Conciertos, maratón y obras cambiarán la movilidad en vías clave de Bogotá durante el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

Bogotá enfrentará cierres viales y desvíos por eventos masivos el fin de semana en Teusaquillo, Barrios Unidos y Kennedy - crédito Secretaría de Movilidad

Bogotá vivirá el fin de semana del 29 y 30 de noviembre una intensa agenda de eventos masivos en diferentes sectores, lo que generará una alta presión sobre la movilidad urbana, especialmente en localidades como Teusaquillo, Barrios Unidos y Kennedy.

El distrito anunció una serie de cierres viales, desvíos y ajustes operativos para regular el tráfico, ordenar flujos vehiculares y garantizar desplazamientos más seguros. Los cierres se concentrarán principalmente en inmediaciones del estadio Nemesio Camacho “El Campín”, Movistar Arena y las zonas de influencia de la maratón Vchallenges 42k.

La Secretaría de Movilidad, en cabeza de Claudia Díaz, realizó un llamado a la corresponsabilidad: “Para que estas medidas sean efectivas, hacemos un llamado a la corresponsabilidad. Recordamos a los conductores que deben acatar el llamado del personal en vía, no estacionar en lugares prohibidos y, preferiblemente, hacer uso del transporte público para asistir a eventos masivos”.

Dua Lipa y Yandel protagonizan conciertos en El Campín y Movistar Arena, generando restricciones de tránsito en el sector - crédito @BogotaTransito/X

Viernes de conciertos: concertación y cierres viales en Teusaquillo

El viernes, dos conciertos coincidirán en el sector. Dua Lipa se presentará en el estadio Nemesio Camacho, mientras que Yandel ofrecerá su show en el Movistar Arena. Para el evento en El Campín, los siguientes cierres viales regirán desde tempranas horas:

Transversal 28 entre carrera 28 y calle 57

Calle 53b bis entre carrera 28 y avenida NQS

Calle 57a entre avenida NQS y el acceso al parqueadero de la tribuna norte

En torno al Movistar Arena, aunque no se dispondrán cierres adicionales, la diagonal 61c entre carrera 28 y calle 57a permanecerá habilitada para accesos, sin afectar la circulación hacia el oriente. El acompañamiento del cuerpo de agentes civiles de tránsito y guías de movilidad será constante antes, durante y después de cada evento.

Sábado: cuatro eventos masivos en diferentes localidades

El sábado, el estadio Nemesio Camacho “El Campín” recibirá el Megaland Music Fest 2025, mientras que el Movistar Arena acogerá el evento la cantina de ‘Sírvalo Pues’. Se mantendrán las restricciones y dispositivos viales ya mencionados en el sector de Teusaquillo.

El sábado, Megaland Music Fest y otros eventos culturales impactan la movilidad en diferentes localidades de Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

Al sur de Bogotá, el centro de eventos de mundo aventura será sede de ‘Bogotá es más Salsa’, en Kennedy, y la plaza de bolívar, en la candelaria, celebrará el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Para ambos eventos no se prevén cierres ni desvíos, pero sí tendrá presencia de personal de gestión del tráfico para facilitar el flujo de asistentes y residentes del sector.

Domingo: jornada atlética y nuevos cierres para la Maratón Vchallenges 42K

El domingo se presenta un panorama especialmente complejo. El Movistar Arena continuará con medidas especiales por el evento Monster Truck Bogotá Recargado 2025. De manera simultánea, en el estadio de techo, localidad de Kennedy, se disputará el partido Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga, con acompañamiento operativo en los alrededores.

El despliegue mayor de cierres lo concentrará la maratón Vchallenges 42k. Este evento exige cierrres progresivos y habilitaciones escalonadas en corredores viales estratégicos. Los cierres totales inician a las 12:00 a. m., del sábado 29 de noviembre y operan hasta entrada la tarde del domingo 30. Algunas de las principales afectaciones serán:

La maratón Vchallenges 42K provoca cierres progresivos y afectaciones en corredores viales estratégicos desde el sábado hasta el domingo - crédito Colprensa

Avenida calle 26 (calzada de servicio sur) 60 metros al occidente de la carrera 54: cierre total desde las 12:00 a. m., del sábado hasta las 6:00 p. m.

Avenida calle 26 (calzada de servicio sur) entre carrera 59 y carrera 54: cierre total desde las 6:00 p. m., del sábado hasta las 2:00 p. m., del domingo

Avenida calle 26 (calzada de servicio sur) entre carrera 54 y avenida carrera 50: cierre total entre las 5:00 a. m., y las 11:45 a. m., del domingo

Avenida carrera 50 (calzada occidental) entre avenida calle 24 y avenida calle 53: cierre total entre las 5:00 a. m., y 11:45 a. m., del domingo

Calle 24a, avenida carrera 60, carrera 52, avenida La Esperanza, calle 44, avenida calle 53 y tramo de la avenida carrera 30 (avenida NQS) tendrán cierres y restricciones parciales o totales, con horario de 5:00 a. m., a 11:45 a. m., del domingo según el tramo

Las afectaciones incluyen cierre total o parcial de vías como la avenida carrera 60, diagonal 61c, transversal 28, avenida calle 53, avenida calle 26 y avenida carrera 9. Los usuarios deberán planear sus desplazamientos teniendo en cuenta que los horarios de habilitación varían entre las 09:50 y las 14:00 del domingo.

Cierre por obras: troncal de TransMilenio en la avenida Carrera 68

Adicionalmente, desde el viernes 28 de noviembre, y durante seis meses, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre de un carril en cada sentido de la avenida calle 100 entre carrera 49 y carrera 65, por obras del contrato IDU-352-2020 para la construcción de la nueva troncal.

Plan de Manejo de Tránsito: rutas de desvío autorizadas

Para quienes se desplacen por la avenida calle 100, los desvíos temporales serán:

Sentido occidente-oriente: tomar carrera 64 al sur, calle 97 al oriente, carrera 57 al norte, av. suba al norte y carrera 54 al norte hasta empalmar con la avenida calle 100.

Sentido oriente-occidente: tomar carrera 53 al norte, calle 103b al occidente, transversal 54 al norte, calle 104 al occidente y carrera 63 al sur hasta la avenida calle 100.

Quienes provienen por la av. suba en sentido sur-norte y deseen tomar la av. calle 100 al oriente, deberán usar la carrera 54 al norte.

Para continuar al norte desde la avenida calle 100 occidente-oriente, la ruta será carrera 64 al norte.

El transporte público y vehículos de carga transitarán por los dos carriles habilitados en sentido oriente-occidente y viceversa.

Obras en la troncal de Transmilenio sobre la avenida carrera 68 obligan al cierre parcial de la avenida calle 100 durante seis meses crédito Camila Díaz/Colprensa

Cambios en paraderos del Sitp

Por motivo de estas obras, los paraderos 173a03, 173b03 y 173c03 existentes en el andén norte de la avenida calle 100 entre carrera 64 y carrera 65 serán trasladados al andén norte de la avenida calle 100 entre carrera 62 y carrera 61. Aquellos situados en el andén sur entre carrera 54 y carrera 53 serán unificados con los que están entre carrera 49 y carrera 47a.

Finalmente, el distrito recomendó planificar los recorridos anticipadamente, preferir el uso del transporte público y atender las instrucciones del personal de movilidad desplegado en las zonas afectadas para reducir tiempos de desplazamiento y evitar congestiones.