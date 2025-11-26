Petro nombró como nuevo gestor de Paz a alias Samir, y Daniel Briceño le contestó: “Ahora un asesino de 13 soldados es premiado”

Daniel Briceño señaló directamente al presidente Gustavo Petro por incluir a Alias Samir, a quien relacionó con hechos violentos recientes en Antioquia - crédito Presidencia/@Danielbricen/X

El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Sadid Darío Rojas, conocido como Alias Samir, miembro del frente 36 de las disidencias de las Farc, como negociador de paz.

La decisión fue confirmada por una resolución ejecutiva firmada el 21 de noviembre de 2025 por el presidente de la República, Gustavo Petro.

Alias Samir es buscado en Antioquia por autoridades judiciales por su presunta implicación en la muerte de trece soldados en Amalfi.

La designación de alias Samir generó controversia nacional al coincidir con la discusión sobre la posible existencia de vínculos entre miembros del Estado y grupos armados ilegales.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño expresó su rechazo al proceso: “Alias Samir, el asesino de 13 soldados en Amalfi, Antioquia, fue nombrado como nuevo gestor de paz de Petro”.

Además, cuestionó otros antecedentes: “Primero, los gestores de paz de Petro asesinaron a Miguel Uribe, y ahora un asesino de 13 soldados es premiado por el mismo Petro”.

“Ya sabemos de qué lado están”, concluyó Briceño al insistir en las críticas sobre la política de paz promovida por la administración de Petro.