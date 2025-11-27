La historia de la joven que pidió croquetas para animales en lugar de flores para su funeral tras acceder a la eutanasia

Ángela Flórez se cansó de luchar contra su enfermedad y el deficiente sistema de salud que la diagnosticó erroneamente en el proceso de descubrimiento de su enfermedad - crédito Vos Podés/Instagram

Ángela Florez, una mujer de 35 años, ejerció su derecho a una muerte digna el 10 de noviembre de 2025, tras un extenso proceso contra un cáncer cerebral que la acompañó durante más de dos décadas.

Uno de sus sueños por cumplir antes de morir era participar en el pódcast Vos Podés, deseo que cumplió, pues Tatiana Franco, la conductora del programa, llegó hasta su casa en Bogotá y grabó el emotivo episodio desde allí, donde compartió la historia de su vida, los retos de la enfermedad y la decisión de optar por la eutanasia.

Los primeros diagnósticos y el origen de su enfermedad

Florez relató cómo los síntomas comenzaron alrededor de los 12 años, cuando perdió fuerza en la pierna izquierda.

Las visitas al médico se multiplicaron, pero durante ocho años los profesionales atribuyeron sus dolencias a su peso o a problemas psicológicos. “Decían que era psicológico, que me llevaran al psicólogo y nunca iban más allá”, recordó Florez en la entrevista.

La pérdida de autonomía, el dolor crónico y la falta de opciones médicas llevaron a Ángela Florez a solicitar la eutanasia - crédito Plataforma Alto/Facebook

El punto de inflexión llegó en la universidad, cuando cursaba fisiología veterinaria. Un profesor detectó irregularidades en una prueba y la instó a pedir una revisión cerebral urgente.

Poco después, tras un episodio de parálisis y convulsiones, le diagnosticaron un tumor cerebral. El proceso incluyó largos periodos de espera para atención especializada, lo que causó demoras significativas en su tratamiento. “Duré ocho años sin diagnóstico”, contó Florez respecto a los inicios de su padecimiento y las fallas del sistema de salud en la entrega oportuna de medicamentos.

El tipo de cáncer y el largo camino médico

Las primeras intervenciones quirúrgicas confirmaron un astrocitoma pilocítico grado uno, que en ese momento se consideró benigno. Sin embargo, con cada recaída, el tumor fue aumentando en agresividad y tamaño, llegando finalmente a diagnosticarse como un astrocitoma pleomórfico maligno grado tres, una forma rara y de difícil control.

“Llevo cuatro cirugías, ocho recaídas y muchas sesiones de quimioterapia y radioterapia sin éxito”, explicó Florez, destacando las secuelas físicas y neurológicas a lo largo de los años.

En su testimonio, Florez denunció múltiples fallos del sistema de salud colombiano, desde la tardanza para acceder a los especialistas hasta episodios de negligencia médica, incluida una radioterapia considerada innecesaria por su oncólogo, lo que pudo multiplicar el cáncer. La enfermedad y las complicaciones de los tratamientos la dejaron finalmente con una discapacidad física progresiva que restó autonomía a su vida diaria.

La decisión de elegir la eutanasia

Florez explicó que la pérdida de independencia, los dolores crónicos, la falta de opciones médicas efectivas y el desgaste emocional con el sistema sanitario fueron razones clave para tomar su decisión. “He pasado 23, 24 años de mi vida sufriendo dolores crónicos, peleando con el sistema de salud en Colombia… y por eso me encuentro cansada”, señaló en el pódcast.

El proceso para acceder a la eutanasia fue largo. Inicialmente su solicitud fue negada, hasta que en octubre de 2025, tras la última recaída y agravamiento del tumor, recibió la aprobación definitiva. La fecha se eligió con el deseo de poder despedirse de sus seres queridos.

“Mañana (10 de noviembre) voy a ejercer mi derecho a tener una muerte digna y eso va a ocurrir el día de mañana. Me siento muy tranquila, no tengo miedo ni ansiedad”, aseguró Florez el 9 de noviembre durante la grabación.

Ángela Florez cumplió su sueño de participar en el pódcast Vos Podés antes de su muerte digna y compartió su historia de vida - crédito Vos Podés/Youtube

Sueños y legado

Entre sus sueños, Florez tenía el anhelo de aparecer en el pódcast Vos Podés, meta plasmada en un tablero de metas personales en su habitación. “En ese tablero manifestaste ‘Vos Podés el pódcast’. Así que gracias… estamos aquí, en tu sala, acompañándote en tu decisión”, señaló la entrevistadora al inicio del episodio.

Florez también expresó su pasión por los animales. Como médica veterinaria egresada de la Universidad Nacional de Colombia, soñó con crear una fundación para rescatar gatos y perros de difícil adopción. De hecho, su funeral fue peculiar, al pedir que los que la acompañaran en sus honras fúnebres llevaran croquetas para los perros y gatos desamparados.

De sus vínculos familiares y de amistad, Florez destacó el acompañamiento incondicional. “Nunca me he sentido juzgada, me he sentido muy apoyada”, relató sobre la respuesta de su madre, su tía, su hermana, su abuelita y sus amigos, que asegurarán el bienestar de sus tres gatas: Neblina, Inana y Kierra.

Florez compartió que su mayor aprendizaje fue la empatía y el deseo de inspirar compasión hacia animales y seres humanos.

Finalmente, se despidió con las siguientes palabras: “No hay manera correcta de despedirse. No es una despedida, porque donde sea, o lo que sea que haya después, yo los voy a esperar. Los voy a recibir con muchos animalitos también”.