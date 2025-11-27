Colombia

Familia de Laura Fabiana León reaccionó luego de imputación por homicidio culposo a David Valencia Cochero: el conductor que la arrolló frente a Bulevar Niza

Infobae Colombia habló con Diana León, madre de la joven bogotana arrollada por la pareja de una de las amigas de trabajo con las que había ido a ver el partido de la selección Colombia contra Australia

crédito redes sociales

El 18 de noviembre de 2025 en Suba, al noroccidente de Bogotá, se reportó un accidente que resultó en la muerte de una mujer identificada como Laura Fabiana León, luego de que David Valencia Cochero la atropelló con su vehículo.

La Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación por homicidio culposo contra el conductor señalado como presunto responsable de los hechos.

Sin embargo, y para sorpresa de los familiares de la joven bogotana que vivía junto a su pequeño de 5 años en el barrio La Belleza (San Cristóbal, suroriente de Bogotá), ninguno de ellos fue notificado por parte de las mismas autoridades luego de que este sujeto se entregó de forma voluntaria.

Así lo expresó en diálogo con Infobae Colombia Diana León, mamá de la víctima fatal del caso.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron durante una discusión en vía pública en inmediaciones del Bulevar Niza, cuando Valencia Cochero habría acelerado su vehículo, un Chevrolet Aveo gris, en un intento por evadir una agresión de personas que le lanzaban objetos.

En medio de la maniobra, la víctima fue embestida tras colocarse frente al automóvil, lo que le provocó lesiones fatales. Testigos declararon que el conductor, intentando salir del lugar, atropelló repetidas veces a la joven antes de lograr escapar.

Sin embargo, y luego de la primer audiencia que se llevó a cabo el miércoles 26 de noviembre de 2025, ni la abogada defensora asignada por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad (Mujer) a la familia de Laura Fabiana fue avisada de la diligencia.

Lo peor de todo es que tampoco estuvo presente en la audiencia.

“A nosotros nos informaron acerca de que el sujeto se entregó y se realizó una audiencia, pero no fue por parte de la autoridad competente como tal, sino por personas ajenas”, inició su respuesta la mamá de la víctima.

“Nosotros desde el momento en que sucedió el caso de mi hija, no se ha comunicado con nosotros ningún tipo de funcionario de la Fiscalía, ni siquiera a indicar quién es el encargado de este caso”, agregó Diana en medio de la indignación por lo ocurrido, al agregar que “la información que nosotros tenemos por parte de las autoridades ha sido muy mínima”.

“Acerca de la audiencia de imputación de cargos de esta persona, también nos enteramos por fuentes externas a la persona que lleva este proceso. Nos tranquiliza, claro, bastante d de cargos, pero sí estamos un poco indispuestos, porque la información o la comunicación con nosotros, los familiares de las víctimas, que en este caso es mi hija y su hijo, ha sido mínima, nula totalmente”.

