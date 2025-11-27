‘Influencer’ japonesa se tatuó la cara de Diomedes Díaz: así le quedó

Tomone ha causado sensación en redes por su amor al Atlético Bucaramanga - crédito @motomami_mone / Instagram

La presencia del cantante Diomedes Díaz en la vida cotidiana de Colombia trasciende generaciones y fronteras, como lo demuestra el reciente gesto de la influencer japonesa Tomone, conocida en redes sociales como @motomami_mone.

Radicada en Bucaramanga, Tomone ha captado la atención de miles de seguidores al compartir su experiencia en el país, pero fue una decisión particular la que generó un intenso debate en redes: tatuarse el rostro del célebre cantante vallenato en su pierna derecha.

El video que documenta el proceso muestra a Tomone sentada en una silla de tatuajes, luciendo una camiseta de Colombia, mientras observa los últimos detalles del retrato de Diomedes Díaz plasmado en su piel.

A un costado, se aprecia la imagen original del artista, quien aparece sonriente. La escena está acompañada por la canción “La chinita”, reforzando el homenaje musical y visual al ícono vallenato.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Los comentarios en la publicación reflejan tanto admiración como escepticismo ante la decisión de la influencer.

La influencer ha llevado la camiseta del Bucaramanga a otros lugares del mundo - crédito @motomami_mone / Instagram

Algunos usuarios celebraron su iniciativa con frases como: “Con eso ya tiene derecho a Sisbén!”, mientras que otros expresaron dudas sobre la autenticidad del tatuaje o cuestionaron la motivación detrás del acto: “Espero no sea real... parece más un impulso de él que de ella. No le dañe la piel así por likes. Era uno del Bucaramanga mejor”. También surgieron observaciones sobre la expresión de Tomone durante el procedimiento: “Tiene una cara de arrepentida”.

Las opiniones críticas se centraron en la calidad del tatuaje y en la elección del motivo. Un seguidor preguntó: “No había un mejor tatuador de rostros?... parece un meme!”, mientras que otro sugirió alternativas: “Ahora una con el escudo del Bucaramanga”.

El tamaño del tatuaje también fue motivo de debate: “Pereee nooo, había necesidad de hacerse ese tatuaje tan grande, ella es hermosa para hacerse eso. Debo ser más pequeño”.

No faltaron los comentarios humorísticos y las referencias a la cultura local: “Joda ya me dieron ganas de tomar” y “No le hará daño hacérselo así? Sin su celveza?”.

La mujer muestra como se ha integrado a la cultura colombiana - crédito @motomami_mone / Instagram

La diversidad de reacciones evidencia el lugar que ocupa Diomedes Díaz en el imaginario colectivo colombiano y cómo su figura sigue generando adhesiones y controversias, incluso entre quienes llegan de otros países y adoptan expresiones culturales propias de la región.

Por otra parte, la influencia digital de Tomone se percibe con fuerza en su cuenta de Instagram, donde ha logrado congregar a más de 79.000 seguidores, consolidándose como referente entre quienes apoyan al Atlético Bucaramanga.

Su activa participación en los partidos la ha convertido en uno de los rostros más visibles del entorno futbolístico local, ya que su presencia es habitual en las gradas y provoca el interés de numerosos aficionados que la identifican y la buscan para tomarse fotografías.

El contenido que publica va más allá del simple apoyo: Tomone no solo posa con las camisetas oficiales, sino que también narra y exterioriza sus reacciones ante cada resultado deportivo, creando así un espacio de interacción directa con otras personas que comparten la misma pasión. Estas manifestaciones han impulsado aún más su presencia mediática y han servido para estrechar su lazo con la hinchada.

Por lo general hace contenido relacionado a su estadía en Colombia - crédito @motomami_mone / Instagram

Su afinidad con el club la ha llevado a colaborar en campañas institucionales del Atlético Bucaramanga, lo que refuerza su rol dentro de la comunidad.

En la ciudad, su notoriedad ha alcanzado tal nivel que ya es reconocida como figura pública, al punto que los habitantes señalan su adopción del acento santandereano en alguna de sus frases, tanto así que muchos ya la han bautizado como la “japobumanguesa” más querida de la ciudad.

Además, muchos hinchas esperan que ella le de la suerte al equipo en los cuadrangulares de la liga Betplay en la que Bucaramanga está en la segunda posición del grupo B.