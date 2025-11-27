Colombia

Armando Benedetti criticó sanción del CNE a la campaña Petro: “Es aburrido y harto”

El ministro del Interior cuestionó que el órgano electoral haya adoptado esta decisión previo al inicio de la campaña electoral en 2026

Guardar
El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que respetará las decisiones emitidas por el CNE - crédito @MinInterior/X

La sanción emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña Petro Presidente 2022 - 2026 por violación de topes electorales y financiación irregular generó diferentes reacciones en el país.

Uno de ellos fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, que cuestionó la decisión adoptada por el órgano electoral, al considerarlo como una ‘animadversión’ contra la figura del actual mandatario de los colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No estoy de acuerdo con esa decisión. Se respetará y se investigará en la Fiscalía y en la Comisión de Acusaciones, pero el Consejo Nacional Electoral siempre ha mostrado una animadversión a todo lo que tenga que ver con el Pacto Histórico o al mismo presidente”, señaló el jefe de cartera en una rueda de prensa.

Armando Benedetti Sobre CNE - crédito Ministerio del Interior de Colombia

Incluso, Benedetti cuestionó que los magistrados adopten esta decisión, teniendo en cuenta que se aproxima el inicio de la campaña electoral de Congreso y Presidencia.

“Todas sus decisiones siempre han sido así o a veces ni siquiera revisan las decisiones realmente. Es aburrido y harto que hayan tomado la decisión en plena época electoral. De no tomar una decisión sobre si se conformaba o no se conformaba el Pacto Histórico como partido. Llevan tres años en eso. No han querido nunca dejar que se materialicen los partidos del Pacto Histórico (...) No quisieron dejar hacer la consulta. Friegan con la campaña. Lo llevaban haciendo. Hay acérrimos enemigos del presidente que han estado en la presidencia del Consejo Nacional Electoral atacando. Esto es un ataque más”, agregó.

Adicional a ello, recordó que durante la campaña presidencial de Petro se desempeñaba como jefe político. “Yo era la mano derecha y tenía que ver con lo que tiene que ver con política, no con nada administrativo ni mucho menos financiero. Entonces, eso es importante”, mencionó.

Pese a la sanción del CNE, Benedetti confía en que el progresismo colombiano pueda obtener la victoria en los comicios del año entrante.

“Nos han hecho de todo al Gobierno y a miembros del Gobierno y aun así la última encuesta da el 41 por ciento de aprobación. Ese es el susto que tiene la derecha, ese es el susto que tiene la oposición, de que aún tenemos el 41 por ciento de aprobación”, recalcó.

A su vez, el funcionario recordó que la investigación pasará a manos de la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Tengo entendido que ahora tiene que ir a la Fiscalía esa investigación, y la Comisión de Acusaciones es la que tiene que ver con el presidente (Gustavo Petro). Entonces, el mensaje es que en época electoral están sacando fallos que afectan al Gobierno”, puntualizó.

El ministro Armando Benedetti anuncia
El ministro Armando Benedetti anuncia un proyecto de ley para penalizar la elaboración, porte y distribución de fentanilo en Colombia - crédito @MinjusticiaCo/X

De igual manera, el ministro utilizó su cuenta de X donde aseveró que la decisión obedeció a una elección previa en el Congreso donde, según él, son elegidos con intereses políticos.

“El CNE siempre ha sido adverso al Gobierno, al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico. El fallo sobre la financiación es un ataque político en época de campaña. Ellos son elegidos por el Congreso, de listas de partidos políticos, y si esos partidos quedan en la oposición, sus magistrados también”, afirmó en la red social.

- crédito @AABenedetti/X
- crédito @AABenedetti/X

Detalles de la sanción contra la campaña Petro Presidente

La sesión realizada el jueves 27 de noviembre de 2025 se desarrolló en menos de una hora y contó con la participación de dos conjueces.

La ponencia, presentada por los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), obtuvo el respaldo de los magistrados ponentes, así como de Maritza Martínez (partido de la U), Altus Baquero (Partido Liberal), Alfonso Campos (Partido Conservador) y el conjuez Majer Nayi Abushihab.

Entre tanto, el conjuez Iván Acuña votó en contra, mientras que la magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) se apartó del caso por estar recusada y Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres) se declaró impedido debido a su vínculo laboral previo con la campaña del Pacto Histórico como abogado.

Según la investigación realizada por Ortíz y Prada, la campaña excedió los topes permitidos en 5.300 millones de pesos, de los cuales 3.700 millones correspondieron a gastos no reportados en la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda.

