Colombia

Coviandina prendió las alarmas: estas son las actividades humanas que están destruyendo la vía al Llano

La concesionaria detalló cómo captaciones artesanales, drenajes improvisados, desarrollos en zonas de riesgo y años de intervenciones sin control debilitaron la montaña y aceleraron los derrumbes que mantienen en vilo el corredor entre Bogotá y Villavicencio

Guardar
La vía al Llano enfrenta
La vía al Llano enfrenta cierres frecuentes por deslizamientos y lluvias intensas, afectando el abastecimiento de Bogotá y Villavicencio - crédito Alcaldía de Bogotá

Los habitantes del Meta y de la capital conocen bien la escena, una lluvia intensa, un mensaje de alerta en redes sociales y, poco después, un anuncio oficial sobre el cierre de la vía al Llano. Lo que para muchos pasajeros es una molestia ocasional, para transportadores y comerciantes representa pérdidas millonarias y una incertidumbre que parece no dar tregua. La carretera que conecta a Bogotá con Villavicencio, pese a su importancia para el abastecimiento del centro del país, sigue siendo una de las más vulnerables ante las inestabilidades del terreno.

La concesionaria Coviandina aprovechó el Congreso Nacional de Infraestructura para explicar cómo cambió el comportamiento de la montaña y por qué los constantes derrumbes no pueden atribuirse únicamente a la calidad de las obras recientes. Su lectura del corredor señaló que buena parte de los tramos críticos corresponden a sectores históricos, intervenidos durante décadas, donde coinciden fallas geológicas, ocupación informal y sistemas de drenaje improvisados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Transportadores y comerciantes reportan pérdidas
Transportadores y comerciantes reportan pérdidas millonarias debido a la vulnerabilidad de la carretera Bogotá-Villavicencio ante inestabilidades del terreno - crédito @JorgeEmilioRey/X

Uno de los puntos que más insistió la concesionaria tiene que ver con la forma en que las actividades humanas afectaron la ladera. Según su diagnóstico, a lo largo de la vía existen captaciones artesanales, mangueras instaladas sin permisos, reservorios sin impermeabilizar y caminos veredales carentes de manejo de aguas. Todo esto, sumado a pozos sépticos que infiltran residuos al subsuelo, incrementa la saturación del terreno y acelera los deslizamientos que obligan a cerrar la carretera cada vez con mayor frecuencia.

A ello se añade que varios Planes de Ordenamiento Territorial han permitido desarrollos urbanos y agrícolas en zonas de pendiente pronunciada, presionando taludes que ya venían debilitados. La combinación de usos del suelo sin control y un régimen de lluvias cada vez más intenso convirtió ciertos puntos del corredor en focos permanentes de emergencia.

Aunque muchos usuarios apuntan al diseño de la vía o a supuestos errores en su construcción, Coviandina fue enfática en señalar que las inestabilidades actuales no se relacionan con fallas de las obras de los concesionarios. Los derrumbes más graves, sostuvo, se concentran en sectores construidos originalmente por Invías, donde las intervenciones acumuladas durante años han dejado una ladera frágil y difícil de estabilizar sin inversiones profundas.

Coviandina atribuye los derrumbes en
Coviandina atribuye los derrumbes en la vía al Llano a fallas geológicas, ocupación informal y drenajes improvisados en sectores históricos - crédito @JorgeEmilioRey/X

El otro gran reclamo que rodea a la vía tiene que ver con los peajes. Tres estaciones, Boquerón, Naranjal y Pipiral, financian buena parte de la operación del corredor, lo que generó críticas sobre el destino real de esos recursos. Coviandina respondió que el recaudo es la única fuente de ingresos del proyecto y que se utiliza para pagar administración, operación y mantenimiento, tareas que, debido al estado de la montaña, se realizan casi de manera continua.

