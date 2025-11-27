Colombia

Inpec reveló donde será recluido el general (r) Rodolfo Palomino para cumplir su condena de siete años por tráfico de influencias

El exfuncionario estará detenido en la Escuela de Postgrados de Policía, adscrita al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá

Guardar
Inpec reveló donde será recluido
Inpec reveló donde será recluido el general (r) Rodolfo Palomino para cumplir su condena de siete años por tráfico de influencias - crédito Colprensa/Inpec

La entrega voluntaria del general retirado Rodolfo Palomino para cumplir una condena de siete años de prisión por tráfico de influencias marcó un nuevo capítulo en la historia judicial de Colombia. Desde su presentación ante las autoridades, el exdirector de la Policía Nacional permanece en una celda de paso en el Búnker de la Fiscalía, en el occidente de Bogotá, a la espera de su traslado definitivo al centro de reclusión asignado.

Cabe recordar que su condena está relacionada por hechos ocurridos el ocho de febrero de 2014. Según la ponencia del magistrado Jorge Caldas Vera, el entonces director general de la Policía acudió ese día a la residencia de la fiscal Sonia Lucero Velásquez, acompañado por el mayor Jorge Enrique Rodríguez Peralta, quien dirigía la Dijín.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

De acuerdo con el fallo, Palomino intervino de manera indebida en el proceso penal que se seguía contra el empresario Gonzalo Gallo, investigado por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos. El objetivo de su intervención era evitar que se hiciera efectiva una orden de captura contra Gallo.

Esta es la boleta del
Esta es la boleta del Inpec que fija el lugar donde Palomino deberá cumplir su condena por tráfico de influencias - crédito Inpec

Tras la entrega del oficial retirado, la teniente coronel Andrea del Pilar Carrillo, subdirectora de la Escuela de Postgrados de Policía, comunicó mediante un oficio que la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” dispone de cupo en su Centro Especial de Reclusión, ubicado en el segundo piso del Casino de Oficiales de la misma institución. Esta confirmación quedó registrada en la resolución 010382, firmada por el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez.

El acto administrativo establece como lugar de reclusión la Escuela de Postgrados de Policía, adscrita al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá. Además, se especifica que, al tratarse de una persona condenada a ochenta y cuatro meses y un día de prisión por tráfico de influencias de servidor público, se aplicarán los protocolos definidos por la Dirección General para el traslado desde los centros transitorios de reclusión.

Esta es la boleta del
Esta es la boleta del Inpec que fija el lugar donde Palomino deberá cumplir su condena por tráfico de influencias - crédito Inpec

El centro donde será recluido se encuentra al norte de Bogotá, en la localidad de Suba, frente al centro comercial Colina. Este lugar es ampliamente conocido porque allí residió el general en retiro William René Salamanca, exdirector de la Policía, y actualmente es la sede de residencia de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

En desarrollo…

Temas Relacionados

Rodolfo PalominoRodolfo Palomino condenaTráfico de influenciasEscuela de Postgrados de PolicíaCarcel Rodolfo PalominoInpecBoleta de IngresoPolicia NacionalCorte Suprema de JusticiaColombia-Noticias

Más Noticias

Nacional vs. Junior EN VIVO, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en Itagüí

Tanto los verdolagas como los tiburones suman cuatro puntos en el grupo A, el que gane tomará la punta y marcará el camino hacia la final del campeonato

Nacional vs. Junior EN VIVO,

Alfredo Saade se bajó de su aspiración presidencial y se reintegrará al Gobierno Petro desde un nuevo cargo: esto se sabe

El ex jefe de Despacho de la Presidencia de la República y que había dado a conocer su intención de participar de la campaña al primer cargo de la Nación, tomará una nueva responsabilidad al interior del Ejecutivo, al que le restan 254 días al frente del país

Alfredo Saade se bajó de

Tragedia familiar en Antioquia: hombre fue apuñalado por su propio hijo durante una discusión

Los familiares de los involucrados reportaron la situación a las autoridades tras el violento episodio

Tragedia familiar en Antioquia: hombre

América de Cali teme por posibles amaños arbitrales ante el Medellín: hizo una dura exigencia

El cuadro rojo no quiere problemas durante el encuentro de la tercera fecha de los cuadrangulares y envió una petición a la comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol

América de Cali teme por

Vacaciones de diciembre: qué pasa si llaman a un empleado que está de descanso para que vuelva al trabajo antes de tiempo

La reiteración de llamados durante el receso puede derivar en acoso y sanciones millonarias para los empleadores, según expertos

Vacaciones de diciembre: qué pasa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Mánager de Pirlo encendió polémica

Mánager de Pirlo encendió polémica al tatuarse la cara de Blessd llorando: “No es lo mismo llamar al diablo que verlo encima”

Laura Gallego volvió a generar polémica tras irse en insultos contra Vanessa de la Torre: “Decirle menos que suripanta es un halago”

Hija de española y colombiano sorprendió con su apropiación cultural: “No todos son paisas”

‘Culotauro’ reveló que se enamoró de una “mula” del narcotráfico, la joven terminó presa

‘Desafío Siglo XXI’: Valentina aseguró que Lucho le terminó por WhatsApp y lo calificó de “inmaduro”

Deportes

Nacional vs. Junior EN VIVO,

Nacional vs. Junior EN VIVO, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en Itagüí

América de Cali teme por posibles amaños arbitrales ante el Medellín: hizo una dura exigencia

El ‘Bolillo’ Gómez reveló detalles de la pelea que tuvo con un aficionado en El Salvador: “Logró lo que quería”

Esto es lo que se sabe de CCI Dubai Colombia, la microempresa que compró al Deportivo Pereira

Así fue el golazo de Luis Suárez con el Sporting de Lisboa en la Champions: también desperdició una opción enorme