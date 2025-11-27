Colombia

Sanción del CNE a la campaña Petro Presidente por superar topes de financiación: este es el dinero que deberán devolver

La campaña sancionada por el CNE deberá enfrentar el pago de millonarias multas y la devolución de fondos, tras comprobarse ingresos irregulares en ambas rondas presidenciales

Guardar
El fallo aprobado por seis
El fallo aprobado por seis magistrados no solo ordena el reintegro de los recursos excedidos, sino que también envía el expediente a la Fiscalía para indagar a los gestores financieros - crédito Colprensa y EFE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por violaciones a los topes de financiación.

La decisión fue tomada en sala plena, donde seis magistrados respaldaron la ponencia y tres se opusieron, estableciendo que la campaña incurrió en distintas irregularidades financieras en ambas vueltas presidenciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ponencia recibió el voto positivo de Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortíz, Álvaro Prada y el conjuez Majer Abushihab. Votaron en contra Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña.

Fuentes jurídicas como la Unión Sindical Obrera (USO) y Fecode estuvieron entre los aportantes prohibidos, lo cual constituye una falta catalogada como grave por las autoridades electorales.

Consejo Nacional Electoral sancionó la
Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña Petro Presidente - crédito Colprensa/@UP_Colombia/X

En su fallo, el CNE determinó que en la primera vuelta la campaña superó los topes permitidos por $2.459 millones de pesos y recibió $1.552 millones de personas jurídicas, cifras que fueron registradas tras el análisis de los magistrados y adoptadas oficialmente.

En la segunda vuelta, se identificó una violación de topes por $583 millones y el ingreso de $556 millones provenientes de fuentes no autorizadas.

Como consecuencia directa de estas irregularidades, el CNE impuso una multa solidaria de $2.879 millones de pesos a Ricardo Roa, Lucy Mogollón y Mary Lucy Soto, responsables financieros de la campaña, y ordenó la devolución de $3.043 millones pagados por reposición de votos.

El total de la sanción conjunta asciende a $5.923 millones de pesos. Los partidos políticos vinculados también resultaron sancionados; tanto Colombia Humana como Unión Patriótica deberán pagar $1.167 millones de pesos cada uno.

Blu Radio resaltó que Ricardo Roa, además, tendrá que devolver más de $165 millones por el evento en el Movistar Arena celebrado tras la victoria electoral.

El proceso investigativo, iniciado el 8 de octubre del 2024, había incluido originalmente a Gustavo Petro como candidato. Sin embargo, Blu Radio recordó que la Corte Constitucional resolvió que, como presidente, Petro solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo que lo excluyó de la sanción administrativa.

El Consejo Nacional Electoral sanciona
El Consejo Nacional Electoral sanciona a la campaña Petro Presidente 2022-2026 por exceder los topes de gasto en ambas vueltas presidenciales - crédito Colprensa

Finalmente, se dispuso el traslado del expediente a la Comisión de Acusaciones y el envío de copias a la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía deberá analizar las eventuales conductas ilegales atribuidas a Ricardo Roa, relativas a financiación con recursos prohibidos, violaciones de topes, fraude procesal y otros posibles delitos.

Claves del artículo 109 modificado en 2003 sobre topes de financiación y consecuencias legales

El debate sobre la responsabilidad en casos de violación de límites financieros de campañas volvió a escena tras el comentario del concejal Daniel Briceño. Su intervención centró la atención en el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual fue actualizado mediante el Acto Legislativo 1 de 2003.

La disposición reformada establece que las agrupaciones políticas con personería jurídica están sujetas a las normas de vigilancia electoral.

Cuando se demuestre que una colectividad sobrepasó los topes económicos definidos por la normativa, se activa una de las sanciones más severas en el ordenamiento: la destitución o pérdida de investidura.

Gustavo Petro podría perder su
Gustavo Petro podría perder su investidura tras decisión del CNE - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El texto señala textualmente: “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”. Además, se prevé que la ley determine otros efectos relacionados con la infracción de este principio.

En cuanto al mecanismo para procesar esa posible destitución, la Constitución especifica que, una vez confirmada la responsabilidad, le corresponde al Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, abrir un juicio político.

Este procedimiento refleja el compromiso institucional con la transparencia y el cumplimiento de las reglas electorales en el país.

El archivo nacional recuerda el episodio en el cual el expresidente Ernesto Samper enfrentó, en junio de 1996, una votación decisiva ante el legislativo sobre la retirada de su mandato.

Ese caso histórico ha servido como referencia en la discusión sobre las posibles salidas jurídicas cuando se configuran estos hechos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCNEPresidente PetroConsejo Nacional ElectoralCampaña petroTopes de campañaMulta PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Carlos Fernando Galán cae en el ranking de mejores alcaldes de Sudamérica: su favorabilidad bajó en noviembre de 2025

Un nuevo listado de la firma CB Consultora Opinión Pública mostró que la imagen favorable del mandatario bogotano cayó en noviembre y permitió que otros pares ocuparan mejores posiciones en la comparación continental

Carlos Fernando Galán cae en

Resultados Chontico Día, números ganadores del sorteo de hoy 27 de noviembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Chontico Día, números ganadores

Estos son los colombianos que figuran en la lista de los 10 más ricos de Latinoamérica, según Bloomberg Billionaires Index

Los empresarios más millonarios de la región se concentran en México, Brasil y Colombia, que a pesar de los revuelos económicos en sus países siguen liderando las cifras

Estos son los colombianos que

Metro de Medellín anunció operación especial por concierto de J Balvin este fin de semana: así funcionará la medida

La empresa de transporte masivo de la ciudad pidió que los usuarios carguen su tarjeta Cívica con anticipación, pues los puntos de recarga solo estarán abiertos hasta las 11 p. m., el día del concierto

Metro de Medellín anunció operación

Video revela la camioneta de concejal “Fuchi” mal parqueada frente a la Alcaldía de Bogotá

Imágenes de cámaras de seguridad muestran la camioneta del funcionario Julián Forero estacionada en un lugar prohibido durante casi treinta minutos

Video revela la camioneta de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

ENTRETENIMIENTO

Así fue la reseña que

Así fue la reseña que Dua Lipa hizo en su club de lectura ‘Service95’ de ‘Cien años de soledad’, de Gabriel García Márquez: “Reflexionando sobre el amor y la guerra”

Westcol se sinceró sobre lo que aún siente por Aida Victoria Merlano: “Siempre la voy a querer”

Westcol anunció su propio ‘reality’, al que llamará ‘La mansión de los streames’: conozca la fecha de estreno y las reglas del juego

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

Paola Jara sorprendió con su figura a solo días de dar a luz a su hija Emilia: “Así vamos”

Deportes

Millonarios continúa anunciando cambios: el

Millonarios continúa anunciando cambios: el club rescindió contrato de figura extranjera por mutuo acuerdo

Tailandia vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor en partido decisivo del Mundial de Futsal FIFA 2025 de Filipinas

Prensa brasileña lanzó fuerte crítica al desempeño de Santos Borré en el Internacional de Porto Alegre: “El rostro de la crisis”

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia

El colombiano Luis Javier Suárez fue destacado como el máximo goleador de la segunda división de España: así fue la ceremonia