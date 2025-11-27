Colombia

Procuraduría investiga posibles fallas del Ejército en protocolos de prevención por tragedia en el Cantón Norte

El organismo de control abrió una indagación disciplinaria para establecer si la institución militar activó de manera adecuada las rutas de atención y los protocolos internos

Guardar
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria para determinar si el Ejército aplicó correctamente los protocolos de prevención y atención antes y después del hecho en el Cantón Norte - crédito Procuraduría y Ejército Nacional

La muerte de dos oficiales del Ejército Nacional dentro de un vehículo particular en las instalaciones del Cantón Norte de Bogotá encendió las alertas, no solo al interior de la institución militar, sino también en los organismos de control.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para establecer si hubo fallas en la activación y aplicación de los protocolos internos de prevención y atención de violencia basada en género antes y después del hecho ocurrido en la noche del 26 de noviembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras avanzan los procesos judiciales, el Ministerio Público indaga si el Ejército cumplió de manera adecuada sus procedimientos internos, en especial los relacionados con el Centro de Familia Militar (Cefam), la instancia encargada de atender situaciones familiares, conflictos de pareja y casos de riesgo que involucren a uniformados.

Según información preliminar del Ejército, el capitán Pablo Masmela habría disparado contra su expareja, la subteniente María Mora, para posteriormente quitarse la vida.

Un tercer uniformado presenció el episodio que tuvo lugar sobre las 8:33 p. m., de acuerdo con reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La secuencia previa a los hechos indica que la subteniente Mora se encontraba en Tolemaida en un proceso de reentrenamiento y habría solicitado permiso para asistir a un evento en Bogotá.

Tras llegar a la ciudad, se dirigió a la Escuela de Infantería, donde el capitán Masmela adelantaba un curso para ascender al grado de mayor.

Según las primeras versiones, la oficial ingresó al Cantón Norte para recoger a otra persona con quien planeaba asistir a un concierto en el Movistar Arena, según el medio Blu Radio.

Minutos después, tras escucharse varios disparos, personal militar halló los cuerpos dentro de un vehículo en la zona.

El Ejército confirmó lo ocurrido mediante un comunicado en el que lamentó los hechos y señaló que, de manera preliminar, estos estarían relacionados con “situaciones de carácter personal” entre los involucrados.

La institución informó que dio aviso inmediato a la Policía Nacional y que se adelantan las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del suceso.

Mientras avanzan los procedimientos judiciales, la Procuraduría inició una indagación disciplinaria para evaluar si el Ejército aplicó de manera adecuada los protocolos de prevención, en especial el Centro de Familia Militar (Cefam), mecanismo interno destinado a atender situaciones familiares, de pareja y casos de riesgo que involucran a uniformados.

Según información divulgada por El Tiempo, la revisión también incluye la actuación de los mandos y del personal del Cantón Norte para establecer si se activaron de manera oportuna las rutas previstas para casos de violencia basada en género y si existieron alertas previas que debieron gestionarse de forma especial.

El organismo de control indagará además si las medidas adoptadas tras el hecho se ajustaron a la normatividad vigente y a las obligaciones de protección establecidas para estos casos. El objetivo es determinar si hubo fallas en el manejo institucional o posibles omisiones que pudieron influir en el desenlace.

Temas Relacionados

Cantón NortePareja de militaresMaría Camila MoraPablo MasmelaCefamPareja hallada muerta en vehículoConcierto BeeléProcuraduría GeneralColombia-Noticias

Más Noticias

Super Astro Sol y Luna resultados hoy 26 de noviembre de 2025

Este popular juego te da la posibilidad de ganas hasta 42.000 veces la cantidad de la apuesta

Super Astro Sol y Luna

CNE sanciona campaña Petro Presidente por violación de topes electorales y financiación irregular

La ponencia del Consejo Nacional Electoral fue liderada por Benjamín Ortiz y Álvaro Prada, y logró obtener mayorías con la votación de un conjuez: hubo violación de topes electorales en primera y segunda vuelta

CNE sanciona campaña Petro Presidente

Gustavo Petro afirmó que los chats sobre la infiltración de alias Calarcá en el Gobierno fueron manipulados: “Es necesario que la justicia explique”

El mandatario colombiano exigió una explicación sobre el motivo por el cual la Fiscalía no avanzó en la investigación pese a contar con la información desde hace 16 meses

Gustavo Petro afirmó que los

Sicarios atacaron a bala un cortejo fúnebre en Ibagué: dejó saldo de seis heridos y una víctima fatal

El ataque armado se produjo cuando la caravana se dirigía al sepelio de James Avellaneda Rodríguez, asesinado el domingo anterior en el barrio Jardín Santander

Sicarios atacaron a bala un

Senado aprobó la vigencia de los municipios Pdet por diez años más

La decisión permitirá que más de seis millones de habitantes rurales sigan recibiendo apoyo estatal en municipios afectados por el conflicto armado

Senado aprobó la vigencia de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa sorprende en un

Dua Lipa sorprende en un restaurante de Bogotá junto a su prometido antes de su concierto: fans la esperaron por horas para saludarla

La señorita Colombia ganó ‘Miss International 2025′ en Japón: Catalina Duque, nacida en EEUU, había representado a Antioquia en Cartagena

Giovanny Ayala envió emotivo mensaje a los captores de su hijo durante velatón en Villavicencio: “Ellos no, por favor”

La quinta temporada de Stranger Things llega a Bogotá con experiencias y gastronomía del Upside Down

Pipe Bueno sufrió fuerte caída que desató risas entre sus seguidores: “Vive más en el piso que en la casa”

Deportes

Desde Inglaterra informan que Arne

Desde Inglaterra informan que Arne Slot, técnico del Liverpool, no quería vender a Luis Díaz al Bayern Múnich

Fuertes cruces entre Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez, en el empate entre Nacional y Junior

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga Betplay, tras el empate entre Nacional y Junior

Atlético Nacional no pudo ganarle a un Junior con 10 hombres: empate 1-1 en Itagüí por cuadrangulares de la Liga BetPlay

Atacante con experiencia internacional no continuaría en su club y busca espacio en el fútbol colombiano