- crédito Colprensa/Presidencia
- crédito Colprensa/Presidencia

Entre las irregularidades detectadas figuran omisiones en los informes de la campaña, como el aporte del sindicato de maestros Fecode, la contratación de publicidad política en Caracol TV, pagos a testigos electorales y una contribución de la Unión Patriótica (UP).

El fallo también identificó la utilización de fuentes prohibidas para la financiación, incluyendo un aporte de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO) y pagos a testigos electorales realizados por la empresa Ingenial Media SAS. La resolución detalla que se comprobó la remuneración a 30.256 testigos electorales para la campaña de la coalición del Pacto Histórico en la primera vuelta.

Las sanciones impuestas alcanzan a Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña presidencial, junto a Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y María Lucy Soyo Caro, auditora interna de la campaña en la primera vuelta.

Los tres deberán pagar una multa de 2.252 millones de pesos y, de manera solidaria, otros 2.447 millones de pesos por exceder los topes electorales en la primera vuelta.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, habla durante una rueda de prensa en su sede en Bogotá, Colombia, Junio 24, 2025. REUTERS/Luisa González

En relación con la segunda vuelta presidencial, el CNE impuso una sanción adicional de 627 millones de pesos a los mismos directivos por financiación prohibida, y otra de 596 millones de pesos por nueva violación de topes electorales. De este modo, la suma total que la campaña deberá devolver supera los cinco mil millones de pesos.

El fallo también incluyó sanciones para los partidos políticos involucrados. Tanto el Movimiento Colombia Humana como la Unión Patriótica (UP) recibieron multas individuales de 583 millones de pesos cada uno.

La resolución ordena, además, remitir copias del expediente a la Fiscalía para que investigue a Ricardo Roa por posibles delitos relacionados con la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los límites de gasto, fraude procesal y otras conductas que puedan determinarse.

Temas Relacionados

Armando BenedettiCNECampaña PetroGustavo PetroViolación de TopesFinanciación IrregularColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Quintero interpuso una denuncia penal al presidente del Concejo de Medellín por señalamientos en su contra: “¿Hasta cuándo?"

Se trata de Sebastián López, concejal por el partido Centro Democrático, que, según el exalcalde de Medellín, lo ha tratado de corrupto y ladrón en varias ocasiones

Daniel Quintero interpuso una denuncia

Resultados de la Lotería de Manizales hoy, 26 de noviembre: premio de $2.600 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería de Manizales

Resultados de la Lotería de

Prensa brasileña sentencia a Rafael Santos Borré en el Internacional de Porto Alegre: “El rostro de la crisis”

El delantero fue abucheado por desperdiciar varias ocasionesde gol ante Santos, en un partido que refleja la tensión entre la hinchada y el plantel en plena lucha por la permanencia en la primera categoría

Prensa brasileña sentencia a Rafael

Invima emite advertencia por brote de botulismo vinculado a fórmula infantil: esto dijo la entidad

El ministerio de Salud revisa posibles ingresos del producto al país y mantiene la alerta para consumidores que hayan adquirido la fórmula por canales internacionales

Invima emite advertencia por brote

Por el anuncio del Gobierno de fijar nuevo estándar para la movilidad eléctrica, presidente Petro aseguró que “toda concesión de carreteras ya debería estar buscando la manera de colocar estaciones de carga para vehículos”

El Gobierno sostiene que la nueva regulación unifica el sistema, mejora la interoperabilidad y acelera la transición hacia la movilidad eléctrica en el país

Por el anuncio del Gobierno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

Paola Jara sorprende con su figura a solo días de dar a luz a su hija Emilia: “Así vamos”

Lele Pons reveló que le pidió consejos de maternidad a Shakira: “Me gustaría tener una relación como la que tiene con sus hijos”

El equipo de Pirlo habría pedido que retiren canciones de Blessd en evento de Cali: “Que payasada”

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

Deportes

Prensa brasileña sentencia a Rafael

Prensa brasileña sentencia a Rafael Santos Borré en el Internacional de Porto Alegre: “El rostro de la crisis”

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia

El colombiano Luis Javier Suárez fue destacado como el máximo goleador de la segunda división de España: así fue la ceremonia

James Rodríguez podría seguir en el fútbol mexicano: este es el gigante que buscaría su fichaje

Arne Slot, técnico del Liverpool, no quería vender a Luis Díaz al Bayern Múnich: qué fue lo que pasó