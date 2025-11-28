Deportes

Alcalde de Cartagena le abrió las puertas a la Liga BetPlay: el mandatario mencionó tres opciones que ‘están sobre la mesa’

La decisión de la Alcaldía y la Gobernación de dejar de apoyar al club tradicional abre la puerta a la llegada de un nuevo equipo de la máxima categoría al estadio Jaime Morón León en los próximos años

Debido a que Real Cartagena volvió a fracasar en su deseo de ascender, la Alcaldía de Cartagena buscaría un equipo de la primera división - crédito Real Cartagena

La posibilidad de que Cartagena vuelva a figurar en la élite del fútbol colombiano ha cobrado fuerza tras el anuncio de un cambio de estrategia por parte de las autoridades locales.

Dumek Turbay, alcalde de la ciudad, reveló que la administración ha decidido dejar de apoyar al Real Cartagena, equipo tradicional de la segunda división, para buscar la llegada de un club de la máxima categoría a partir de 2026.

Esta decisión marca un giro en la política deportiva de la ciudad, que durante años invirtió recursos públicos en el Real sin lograr el ansiado ascenso.

En charla con el periodista, el máximo mandatario habló sobre tres equipos que podrían jugar en Cartagena para 2026 - crédito @rafaguerrah / X

El respaldo económico de la Alcaldía y la Gobernación al Real Cartagena no se tradujo en resultados deportivos, a pesar de la contratación de plantillas con jugadores experimentados.

Por este motivo, el 27 de noviembre de 2025, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, mencionó en charla con el periodista Rafa Guerra, que existen varias opciones de equipos de la Liga BetPlay jueguen en Cartagena para la temporada 2026.

En la entrevista publicada en la cuenta de X, @rafaguerrah, el máximo mandatario que esperan concretar a algún equipo para que juegue como local en la Liga BetPlay, en la temporada 2026, detallando que son tres opciones las que se manejan por parte de la Alcaldía de Cartagena:

“Son temas que requieren una reserva, yo ya estoy en la conversación, y parte de regla dentro de la charla con los clubes interesados, es esperar si se puede concretar algo. Son tres equipos del fútbol profesional colombiano, los que ven con buenos ojos, por lo menos en el 2026 hacer su localía en Cartagena”, mencionó.

El alcade cartagenero confimó que existen otras ocpciones para que acojan Cartagena como su sede de local para 2026 - crédito Lina Gasca / Colprensa

Además, confirmó que existieron contactos con Águilas Doradas desde su máximo accionista, el señor José Fernando Salazar, aunque dentro de las opciones que tienen para albergar otros equipos de la primera división está abierta, aunque se reservó los nombres de los otros interesados:

“No puedo decirte, pero no es uno de los grandes del fútbol colombiano, o de los tradicionales. Por otra parte, tengo una gran comunicación con el presidente y dueño de Águilas Doradas. Pero aparte de la de Águilas Doradas, tenemos otras tres opciones. Hay equipos que quieren venir para Cartagena”, aclaró.

Finalmente, Turbay mencionó que el apoyo financiero que se ofrece desde la Alcaldía y Gobernación es importante, aunque aclaró que antes de hacer todo el procedimiento para acoger al nuevo club, se debe notificar al Real Cartagena del procedimiento:

“La oferta económica nuestra no la supera nadie en Colombia, lo que pasa es que nosotros queremos que el equipo venga, se instale y requiere un tema logístico clave, y tenemos que hablar con Real Cartagena de la notificación para el procedimiento, y ellos no le pongan ningún problema al aval, tenemos que esperar, pero está una posibilidad”.

Incomodidad entre los dueños del Real Cartagena y el gobierno local

Así se refirió el mandatario a lo ocurrido con el cuadro heroico y su posibilidad de que siga para 2026 - crédito @ecnoticias1 / Tik Tok

En charla con los medios de comunicación locales, y replicado por el portal Clan de las Noticias, se conoció que la presencia de los entes gubernamentales no fue valorada por parte de los jugadores, hinchas y algún sector de la hinchada.

El respaldo económico de la Alcaldía y la Gobernación al Real Cartagena no se tradujo en resultados deportivos, a pesar de la contratación de plantillas con jugadores experimentados. Turbay explicó en rueda de prensa que la relación con el club se deterioró por la falta de reconocimiento al esfuerzo institucional:

“Sentimos que los dueños del Real no estaban del todo cómodos con nosotros. Los jugadores nunca valoraron el esfuerzo, tampoco los entrenadores, y algún sector de la hinchada ha sido tremendamente injusto con el gobernador y conmigo. Entonces, hay que saber hasta cuándo puedes estar y ya nosotros dijimos adiós”, declaró el alcalde.

Con la ruptura del vínculo, el objetivo de llevar la Liga Betplay al estadio Jaime Morón León se mantiene, pero ahora la estrategia consiste en atraer a un club de primera división de otra región. Turbay subrayó su compromiso con la afición local, aunque prioriza el espectáculo futbolístico para la ciudad:

“Yo he sido leal y fiel a la hinchada del Real Cartagena, pero estoy pensando en el espectáculo para la ciudad… Si logramos un acuerdo, en una o dos semanas se puede estar diciendo si hay posibilidades que un equipo de la A juegue en 2026 en Cartagena”, afirmó el mandatario.

Reunión entre el representante de Águilas Doradas y los entes gubernamentales se daría el 28 de noviembre de 2025

El periodista deportivo informó que el representante de Águilas Doradas y el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, se reunirían el 28 de noviembre de 2025, para concretar la llegada del equipo para 2026- crédito @rafaguerrah / Instagram

En cuanto a los posibles equipos que podrían mudarse a Cartagena, el periodista deportivo Rafael Guerra indicó en sus redes sociales que las opciones más viables son Águilas Doradas y Fortaleza. Guerra precisó que “este viernes, 28 de noviembre, estará el representante de Águilas en Cartagena reunido con el alcalde Dumek Turbay y con el gobernador Yamil Arana”.

en referencia al club que actualmente tiene sede en Rionegro, Antioquia, y que ha cambiado de plaza en varias ocasiones.

Además, señaló que Fortaleza, equipo de Bogotá, también está en conversaciones con las autoridades cartageneras, aunque su participación en los cuadrangulares ha retrasado la definición de una fecha para el encuentro:

“Hay conversaciones con Fortaleza, que por estar en cuadrangulares, no ha podido definir cuándo estarán sus representantes a Cartagena”, informó Guerra

