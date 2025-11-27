Metro de Medellín anunció operación especial por concierto de J Balvin este fin de semana: así funcionará la medida

La compañía anunció extensión de horarios y acceso restringido a ciertas estaciones, recomendando recargas anticipadas para acceder sin contratiempos durante el evento musical - crédito Vincent Carchietta/Reuters y Metro de Medellín

El metro de Medellín anunció que operará en forma continua durante el fin de semana del concierto ‘Ciudad Primavera’ de J Balvin, que se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot.

La medida busca garantizar el transporte seguro y eficiente de los asistentes antes y después del evento musical.

De acuerdo con la empresa, tanto el recurso humano como el técnico del metro estarán disponibles para atender la afluencia registrada durante el concierto del cantante antioqueño.

Una vez finalice oficialmente la presentación, la operación continuará ininterrumpidamente durante la madrugada y el domingo 30 de noviembre, fecha en la que el Metro de la capital antioqueña celebrará sus 30 años de servicio.

Qué estaciones harán parte de la operación especial

La extensión del servicio comercial, que iniciará a partir de las 11 de la noche, aplicará de forma exclusiva para las líneas A y B.

Las estaciones habilitadas para el ingreso de usuarios serán Estadio y Floresta. Para la salida de pasajeros, en línea A se permitirá el descenso en las estaciones Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, Universidad, Hospital, San Antonio, Exposiciones, Industriales, Poblado, Aguacatala, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella.

En la línea B, los usuarios podrán salir en San Javier, Santa Lucía, Floresta, Estadio, Suramericana y San Antonio.

El metro de Medellín recomendó a quienes asistan al evento recargar sus tarjetas Cívica o la edición limitada Cívica Ciudad Primavera con antelación, ya que los puntos de venta funcionarán en todas las estaciones hasta las 11 de la noche. Las recargas pueden realizarse en las Máquinas de Recarga Automática, disponibles durante todo el periodo de servicio especial.

La empresa recordó la importancia de mantener comportamientos que contribuyan con la correcta operación del sistema, como evitar obstruir el cierre de puertas, tener listo el medio de pago al ingresar, no consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones y abstenerse de ingresar bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

Durante la jornada especial, el Metro ajustará la oferta de trenes según la demanda, en coordinación con el Puesto de Mando Unificado. Finalmente, la empresa invitó a todos los usuarios a respetar el reglamento y atender las indicaciones del personal para vivir la Cultura Metro y disfrutar del evento en tranquilidad.