Quién es el padre Guillherme, el DJ y sacerdote que hará una fiesta electrónica en Bogotá: “Farra de la mano del Señor”

El evento se realizará en Bogotá - crédito @padre.guilherme/IG

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido en la escena internacional como el “padre DJ”, se presentará por primera vez en Colombia el 28 de noviembre de 2025.

Peixoto llevará su innovador espectáculo de música electrónica al Centro de Eventos Montevideo, en Bogotá, con el objetivo de acercar a los jóvenes a mensajes de paz e integración a través de la música.

Peixoto, originario de Guimarães, Portugal, ejerce como capellán militar con rango de teniente coronel dentro de la diócesis castrense portuguesa, y ha combinado su vocación religiosa con su pasión por la música electrónica desde sus años de juventud.

El punto de inflexión para lanzar su carrera fue la pandemia fue el punto de partida para sus sesiones de techno online, una iniciativa que captó la atención de medios internacionales como Forbes, Reuters y Clubbing TV.

En sus actuaciones, Peixoto fusiona bases electrónicas y elementos de música sacra, una fórmula que lo ha llevado a escenarios de gran magnitud. Entre sus presentaciones más destacadas figura su participación en el Festival Medusa de Cullera, en España, donde actuó ante más de 150.000 personas, y un show realizado frente al Cristo Redentor en Brasil.

El Heraldo señaló que también encabezó un evento en Zaragoza, donde combinó techno y música religiosa frente a 20.000 asistentes.

La presentación en Bogotá contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales de la escena electrónica, entre ellos Suizer, Pao Calderón, Mulatto, Valerio, Aimee, Alejandra Rosales, Ceon y Jayklash. La propuesta busca integrar a públicos diversos bajo principios de fe, inclusión y convivencia. Según los organizadores, las entradas tendrán un valor que oscila entre 112.000 y 336.000 pesos, con acceso VIP y meet and greet con el sacerdote en la modalidad más alta.