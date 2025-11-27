Inpec reveló donde será recluido el general (r) Rodolfo Palomino para cumplir su condena de siete años por tráfico de influencias - crédito Colprensa/Inpec

La entrega voluntaria del general retirado Rodolfo Palomino para cumplir una condena de siete años de prisión por tráfico de influencias marcó un nuevo capítulo en la historia judicial de Colombia. Desde su presentación ante las autoridades, el exdirector de la Policía Nacional permanece en una celda de paso en el Búnker de la Fiscalía, en el occidente de Bogotá, a la espera de su traslado definitivo al centro de reclusión asignado.

Cabe recordar que su condena está relacionada por hechos ocurridos el ocho de febrero de 2014. Según la ponencia del magistrado Jorge Caldas Vera, el entonces director general de la Policía acudió ese día a la residencia de la fiscal Sonia Lucero Velásquez, acompañado por el mayor Jorge Enrique Rodríguez Peralta, quien dirigía la Dijín.

De acuerdo con el fallo, Palomino intervino de manera indebida en el proceso penal que se seguía contra el empresario Gonzalo Gallo, investigado por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos. El objetivo de su intervención era evitar que se hiciera efectiva una orden de captura contra Gallo.

Esta es la boleta del Inpec que fija el lugar donde Palomino deberá cumplir su condena por tráfico de influencias - crédito Inpec

Tras la entrega del oficial retirado, la teniente coronel Andrea del Pilar Carrillo, subdirectora de la Escuela de Postgrados de Policía, comunicó mediante un oficio que la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” dispone de cupo en su Centro Especial de Reclusión, ubicado en el segundo piso del Casino de Oficiales de la misma institución. Esta confirmación quedó registrada en la resolución 010382, firmada por el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez.

El acto administrativo establece como lugar de reclusión la Escuela de Postgrados de Policía, adscrita al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá. Además, se especifica que, al tratarse de una persona condenada a ochenta y cuatro meses y un día de prisión por tráfico de influencias de servidor público, se aplicarán los protocolos definidos por la Dirección General para el traslado desde los centros transitorios de reclusión.

El centro donde será recluido se encuentra al norte de Bogotá, en la localidad de Suba, frente al centro comercial Colina. Este lugar es ampliamente conocido porque allí residió el general en retiro William René Salamanca, exdirector de la Policía, y actualmente es la sede de residencia de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

