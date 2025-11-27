Colombia

Sicarios atacaron a bala un cortejo fúnebre en Ibagué: dejó saldo de seis heridos y una víctima fatal

El ataque armado se produjo cuando la caravana se dirigía al sepelio de James Avellaneda Rodríguez, asesinado el domingo anterior en el barrio Jardín Santander

En la caravana fúnebre se
En la caravana fúnebre se presentaron decenas de motociclistas - crédito Marcas País Colombia y Ecos del Combeima/pantallazo

Un violento ataque armado contra una caravana fúnebre en Ibagué dejó seis personas heridas y una muerta la tarde del miércoles 26 de noviembre de 2025.

Según información conocida por medios locales, hombres en motocicleta abrieron fuego de manera indiscriminada contra un vehículo que acompañaba el cortejo.

Las autoridades identificaron a la persona fallecida como Jeison Sánchez, de 28 años.

El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Diego Edixon Mora, señaló que la motocicleta interceptó el automóvil que hacía parte de la caravana fúnebre y disparó en repetidas ocasiones de manera “directa”.

Los heridos, tres mujeres y tres hombres, fueron trasladados al Hospital Federico Lleras Acosta, en donde el gerente encargado, Diego Fernando Padilla, explicó que una paciente se encuentra en condición crítica bajo cirugía, otra permanece bajo manejo especializado y dos pacientes permanecen en observación, según informó en un comunicado la institución médica.

Este es el parte médico
Este es el parte médico dado a conocer por el Hospital Federico Lleras Acosta - crédito Hospital Federico Lleras Acosta

Jeison Sánchez, por su parte, falleció a pesar de los esfuerzos médicos en la sala de reanimación y otro presenta estado crítico con requerimiento quirúrgico, informó Blu Radio en una actualización médica oficial.

El ataque se produjo cuando la caravana se dirigía al sepelio de James Avellaneda Rodríguez, asesinado el domingo anterior en el barrio Jardín Santander. Tanto Avellaneda como Sánchez, la víctima mortal del atentado, registraban antecedentes judiciales, incluido concierto para delinquir y microtráfico.

Las primeras investigaciones apuntan a que el hecho podría estar relacionado con retaliaciones y ajustes de cuentas entre grupos criminales, hipótesis respaldada por el historial delictivo de las víctimas. La reacción policial incluyó un plan candado y operativos en barrios cercanos, mientras un grupo especial trata de identificar a los responsables.

Alias Nené, el hombre que falleció en el cortejo fúnebre

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, el coronel Mora, el atentado ocurrió hacia las 5:30 p. m.

En los hechos, se conoció que el hombre fallecido, identificado como Jeison Camilo Sánchez Arias, conocido como alias Nené, de acuerdo con la información policial citada por el medio, acumulaba diez anotaciones por distintos delitos como homicidio, porte ilegal de armas y lesiones personales.

Había sido capturado el 13 de junio de 2024 por orden judicial, acusado de homicidio en hechos sucedidos dos días antes, aunque fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

Declaraciones del comandante de Policía de Ibagué sobre sicariato en cortejo fúnebre - crédito Policía Ibagué

El coronel Mora destacó que “esta persona fallecida presenta 10 anotaciones judiciales y habría quedado en libertad recientemente”.

De acuerdo con registros judiciales obtenidos por La Voz del Pueblode Ibagué, en junio de 2024 Jeison Camilo Sánchez Arias fue enviado a la cárcel señalado de haber asesinado bajo la modalidad de sicariato, de un disparo en la cabeza, a Jeisson Alberto De Jose Mejía, conocido como ‘Johnny Walker’, en el barrio Portales del Norte, de la capital tolimense.

