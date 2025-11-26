Colombia

Petro negó que desde la Casa de Nariño se haya ordenado ‘chuzar’ comunicaciones de magistrados: “No rompemos la ley”

En 2024, integrantes de la Corte Constitucional aseguraron estar siendo víctimas de interceptaciones ilegales y de perfilamientos

El presidente Gustavo Petro negó
El presidente Gustavo Petro negó interceptaciones y pidió que no se asemeje su Gobierno a otros anteriores - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro reaccionó a información publicada por la prensa en junio de 2024, relacionada con la presunta interceptación ilegal de magistrados de la Corte Constitucional, las cuales habrían sido ordenadas por la Casa de Nariño.

De acuerdo con datos revelados por El Tiempo, las directrices habrían surgido directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Tecnología, liderada por René Guarín, un exintegrante del M-19 que también trabajó en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El funcionario conversó con el medio, indicando que la persona que lo señala de estar involucrado en las “chuzadas” debe presentar las evidencias que tiene al respecto.

Que haya las investigaciones internas que sean necesarias y que aparezca el supuesto real general que dice tener pruebas de mi participación en esos hechos (…). Estos son unos hechos muy graves en donde debe aparecer el militar, que dice tener rango de general y dice tener esas pruebas. Lo invito a que se las presente al país”, dijo en su momento el funcionario al informativo citado.

El primer mandatario Gustavo Petro se refirió a las advertencias sobre las presuntas interceptaciones ilegales, negando cualquier vinculación de algún integrante de la Casa de Nariño en los hechos.

Esto es falso, no hay ninguna orden de interferir comunicaciones de magistrados. No rompemos la ley, no nos asemejen a gobiernos anteriores”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que desde la Casa de Nariño no han ordenado interceptar comunicaciones de magistrados - crédito @petrogustavo/X

En desarrollo…

Deportivo Pereira se despediría del

Vacaciones recreativas en Bogotá para

El encanto del champán: La

Bogotá se transforma en una

Explosión en El Patía, Cauca,
Explosión en El Patía, Cauca,

El encanto del champán: La

Deportivo Pereira se despediría del

