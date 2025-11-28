Colombia

Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al senador Miguel Ángel Barreto por el caso de corrupción ‘Las Marionetas 2′

La Sala de Instrucción del alto tribunal fijó para el 20 de enero de 2026 la diligencia en la que el congresista deberá responder por su presunta intervención en un esquema de direccionamiento de contratos públicos

Guardar
El magistrado Marco Antonio Rueda
El magistrado Marco Antonio Rueda Soto ordenó la comparecencia del congresista - crédito Colprensa/El Nuevo Día

La Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al senador del Partido Conservador, Miguel Ángel Barreto, en medio de la investigación que adelanta la Sala de Instrucción por el caso comocido como “Las Marionetas 2″. La diligencia se realizará el 20 de enero de 2026 a las 9:30 a. m. en las instalaciones del alto tribunal.

El congresista, oriundo de Boyacá y elegido por el departamento del Tolima, deberá declarar ante el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, que determinó la citación para que el legislador responda por su presunta intervención en un entramado que habría direccionado contratos de obra pública a determinados contratistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Barreto fue llamado a responder por los presuntos delitos de cohecho propio y tráfico de influencias, conductas atribuidas dentro del expediente que analiza su papel en la supuesta red de corrupción que operaba a través de la manipulación de procesos contractuales en distintas entidades estatales.

Tercer senador vinculado formalmente al caso

El caso incluye presunto direccionamiento
El caso incluye presunto direccionamiento de contratos en Quindío y Tolima - crédito Colprensa

Con esta decisión, Miguel Ángel Barreto se convierte en el tercer senador en enfrentar un proceso formal dentro de la Corte Suprema de Justicia por el caso “Las Marionetas”, una red que, según el expediente, funcionaba para adjudicar contratos públicos a cambio de pagos ilícitos entregados a congresistas o a personas de su entorno cercano.

Según la investigación, el legislador habría mantenido el esquema que lideraba el fallecido exsenador Mario Castaño, señalado como cabeza del entramado. De acuerdo con las pruebas recogidas por la Sala de Instrucción, Barreto habría participado en gestiones para direccionar contratos de obra e interventoría en departamentos como Tolima y Quindío.

Barreto entra así en la misma línea investigativa que alcanzó al senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, que fue capturado en diciembre de 2023 y permaneció privado de la libertad durante más de un año. Ramírez recuperó su libertad en mayo de 2025, mientras avanza el proceso penal en su contra.

La estructura del caso Las Marionetas

La estructura investigada habría movido
La estructura investigada habría movido recursos del Fondo de Inversión para la Paz - crédito Infobae

El caso “Las Marionetas” surgió a partir de una serie de hallazgos sobre un entramado que, según las autoridades, direccionó contratos de obras públicas entre 2020 y 2022 mediante acuerdos ilegales entre congresistas, contratistas y funcionarios de varias entidades estatales.

Uno de los principales implicados fue el exsenador Mario Castaño, que reconoció ante la Corte Suprema que lideró una organización criminal destinada a manipular contratos de infraestructura a cambio de comisiones. Castaño falleció en noviembre de 2023 debido a un infarto mientras cumplía condena.

Las autoridades han señalado que el modus operandi de Castaño habría sido replicado posteriormente en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). En esta entidad, la Sala de Instrucción investiga el presunto direccionamiento indebido de contratos a cambio de coimas o beneficios políticos.

Dentro del expediente, uno de los nombres clave es el de Pierre García, exsubdirector del DPS durante el Gobierno de Iván Duque y representante a la Cámara por el Tolima. De acuerdo con los testimonios y documentos incorporados al proceso, Pierre García y el senador Ciro Ramírez habrían conformado una organización criminal para apropiarse de parte de los recursos del Fondo de Inversión para la Paz, mediante la manipulación de contratos de obra e interventoría en Quindío y Tolima.

Pierre García, exsubdirector del DPS
Pierre García, exsubdirector del DPS durante el gobierno de Iván Duque, es señalado en la investigación como uno de los presuntos articuladores del esquema que direccionaba contratos - crédito X

Las autoridades indican que las coimas acordadas habrían alcanzado cifras cercanas a los $1.000 millones, producto de convenios orientados de manera irregular hacia contratistas previamente seleccionados.

En este mismo caso enfrentan juicios el contratista Anderson González y la exasesora del senador Ramírez, Katherine Rivera, ambos señalados de participar en la ejecución de las actividades operativas del esquema, especialmente en la etapa de tramitación de los contratos.

Temas Relacionados

Miguel Ángel BarretoCorte Suprema de JusticiaIndagatoriaLas Marionetas 2CorrupciónCohecho propioTráfico de influenciasMario CastañoCiro RamírezColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Bolivia vs. Colombia, fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: Gabriela Rodríguez iguala para la Tricolor en La Paz

La selección Colombia Femenina vuelve a la acción en el torneo de selecciones, que dará un cupo para el Mundial de Brasil en 2027, ante la Verde en La Paz

EN VIVO Bolivia vs. Colombia,

Colombia se coló en ‘Stranger Things’ con un guiño a la cultura del país y el hallazgo hizo estallar las redes sociales

Un objeto típico colombiano apareció en segundo plano en un episodio de la serie y, tras pasar inadvertido por años, desató una ola de reacciones cuando un fan lo descubrió y lo compartió en redes

Colombia se coló en ‘Stranger

La Aerocivil ordenó que toda la flota de aviones A320 debe permanecer inmovilizada tras el aviso urgente de Airbus

La autoridad ordenó detener temporalmente las aeronaves mientras se aplica una actualización obligatoria de software, una medida preventiva que impactará la programación de vuelos en todo el país

La Aerocivil ordenó que toda

Embajada de China en Colombia contó la “verdad” detrás de la foto de ciudadano asiático con disidentes de las Farc

El empresario, identificado como Jixing Zhang, aseguró haber sido engañado y solicitó apoyo consular luego de que medios colombianos lo vincularan con actividades ilegales

Embajada de China en Colombia

Santiago Uribe llevará su caso a la Corte Suprema de Justicia: impugnó la decisión que lo condenó a 28 años de prisión

El abogado Jaime Granados confirmó que acudió al mecanismo extraordinario para que la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior de Antioquia, sea revisada por la Sala de Casación Penal del alto tribunal

Santiago Uribe llevará su caso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Influenciador es tendencia por cambiarle

Influenciador es tendencia por cambiarle la vida a una madre cabeza de hogar y sus hijos: “Cuando la ayuda nace del corazón”

Colombia se coló en ‘Stranger Things’ con un guiño a la cultura del país y el hallazgo hizo estallar las redes sociales

Las series de Netflix Colombia que roban la atención HOY

Las series más populares de Prime Video en Colombia para engancharse este día

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las películas más populares del momento

Deportes

EN VIVO Bolivia vs. Colombia,

EN VIVO Bolivia vs. Colombia, fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: Gabriela Rodríguez iguala para la Tricolor en La Paz

La tragedia de Chapecoense y el sueño que anticipó el accidente aéreo: “Salí y estaba en una montaña”

Jugador del Medellín culpó a la Dimayor por el mal momento en cuadrangulares y Carlos Antonio Vélez le respondió

Así quedaría el Estadio Metropolitano: estas son las primeras imágenes de lo que sería la renovación del ‘Coloso de la Ciudadela’

Qué pasará con las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana: Alejandro Char aclaró