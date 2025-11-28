Colombia

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Los secuestrados son originarios del departamento de Antioquia, y contaron las condiciones inhumanas en las que permanecieron raptados por más de un mes

Dos personas fueron capturadas
crédito Policía Nacional | Ejército Nacional

Nueve ciudadanos oriundos del departamento Antioquia recuperaron la libertad luego del operativo conjunto ejecutado por la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 5 del Ejército Nacional y la Policía Nacional en la vereda San Miguel, municipio de La Plata, departamento del Huila.

En un comunicado del viernes 28 de noviembre, el Ejército precisó que las víctimas permanecieron secuestradas y encadenadas por más de un mes en ese recóndito lugar bajo custodia del grupo armado organizado residual, subestructura Hernando González Acosta.

Dicho brazo armado le rinde órdenes a una de las disidencias de las Farc más peligrosas y temidas en varios puntos del país: la de alias Iván Mordisco.

Los nueve detenidos recibieron atención médica luego del operativo de rescate - crédito Policía Nacional

Según el reporte oficial, estos ciudadanos llegaron a la zona de La Plata el 17 de octubre de 2025 para explorar una mina de oro y fueron privados de la libertad mientras sus captores exigían un pago de cinco mil millones de pesos a cambio de su liberación.

Los secuestradores sometieron a los retenidos a tratos inhumanos, usando cadenas en el cuello, las manos y los pies.

Durante la operación militar, fue capturado alias Richard o “Cristo”, señalado por las fuerzas armadas como responsable de una acción terrorista con explosivos ocurrida el 18 de abril en ese mismo municipio.

Además, se recuperó a un menor de edad que fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para su protección.

La cuenta de X del
crédito @COL_EJERCITO/X

El balance de la intervención incluye la incautación de dos pistolas, un artefacto explosivo improvisado, múltiples medios de comunicación y material de propaganda vinculado a la organización criminal.

Asimismo, la Fuerza de Despliegue Rápido resaltó a través de uno de sus voceros la continuidad de las acciones contra los grupos armados organizados residuales que operan en la región y reiteró su compromiso con la seguridad de las comunidades afectadas.

Las autoridades señalaron que el operativo desarrollado en San Miguel refuerza los esfuerzos por contrarrestar el accionar de estructuras armadas ilegales en el sur del país (una zona donde se mueve “Iván Mordisco”) y recalcaron la importancia de la denuncia ciudadana para prevenir hechos similares.

Los rescatados, luego de una valoración médica, fueron puestos a salvo mientras avanza la judicialización de los responsables.

Alias Richard estaba bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco - crédito Policía Nacional

“Entre los capturados estaría alias Richard, señalado por su participación en hechos terroristas ocurridos en el municipio de La Plata la pasada Semana Santa. Gracias a la acción coordinada de todas las unidades interinstitucionales, las nueve víctimas recuperaron su libertad y actualmente no se registra ninguna persona secuestrada en el departamento del Huila”, destacó en declaraciones a medios de comunicación el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del Departamento de Policía Huila.

Sobre “Richard” también se confirmó que “en el mes de abril, en el Jueves Santo, fue el autor material de la ubicación de la motocicleta en el municipio de La Plata. Esta es una deuda de honor que tenemos hacia nuestro departamento del Huila, hacia nuestro municipio de La Plata y hacia la familia, pues murieron dos personas de esta familia”, agregó el brigadier general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante de la Quinta División del Ejército, y que junto al coronel Téllez acompañaron a los nueve ciudadanos que recobraron su libertad.

Declaraciones del coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del Departamento de Policía Huila - crédito Policía Nacional

El testimonio que dejó unos de los nueve secuestrado que rescataron en el Huila

“Nosotros venimos desde Antioquia, desde el departamento antioqueño, y, llegando a la vereda San Miguel del Huila, municipio La Plata. Y allí fuimos detenidos por subversivos de las FARC. Ellos, nos amarraron de las manos, nos vendaron los ojos con el fin de hacer un secuestro. Este secuestro, gracias a Dios, terminó el día de hoy. Estamos en libertad nuevamente. Dios les bendiga a todos los que participaron en este gran operativo”, así inició su relato uno de los nueve ciudadanos rescatados.

“Eran aproximadamente las tres de la mañana cuando se escuchó que unas, unos, unos carros, unas camionetas en que iba el Gaula, frenaron y también rápidamente fue el ingreso hacia el lugar donde estábamos nosotros recluidos, donde estábamos todos juntos en una sola habitación”, sigue el relato.

El ciudadano agradeció la labor de las autoridades: “Eso fue un evento sin precedentes. Estoy admirado por esta, esta gran labor, este gran desempeño de nuestra Policía, el Gaula. Dios les bendiga a todos por haberse acordado de nosotros y haber ido por nosotros con toda la capacidad que tiene el glorioso Ejército nacional”.

“Donde estábamos era un lugar muy angosto, una habitación de 3 metros por 1.80 m. para nueve personas. Éramos nueve personas que estábamos allí y era un lugar para dormir, para pasar siempre el tiempo que estuvimos ahí, cuarenta y cinco días. Siempre estuvimos en ese mismo lugar y era precaria la condición, el calor en el día y en la noche para dormir. Era uno sobre el otro porque no había espacio suficiente para descansar como debe descansar una persona”.

crédito Policía Nacional

