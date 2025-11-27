Procuraduría investiga posibles fallas del Ejército en protocolos de prevención por tragedia en el Cantón Norte

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria para determinar si el Ejército aplicó correctamente los protocolos de prevención y atención antes y después del hecho en el Cantón Norte - crédito Procuraduría y Ejército Nacional

La muerte de dos oficiales del Ejército Nacional dentro de un vehículo particular en las instalaciones del Cantón Norte de Bogotá encendió las alertas, no solo al interior de la institución militar, sino también en los organismos de control.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para establecer si hubo fallas en la activación y aplicación de los protocolos internos de prevención y atención de violencia basada en género antes y después del hecho ocurrido en la noche del 26 de noviembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras avanzan los procesos judiciales, el Ministerio Público indaga si el Ejército cumplió de manera adecuada sus procedimientos internos, en especial los relacionados con el Centro de Familia Militar (Cefam), la instancia encargada de atender situaciones familiares, conflictos de pareja y casos de riesgo que involucren a uniformados.

Según información preliminar del Ejército, el capitán Pablo Masmela habría disparado contra su expareja, la subteniente María Mora, para posteriormente quitarse la vida.

Un tercer uniformado presenció el episodio que tuvo lugar sobre las 8:33 p. m., de acuerdo con reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La secuencia previa a los hechos indica que la subteniente Mora se encontraba en Tolemaida en un proceso de reentrenamiento y habría solicitado permiso para asistir a un evento en Bogotá.

Tras llegar a la ciudad, se dirigió a la Escuela de Infantería, donde el capitán Masmela adelantaba un curso para ascender al grado de mayor.

Según las primeras versiones, la oficial ingresó al Cantón Norte para recoger a otra persona con quien planeaba asistir a un concierto en el Movistar Arena, según el medio Blu Radio.

Minutos después, tras escucharse varios disparos, personal militar halló los cuerpos dentro de un vehículo en la zona.

El Ejército confirmó lo ocurrido mediante un comunicado en el que lamentó los hechos y señaló que, de manera preliminar, estos estarían relacionados con “situaciones de carácter personal” entre los involucrados.

La institución informó que dio aviso inmediato a la Policía Nacional y que se adelantan las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del suceso.

Mientras avanzan los procedimientos judiciales, la Procuraduría inició una indagación disciplinaria para evaluar si el Ejército aplicó de manera adecuada los protocolos de prevención, en especial el Centro de Familia Militar (Cefam), mecanismo interno destinado a atender situaciones familiares, de pareja y casos de riesgo que involucran a uniformados.

Según información divulgada por El Tiempo, la revisión también incluye la actuación de los mandos y del personal del Cantón Norte para establecer si se activaron de manera oportuna las rutas previstas para casos de violencia basada en género y si existieron alertas previas que debieron gestionarse de forma especial.

El organismo de control indagará además si las medidas adoptadas tras el hecho se ajustaron a la normatividad vigente y a las obligaciones de protección establecidas para estos casos. El objetivo es determinar si hubo fallas en el manejo institucional o posibles omisiones que pudieron influir en el desenlace.