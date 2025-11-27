Colombia

Metro de Medellín anunció operación especial por concierto de J Balvin este fin de semana: así funcionará la medida

La empresa de transporte masivo de la ciudad pidió que los usuarios carguen su tarjeta Cívica con anticipación, pues los puntos de recarga solo estarán abiertos hasta las 11 p. m., el día del concierto

Guardar
La compañía anunció extensión de
La compañía anunció extensión de horarios y acceso restringido a ciertas estaciones, recomendando recargas anticipadas para acceder sin contratiempos durante el evento musical - crédito Vincent Carchietta/Reuters y Metro de Medellín

El metro de Medellín anunció que operará en forma continua durante el fin de semana del concierto ‘Ciudad Primavera’ de J Balvin, que se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot.

La medida busca garantizar el transporte seguro y eficiente de los asistentes antes y después del evento musical.

De acuerdo con la empresa, tanto el recurso humano como el técnico del metro estarán disponibles para atender la afluencia registrada durante el concierto del cantante antioqueño.

Una vez finalice oficialmente la presentación, la operación continuará ininterrumpidamente durante la madrugada y el domingo 30 de noviembre, fecha en la que el Metro de la capital antioqueña celebrará sus 30 años de servicio.

Qué estaciones harán parte de la operación especial

La extensión del servicio comercial, que iniciará a partir de las 11 de la noche, aplicará de forma exclusiva para las líneas A y B.

Las estaciones habilitadas para el ingreso de usuarios serán Estadio y Floresta. Para la salida de pasajeros, en línea A se permitirá el descenso en las estaciones Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, Universidad, Hospital, San Antonio, Exposiciones, Industriales, Poblado, Aguacatala, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella.

En la línea B, los usuarios podrán salir en San Javier, Santa Lucía, Floresta, Estadio, Suramericana y San Antonio.

El metro de Medellín recomendó a quienes asistan al evento recargar sus tarjetas Cívica o la edición limitada Cívica Ciudad Primavera con antelación, ya que los puntos de venta funcionarán en todas las estaciones hasta las 11 de la noche. Las recargas pueden realizarse en las Máquinas de Recarga Automática, disponibles durante todo el periodo de servicio especial.

La empresa recordó la importancia de mantener comportamientos que contribuyan con la correcta operación del sistema, como evitar obstruir el cierre de puertas, tener listo el medio de pago al ingresar, no consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones y abstenerse de ingresar bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

Durante la jornada especial, el Metro ajustará la oferta de trenes según la demanda, en coordinación con el Puesto de Mando Unificado. Finalmente, la empresa invitó a todos los usuarios a respetar el reglamento y atender las indicaciones del personal para vivir la Cultura Metro y disfrutar del evento en tranquilidad.

Temas Relacionados

J BalvinConcierto J BalvinMedellínMetro MedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Carlos Fernando Galán cae en el ranking de mejores alcaldes de Sudamérica: su favorabilidad bajó en noviembre de 2025

Un nuevo listado de la firma CB Consultora Opinión Pública mostró que la imagen favorable del mandatario bogotano cayó en noviembre y permitió que otros pares ocuparan mejores posiciones en la comparación continental

Carlos Fernando Galán cae en

Resultados Chontico Día, números ganadores del sorteo de hoy 27 de noviembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Chontico Día, números ganadores

Estos son los colombianos que figuran en la lista de los 10 más ricos de Latinoamérica, según Bloomberg Billionaires Index

Los empresarios más millonarios de la región se concentran en México, Brasil y Colombia, que a pesar de los revuelos económicos en sus países siguen liderando las cifras

Estos son los colombianos que

Video revela la camioneta de concejal “Fuchi” mal parqueada frente a la Alcaldía de Bogotá

Imágenes de cámaras de seguridad muestran la camioneta del funcionario Julián Forero estacionada en un lugar prohibido durante casi treinta minutos

Video revela la camioneta de

Hijos de su pareja podrían heredar propiedades, aún si vive en unión libre: qué dice la ley colombiana

En Colombia, la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, dan los parámetros vigentes en este tipo de escenarios

Hijos de su pareja podrían
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

ENTRETENIMIENTO

Así fue la reseña que

Así fue la reseña que Dua Lipa hizo en su club de lectura ‘Service95’ de ‘Cien años de soledad’, de Gabriel García Márquez: “Reflexionando sobre el amor y la guerra”

Westcol se sinceró sobre lo que aún siente por Aida Victoria Merlano: “Siempre la voy a querer”

Westcol anunció su propio ‘reality’, al que llamará ‘La mansión de los streames’: conozca la fecha de estreno y las reglas del juego

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

Paola Jara sorprendió con su figura a solo días de dar a luz a su hija Emilia: “Así vamos”

Deportes

Millonarios continúa anunciando cambios para

Millonarios continúa anunciando cambios para la próxima temporada: el club rescindió contrato de extranjero por mutuo acuerdo

Tailandia vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor en el partido decisivo para buscar la clasificación en el Mundial de Futsal FIFA 2025 de Filipinas

Prensa brasileña lanzó fuerte crítica al desempeño de Santos Borré en el Internacional de Porto Alegre: “El rostro de la crisis”

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia

El colombiano Luis Javier Suárez fue destacado como el máximo goleador de la segunda división de España: así fue la ceremonia