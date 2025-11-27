Colombia

Hinchas de Atlético Nacional lanzaron a un ciudadano desde tribuna del estadio de Ditaires: la víctima sería seguidor del Junior

El ambiente en torno al partido entre Nacional y Junior se vio alterado cuando el bus del equipo visitante fue atacado en las inmediaciones del estadio, lo que provocó lesiones leves a uno de los asistentes técnicos de los Tiburones

Hinchas de Atlético Nacional arrojaron
Hinchas de Atlético Nacional arrojaron a un asistente al estadio de Itagui por la tribuna en medio del desarrollo del partido Nacional vs. Junior por cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito redes sociales/X

La noche del 26 de noviembre de 2025 quedó marcada por una escena de violencia en el estadio de Itagüí, Antioquia, donde un grupo de hinchas de Nacional agredió brutalmente a un hombre que, según la información disponible, sería aficionado del Junior.

Las imágenes difundidas muestran cómo la situación escaló hasta el punto de que la víctima fue arrojada desde la tribuna al piso, aunque la caída no se produjo desde gran altura y el joven no sufrió heridas de consideración, la situación sí expone un riesgo inminente para la víctima.

“Algunos hinchas de Nacional golpean a un ciudadano, al parecer hincha del Junior, en el estadio de Ditaires y fue sacado de la tribuna, afortunadamente la tribuna no era tan alta”, se lee en la publicación de la cuenta Denuncias Antioquia.

Mientras que en las imágenes que circulan por las redes sociales, se ven a decenas de personas que de manera inconsciente empiezan a golpear al hombre, lo empujan, y en el forcejeo lo conducen hasta la baranda del segundo piso del escenario deportivo. A pesar de que el hombre intento aferrarse para no dejarse caer al vacío por cuenta de la presión, fueron más los empujones que lo llevaron a soltarse y caer.

Hasta el momento, ni la Dimayor ni la Alcaldía de Itagüí han emitido declaraciones oficiales sobre estos hechos.

El ambiente en torno al partido entre Nacional y Junior, correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, ya se encontraba caldeado antes del inicio. El bus del equipo visitante fue atacado en las inmediaciones del estadio, lo que provocó lesiones leves a uno de los asistentes técnicos del Junior.

A pesar de este incidente, el club barranquillero nunca puso en duda su participación en el encuentro. La tensión vivida fuera del estadio se trasladó al interior durante el desarrollo del partido.

El enfrentamiento en el campo se caracterizó por momentos de alta temperatura, especialmente tras una pelea entre Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez. Desde las tribunas, ubicadas muy cerca de los bancos técnicos, se registraron varias agresiones verbales y físicas dirigidas al equipo visitante.

El árbitro se vio obligado a detener el juego momentáneamente, mientras el capitán David Ospina intervino para solicitar calma a la afición. Las imágenes que circularon posteriormente en redes sociales, muestran el momento en que los hinchas de Nacional golpean al supuesto aficionado del Junior y lo expulsan de la tribuna.

La jornada, que terminó con un empate 1-1 y varios episodios polémicos en lo deportivo, quedó opacada por la gravedad de los incidentes extradeportivos. La difusión de las imágenes y la falta de respuestas oficiales subrayan la persistencia de la violencia en los escenarios futbolísticos del país.

