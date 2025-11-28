Centros comerciales de Bogotá le apuestan a la magia de la Navidad: seis puntos para recorrer y disfrutar en diciembre

Los centros comerciales de la ciudad ya se preparan para alumbrar el mes más alegre del año - crédito Alcaldía de Bogotá

La temporada navideña ha iniciado en Bogotá, y distintos centros comerciales de la capital han preparado una amplia oferta de eventos, actividades y espacios para celebrar junto a familias, parejas y amigos el periodo más colorido del año.

En 2025, la llegada de la Navidad se vive con propuestas temáticas, experiencias solidarias, atracciones para todos los gustos y decoraciones que evocan la magia de la época. A continuación seis centros comerciales de Bogotá y Soacha para disfrutar la temporada de fin de año:

Centro Mayor: circo mágico y celebración de aniversario

El ambiente festivo se apodera de Centro Mayor, que recibe la Navidad bajo el concepto “Circo Mágico de Navidad”, iniciativa que marca el aniversario número 15 del centro comercial. Sus instalaciones han sido transformadas con una ambientación inspirada en la fantasía circense: telones rojos, destellos dorados, guirnaldas brillantes y elementos icónicos del circo conforman la decoración, en un despliegue visual creado para celebrar la historia del centro comercial y atraer a visitantes de todas las edades.

La directiva busca que cada persona viva un recorrido lleno de encanto, diversión y espíritu festivo, elementos que, según la organización, han sido parte de su identidad desde su apertura.

Titán Plaza: la Cabaña de Santa

El sábado 15 de noviembre, Titán Plaza abrió la temporada navideña con una jornada especial enfocada en la solidaridad: una donatón de regalos en alianza con la Fundación El Alma No Tiene Color, liderada por Belky Arizala.

El certamen, que reunió a 30 fundaciones de niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad, integró a gremios, empresarios, actores y artistas invitados, quienes recorrieron los pasillos del primer nivel acompañando a los beneficiarios en una pasarela natural. Todos los asistentes vistieron de blanco, en señal de paz y unión, y al cierre se entregaron 1.000 regalos como símbolo de esperanza y alegría.

Para 2025, el punto comercial destaca por una apuesta animada y minimalista. Los visitantes podrán disfrutar de La Cabaña de Santa, una experiencia que converge la magia de la fantasía, los sueños y la Navidad. La exposición estará hasta el 12 de enero de 2026.

Centro Comercial Santafé: atracciones para todos los públicos y shows musicales

El inicio de la Navidad en el Centro Comercial Santasé está marcado por una variada agenda de atracciones para niños y adultos, incluidas una piscina de pelotas, casa de Santa, pista de hielo y un tren de nieves, distribuidos en diferentes niveles del complejo. Los precios varían según se registre o no factura de compra.

La programación artística destaca la presentación del musical “Nieves y el Reino de la Luz” en la Zona MET el 29 de noviembre—con dos funciones centrales a las 5:00 y 6:30 p. m.,— y nuevas fechas los días 7, 13 y 14 de noviembre.

El espectáculo tiene como protagonista a Nieves, reconocida como la única reno albina de Colombia, y cuenta con la interpretación de la canción oficial por parte de Laura Mayolo, Juanme Val y la niña Alegría, junto con el gerente general Andrés Acevedo. Según el centro comercial, la intención es ofrecer experiencias memorables y fortalecer los lazos entre los visitantes y la comunidad, con propuestas que combinan música, arte y espíritu navideño.

Hayuelos Centro Comercial: villa de Navidad inmersiva y arte sustentable

En el segundo piso de la Plazoleta Oasis, Hayuelos Centro Comercial alberga “Villa Navidad Hayuelos 2025”, una exhibición inmersiva que recrea un auténtico pueblo temático de Navidad. El montaje, que se extiende a lo largo de 100 metros cuadrados, se realizó con materiales reciclados y técnicas artesanales, y presenta una ciudad de hierro sobre el agua, trenes eléctricos, ferias y figuras animadas.

La colección, perteneciente a Hernando Padilla, presidente del consejo de administración de Hayuelos, consta de más de 30.000 elementos y busca transportar a los visitantes por un recorrido sensorial a través de montañas nevadas, lagos, desiertos y muelles. El día inaugural de actividades fue el 15 de noviembre, con eventos familiares que incluyeron la tradicional Casa de Papá Noel, recorridos guiados y un show musical titulado “El Regalo de Navidad”. La exposición estará disponible al público hasta el 9 de enero, con horarios de 10:00 a. m., a 8:00 p. m.

Avenida Chile Centro Comercial: viaje simbólico en un globo aerostático

Para celebrar la Navidad, Avenida Chile Centro Comercial y Financiero instaló en su plazoleta externa un globo aerostático de 9 metros, permitiendo a los visitantes subir y capturar imágenes fotográficas. El recorrido se acompaña de un pasaporte especial y en el área interna se dispuso un árbol de Navidad colgante rodeado de globos y una estructura de luces LED.

La programación incluye estaciones para fotografías con Santa, un buzón de deseos y actividades para todos los públicos, además de la opción de participar por un viaje real a Turquía para experimentar un paseo en globo.

Vívelo Mercurio Centro Comercial (Soacha): dulzura y tradición en la decoración navideña

En Vívelo Mercurio Centro Comercial, ubicado en Soacha, la celebración está inspirada en las galletas de jengibre, las cuales decoran diferentes espacios junto a figuras coloridas y luces que predominan en verde, rojo y amarillo. Un gran pesebre giratorio ocupa la plazoleta central junto al tradicional árbol de Navidad y un pozo emblemático del lugar.

Como incentivo para los visitantes, se implementó una campaña de sorteos fin de año y aniversario, en la que se entregarán 150 tarjetas débito y una motocicleta entre los participantes que registren sus facturas de compra.

Las distintas propuestas navideñas de los centros comerciales de Bogotá y municipios cercanos reflejan la diversidad, el espíritu comunitario y la creatividad con la que la ciudad recibe este año la época decembrina.