Se mueve la cúpula de Ecopetrol: una nueva salida sacude a la Junta Directiva y abre paso a relevos en el mando

La compañía aceptó la renuncia de uno de sus miembros independientes, cuya salida será efectiva el 12 de diciembre, en una sesión marcada además por el relevo en la presidencia y vicepresidencia del máximo órgano de Ecopetrol

La Junta Directiva de Ecopetrol
La Junta Directiva de Ecopetrol aceptó la renuncia de uno de sus miembros independientes en una sesión marcada por cambios en la presidencia y vicepresidencia del órgano - crédito Luisa González/REUTERS

La Junta Directiva de Ecopetrol confirmó el 27 de noviembre que aceptó la renuncia presentada por Guillermo García Realpe, que dejará su cargo como miembro independiente de la compañía. Su salida, según informó la petrolera, se hará efectiva a partir del 12 de diciembre.

García Realpe, que ocupaba una de las sillas desde marzo de 2024, notificó su decisión por motivos personales a través de una comunicación enviada el mismo 27 de noviembre. La Junta Directiva agradeció de manera pública su gestión, destacando su liderazgo, su sentido social y su disposición permanente durante el periodo en el que participó en las decisiones estratégicas de la empresa.

La salida de un miembro
La salida de un miembro independiente y el nombramiento de nuevos líderes marcaron una jornada clave en la Junta Directiva de Ecopetrol - crédito Ecopetrol

El anuncio se conoció en medio de una sesión en la que, además, Ecopetrol eligió nueva presidencia y vicepresidencia de la Junta Directiva: Ángela María Robledo Gómez asumirá la presidencia, mientras que Álvaro Torres Macias ocupará la vicepresidencia.

Aunque Ecopetrol no entregó detalles adicionales sobre las circunstancias de la salida del directivo, sí señaló su aporte en un momento marcado por retos financieros, estratégicos y energéticos para la compañía estatal. En el comunicado, la empresa le deseó “muchos éxitos en los nuevos retos personales y profesionales que emprenda”.

Noticia en desarrollo...

