Pedro en el ‘Desafío Siglo XXI’ que conmovió a más de uno y lo hizo llorar

La situación se convirtió en ejemplo de la cercanía que han desarrollado los integrantes de Neos

El emotivo gesto de Lina

Fuerte crítica del presidente de la Corte Constitucional por recorte presupuestal a la Rama Judicial para 2026: “Nos toca pedir limosnas”

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez advirtió que la reducción de recursos afecta la autonomía y el funcionamiento de los órganos judiciales, y señaló que la Constitución garantiza la independencia judicial solo “en el papel”

Fuerte crítica del presidente de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula reveló detalles del exitoso

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

ENTRETENIMIENTO

El emotivo gesto de Lina

El emotivo gesto de Lina con Pedro en el ‘Desafío Siglo XXI’ que conmovió a más de uno: lo hizo llorar

Paola Jara preservó las células madre del cordón umbilical de su hija Emilia: esto son los beneficios

Colombiano recorrió la Londres que ya no es de los británicos: “Una mezcla de todo el mundo”

Blessd sigue conquistando el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son las mejores canciones?

Andrés Franco respondió a las críticas por hacer ‘covers’: “Le dimos vida a esta música”

Deportes

América de Cali revivió y

América de Cali revivió y Medellín quedó prácticamente eliminado: triunfo 2-1 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Así va la tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay: Nacional se aleja de la Libertadores y Millonarios está cerca de la Sudamericana

Hasta el celular le revisaron: así comenzó trifulca con presunto hincha de Junior linchado en duelo contra Nacional

Hora y dónde ver Bolivia vs. Colombia: la Tricolor defiende el liderato en la Liga de Naciones Femenina

Christian Mosquera se pronunció sobre la opción de jugar con la selección Colombia en el mundial 2026: también considera a España