La concesionaria también se refirió a la percepción de que el proyecto fue entregado sin un proceso de selección abierto o que solo se adjudicó lo más rentable. Para contextualizar, presentó una línea de tiempo: desde 1994, la carretera está dividida en tres tramos. El tercero, entre Chirajara y el parque Los Fundadores, fue desarrollado como iniciativa privada, financiado por el concesionario y recuperado mediante peajes. La Agencia Nacional de Infraestructura eligió esa propuesta por considerarla superior a la alternativa pública existente. Desde noviembre de 2019, Coviandina tiene a su cargo la operación de todo el corredor.

En cuanto a los riesgos, la empresa recordó que estos no fueron definidos por ella, sino por el Estado, siguiendo los lineamientos del documento Conpes para los proyectos 4G. La minuta contractual, añadió, fue establecida por la ANI.

Coviandina propone crear una gerencia
Coviandina propone crear una gerencia especializada para coordinar inversiones y soluciones técnicas integrales en la carretera Bogotá-Villavicencio - crédito @CoviandinaSAS/X

Con este panorama, la concesionaria propuso una salida que, a su juicio, permitiría avanzar hacia soluciones más sólidas, la creación de una gerencia especializada para la vía al Llano. Esa figura coordinaría esfuerzos técnicos, aseguraría inversiones de largo plazo y articularía a todos los actores involucrados. En palabras de Coviandina, los desafíos del corredor requieren “inversiones significativas, estudios rigurosos y coordinación técnica”, tareas que hoy están repartidas entre múltiples entidades y dificultan una respuesta integral.

Temas Relacionados

Vía al LlanoCoviandinaDeslizamientos MetaPeajes vía al LlanoMovilidad BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO América de Cali vs. Medellín, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de rojos para seguir peleando por la final

Mientras el Poderoso necesita un triunfo para entrar en la pelea del grupo A, por contar con el “punto invisible”, los escarlatas buscan los tres puntos para no quedar eliminados antes de tiempo

EN VIVO América de Cali

El Jardín Botánico de Bogotá presentará su propuesta navideña con siete estaciones temáticas desde el 6 de diciembre

La propuesta incluye espectáculos musicales y una agenda cultural variada, invitando a los asistentes a disfrutar de la biodiversidad y el espíritu navideño en un entorno seguro y educativo

El Jardín Botánico de Bogotá

Gustavo Petro reveló la batalla política que perdió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Quedé solo”

El mandatario sostuvo que, tras la retirada del país norteamericano, el lobby petrolero se impuso y los países aliados de Colombia en la lucha climática perdieron fuerza

Gustavo Petro reveló la batalla

Falcao respondió al ‘Gallego’ Méndez tras revelación sobre su cruce en un juego River Plate - San Lorenzo

El exdefensor afirmó que tuvo la intención hasta en tres ocasiones de lastimar al delantero colombiano

Falcao respondió al ‘Gallego’ Méndez

Fue enviado a la cárcel habitante de calle que abusó sexualmente de una turista canadiense en reconocido sector de Medellín

Autoridades lograron ubicar y detener al responsable del ataque en Itagüí, tras una rápida investigación apoyada en cámaras de seguridad y testimonios clave

Fue enviado a la cárcel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reseña que

Esta fue la reseña que Dua Lipa hizo en su club de lectura de ‘Cien años de soledad’: “Reflexionando sobre el amor y la guerra”

Westcol se sinceró y reveló que aun tiene sentimientos por Aida Victoria Merlano: “Siempre la voy a querer”

Westcol anunció su propio ‘reality’, al que llamará ‘La mansión de los streames’: fecha de estreno y reglas del juego

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

Paola Jara sorprendió con su figura a solo días de dar a luz a su hija Emilia: “Así vamos”

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Medellín, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de rojos para seguir peleando por la final

Falcao respondió al ‘Gallego’ Méndez tras revelación sobre su cruce en un juego River Plate - San Lorenzo

Jhon Jáder Durán agredió a un jugador en la Europa League: expulsión del colombiano con el Fenerbahce

El prestigioso listado que alcanzaría Jorge Carrascal en caso de ganar la Copa Libertadores con Flamengo

Millonarios continúa anunciando cambios: el club rescindió contrato de figura extranjera por mutuo acuerdo