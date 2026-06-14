Legalizan la captura de alias Víctor Chalá, presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez

La justicia legalizó la captura de alias Víctor Chalá, señalado por el homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda - créditos Flip y Policía Nacional

La justicia legalizó la captura de alias Víctor Chalá, señalado como principal responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, tras ser aprehendido junto a cinco reconocidos empresarios del sector de la seguridad en Antioquia.

Durante la audiencia virtual, celebrada el 14 de junio, las autoridades formalizaron la captura de “Víctor Chalá” y de otros cinco individuos, todos detenidos en un operativo realizado en un peaje del departamento de Tolima.

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Según Noticias Caracol, los investigadores sospechan que existía un plan para desviar armamento de esa empresa y canalizarlo hacia las disidencias bajo el mando de alias Calarcá.

La Policía Nacional, a través del grupo Grate antiterrorismo de la Dijín, lideró el operativo que permitió la detención de Chalá, que figuraba en la lista de los más buscados en Antioquia desde el asesinato de Mateo Pérez, ocurrido semanas atrás en la vereda Palmichal, municipio de Briceño.

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A alias Chalá se le imputaron los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, extorsión y porte ilegal de armas, y será enviado a un centro penitenciario en Bogotá. Los otros cinco capturados recibieron cargos relacionados con porte ilegal de armas y concierto para delinquir, y todos quedaron bajo medida intramural.

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