Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al senador Miguel Ángel Barreto por el caso de corrupción ‘Las Marionetas 2′

El magistrado Marco Antonio Rueda Soto ordenó la comparecencia del congresista - crédito Colprensa/El Nuevo Día

La Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al senador del Partido Conservador, Miguel Ángel Barreto, en medio de la investigación que adelanta la Sala de Instrucción por el caso comocido como “Las Marionetas 2″. La diligencia se realizará el 20 de enero de 2026 a las 9:30 a. m. en las instalaciones del alto tribunal.

El congresista, oriundo de Boyacá y elegido por el departamento del Tolima, deberá declarar ante el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, que determinó la citación para que el legislador responda por su presunta intervención en un entramado que habría direccionado contratos de obra pública a determinados contratistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Barreto fue llamado a responder por los presuntos delitos de cohecho propio y tráfico de influencias, conductas atribuidas dentro del expediente que analiza su papel en la supuesta red de corrupción que operaba a través de la manipulación de procesos contractuales en distintas entidades estatales.

Tercer senador vinculado formalmente al caso

El caso incluye presunto direccionamiento de contratos en Quindío y Tolima - crédito Colprensa

Con esta decisión, Miguel Ángel Barreto se convierte en el tercer senador en enfrentar un proceso formal dentro de la Corte Suprema de Justicia por el caso “Las Marionetas”, una red que, según el expediente, funcionaba para adjudicar contratos públicos a cambio de pagos ilícitos entregados a congresistas o a personas de su entorno cercano.

Según la investigación, el legislador habría mantenido el esquema que lideraba el fallecido exsenador Mario Castaño, señalado como cabeza del entramado. De acuerdo con las pruebas recogidas por la Sala de Instrucción, Barreto habría participado en gestiones para direccionar contratos de obra e interventoría en departamentos como Tolima y Quindío.

Barreto entra así en la misma línea investigativa que alcanzó al senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, que fue capturado en diciembre de 2023 y permaneció privado de la libertad durante más de un año. Ramírez recuperó su libertad en mayo de 2025, mientras avanza el proceso penal en su contra.

La estructura del caso Las Marionetas

La estructura investigada habría movido recursos del Fondo de Inversión para la Paz - crédito Infobae

El caso “Las Marionetas” surgió a partir de una serie de hallazgos sobre un entramado que, según las autoridades, direccionó contratos de obras públicas entre 2020 y 2022 mediante acuerdos ilegales entre congresistas, contratistas y funcionarios de varias entidades estatales.

Uno de los principales implicados fue el exsenador Mario Castaño, que reconoció ante la Corte Suprema que lideró una organización criminal destinada a manipular contratos de infraestructura a cambio de comisiones. Castaño falleció en noviembre de 2023 debido a un infarto mientras cumplía condena.

Las autoridades han señalado que el modus operandi de Castaño habría sido replicado posteriormente en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). En esta entidad, la Sala de Instrucción investiga el presunto direccionamiento indebido de contratos a cambio de coimas o beneficios políticos.

Dentro del expediente, uno de los nombres clave es el de Pierre García, exsubdirector del DPS durante el Gobierno de Iván Duque y representante a la Cámara por el Tolima. De acuerdo con los testimonios y documentos incorporados al proceso, Pierre García y el senador Ciro Ramírez habrían conformado una organización criminal para apropiarse de parte de los recursos del Fondo de Inversión para la Paz, mediante la manipulación de contratos de obra e interventoría en Quindío y Tolima.

Pierre García, exsubdirector del DPS durante el gobierno de Iván Duque, es señalado en la investigación como uno de los presuntos articuladores del esquema que direccionaba contratos - crédito X

Las autoridades indican que las coimas acordadas habrían alcanzado cifras cercanas a los $1.000 millones, producto de convenios orientados de manera irregular hacia contratistas previamente seleccionados.

En este mismo caso enfrentan juicios el contratista Anderson González y la exasesora del senador Ramírez, Katherine Rivera, ambos señalados de participar en la ejecución de las actividades operativas del esquema, especialmente en la etapa de tramitación de los contratos.