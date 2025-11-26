Colombia

Quién es el padre Guillherme, el DJ y sacerdote que hará una fiesta electrónica en Bogotá: “Farra de la mano del Señor”

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “padre DJ”, se presentará por primera vez en Bogotá, el 28 de noviembre de 2025 en el Centro de Eventos Montevideo

Guardar
El evento se realizará en
El evento se realizará en Bogotá - crédito @padre.guilherme/IG

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido en la escena internacional como el “padre DJ”, se presentará por primera vez en Colombia el 28 de noviembre de 2025.

Peixoto llevará su innovador espectáculo de música electrónica al Centro de Eventos Montevideo, en Bogotá, con el objetivo de acercar a los jóvenes a mensajes de paz e integración a través de la música.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Peixoto, originario de Guimarães, Portugal, ejerce como capellán militar con rango de teniente coronel dentro de la diócesis castrense portuguesa, y ha combinado su vocación religiosa con su pasión por la música electrónica desde sus años de juventud.

El punto de inflexión para lanzar su carrera fue la pandemia fue el punto de partida para sus sesiones de techno online, una iniciativa que captó la atención de medios internacionales como Forbes, Reuters y Clubbing TV.

En sus actuaciones, Peixoto fusiona bases electrónicas y elementos de música sacra, una fórmula que lo ha llevado a escenarios de gran magnitud. Entre sus presentaciones más destacadas figura su participación en el Festival Medusa de Cullera, en España, donde actuó ante más de 150.000 personas, y un show realizado frente al Cristo Redentor en Brasil.

El Heraldo señaló que también encabezó un evento en Zaragoza, donde combinó techno y música religiosa frente a 20.000 asistentes.

La presentación en Bogotá contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales de la escena electrónica, entre ellos Suizer, Pao Calderón, Mulatto, Valerio, Aimee, Alejandra Rosales, Ceon y Jayklash. La propuesta busca integrar a públicos diversos bajo principios de fe, inclusión y convivencia. Según los organizadores, las entradas tendrán un valor que oscila entre 112.000 y 336.000 pesos, con acceso VIP y meet and greet con el sacerdote en la modalidad más alta.

Temas Relacionados

Padre GuillhermeDJ y sacerdoteFiesta de música electrónica BogotáCentro de Eventos MontevideoColombia-Noticias

Más Noticias

Las etapas del duelo tras la muerte de un familiar, proceso tiende a ser más difícil cuando se trata de un hijo

En diálogo con Infobae Colombia, Paola Uribe mencionó las etapas del duelo en las que una persona debería pedir ayuda profesional

Las etapas del duelo tras

Vicky Dávila arremetió contra Verónica Alcocer tras conocerse video de la primera dama en Suecia: “Nadie sabe de qué vive”

La primera dama de Colombia se encuentra en el centro de la polémica después de la difusión de un video en el que aparece saliendo de un establecimiento comercial en Estocolmo, Suecia

Vicky Dávila arremetió contra Verónica

Nueva reforma tributaria del Gobierno Petro podría reducir inversión y afectar el crecimiento en Colombia, aseguró Anif

Sectores económicos advierten que la ley de financiamiento del Gobierno podría aumentar los costos de insumos estratégicos, afectar la inversión y limitar el crecimiento en Colombia

Nueva reforma tributaria del Gobierno

Operativo del Ejército dio de baja a uno de los cabecillas del Clan del Golfo en el Caribe colombiano y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Las tropas del Ejército neutralizaron en combates a alias Cóndor, en zona rural del municipio de Montelíbano, Córdoba: tenía un prontuario criminal de terror

Operativo del Ejército dio de

Por presuntos vínculos con alias Calarcá, generales en reserva del Ejército solicitaron celeridad en investigaciones

El Consejo de Generales en retiro pidió rapidez en la investigación a un alto oficial bajo sospecha de nexos con disidencias, advirtiendo que la incertidumbre consolidaría riesgos para la seguridad del Estado

Por presuntos vínculos con alias
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo del Ejército dio de

Operativo del Ejército dio de baja a uno de los cabecillas del Clan del Golfo en el Caribe colombiano y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Giovanny Ayala organizó velatón en

Giovanny Ayala organizó velatón en Villavicencio por la liberación de su hijo Miguel Ayala: “Una luz por la vida”

Hassam apareció en redes y reveló detalles sobre su salud que preocuparon a sus seguidores: “Cambio de aceite”

Hija de Daddy Yankee reveló que tenía prohibido escuchar música de Don Omar. “Ahora puedo”

Rating Colombia: así le fue al último capítulo de ‘MasterChef Celebrity 2025′

Set de ollas que ganó Violeta Bergonzi en ‘MasterChef Celebrity’ cuesta una millonada

Deportes

Hora y dónde ver América

Hora y dónde ver América vs. Medellín: el duelo de rojos puede sentenciar la eliminación de alguno de los dos clubes

Histórico del América de Cali criticó a directivos y jugadores por la situación deportiva del club: “Manejan sin conocimiento”

Fortaleza cambiará su nombre para el 2026: así se conocerá ahora a los ‘Amix’

Atlético Nacional estaría cerca de asegurar al juvenil Juan Manuel Rengifo, ídolo de la hinchada: “Están a mínimos detalles”

Sebastián Villa quiere volver a la selección Colombia y advierte a Néstor Lorenzo: “No voy a descansar hasta lograrlo”