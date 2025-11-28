Daniel Quintero, igual que Petro, también apunto contra el conjuez del CNE Majer Nayi Abushihab: “¿Debió declararse impedido dado que ‘Fico’ también fue candidato Presidencial?”

Quintero apunto contra el abogado que hizo parte de la campaña presidencial de 'Fico' Gutiérrez en 2022, el conjuez del Consejo Nacional Electoral que señala el mismo presidente Petro - crédito @ficogutierrez/IG | @QuinteroCalle/X

El presidente Gustavo Petro continuó expresando su inconformidad en redes sociales tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que lo sancionó por violar topes financieros durante su campaña presidencial en 2022.

Junto a él se sumó el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que por medio de un mensaje y un video que compartió en su cuenta de X la mañana del viernes 28 de noviembre, se puso de lado del mandatario.

"No aceptamos desde nuestra dignidad y desde la defensa de la democracia y el derecho universal que sea el abogado actual y pago de Fico, miembro de la oposición, el que juzgue nuestra conducta como movimiento político y nos ponga sanciones fraudulentas", escribió Petro en otra de sus publicaciones la mañana del 28 de noviembre de 2025 - crédito @petrogustavo/X

“Mire, este es el tipo de razones por las que yo digo que necesitamos un reset en Colombia. ¿Qué pasa en la justicia en nuestro país? Ayer estaba mirando el caso de los supuestos sobrecostos en la campaña de Petro y con unos argumentos completamente absurdos, y me dio por mirar quién era el conjuez que supuestamente había fallado esto. Y, oh, sorpresa, es este señor”, inicia Quintero, refiriéndose a Majer Nayi Abushihab.

“Ese señor se presentó la semana pasada como el abogado de ‘Fico’ (el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez) en un proceso de conciliación contra mí en la Fiscalía. Es decir, el abogado de Fico, que fue candidato presidencial, es el que termina fallando, diciendo que hubo sobrecostos en la campaña de Petro”, dedujo el exmandatario de la capital antioqueña.

“Así no puede funcionar la justicia en Colombia. Si no hay justicia en un país, no hay democracia. Si no hay justicia en un país, no hay legalidad, no hay inversión. Si no hay justicia, no hay futuro. Por favor, esto hay que arreglarlo, hay que resetear la política en Colombia”, cerró Quintero.

Quintero subió el video con su reacción a la sanción del CNE a a la campaña presidencial de Gustavo Petro el viernes 28 de noviembre de 2025 - crédito @QuinteroCalle/X

El el mensaje que acompaña al video dice lo siguiente: “El conjuez del CNE Majer Abushihab que votó para sancionar la campaña del Presidente Petro se presentó la semana pasada como el abogado de Fico en una audiencia de conciliación contra mí. ¿Debió declararse impedido dado que Fico también fue candidato Presidencial?"

Qué fue lo que dijo Petro horas antes y que apoyó Daniel Quintero

A través de un mensaje en la red social X, Petro se refirió a la denuncia del senador Antonio José Correa (partido de La U), y que señaló que el diseño actual del CNE responde a cuotas partidistas y genera desconfianza en la imparcialidad de sus decisiones.

El mandatario escribió: “Que nos sancione el abogado de Fico es inaceptable. El CNE no puede ya darnos garantías electorales”.

El mismo presidente Petro compartió en su cuenta de X el video que Quintero subió a la misma red social - crédito @QuinteroCalle/X

Asimismo, el jefe de Estado añadió que la sanción ocurre “para no dar personería jurídica al movimiento político más grande de Colombia” y que “ninguno de los puntos que llaman sobretopes y, en cuyo proceso ni siquiera leyeron nuestra defensa, son sobretopes”.

En su mensaje, Petro rescató que durante la investigación “la misma oposición no pudo encontrar un solo aporte que puedan llamar del narcotráfico o ilegal”.

El presidente colombiano también insistió en la transparencia de su campaña y denunció que, por el contrario, “ahora con trampas la oligarquía y las mafias buscan recuperar el poder”.

“El pueblo decidirá si vuelve a la gobernanza paramilitar o vamos Pa’lante a una Colombia Libre de mafias e injusticias”, concluyó el mandatario en su publicación.

El senador Antonio José Correa respaldó las preocupaciones de imparcialidad, al precisar que el CNE mantiene mayorías opositoras y que el Congreso ha evitado promover reformas profundas al órgano electoral.

Petro replicó el mensaje del senador Antonio José Correa - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, Correa hizo hincapié en que la reforma electoral debe avanzar hacia una autoridad que de verdad sea técnica e independiente.

Además, el congresista advirtió sobre el riesgo constitucional que representan decisiones del CNE en periodos preelectorales, pues “se percibe una arbitrariedad que, además, con la foto conocida, adquiere un peso simbólico que deja dudas reales y configura un riesgo constitucional serio: la posible afectación de los derechos políticos consagrados en los artículos 40 y 258 de la Constitución, así como en el artículo 23 de la CIDH”.

Al final de su comunicado, Correa reiteró la condición de Abushihab como abogado de la campaña de Federico Gutiérrez en 2022.

Para el senador, este hecho evidencia el juego “de todos contra Petro”, lo que, en su opinión, deja la respuesta política pendiente en las urnas.

Toda esta cadena de mensajes se replicaron durante las primeras horas del viernes 28 de noviembre, y en medio de la polémica que generó la sanción por parte del CNE - crédito @AntonioJCorreaJ/X