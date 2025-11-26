Colombia

Luis Paz, jugador del América de Cali, fue víctima de un fleteo tras retirar dinero del banco: así ocurrió el asalto

El mediocampista relató que tres hombres en moto lo interceptaron en un semáforo de la Avenida Cañasgordas, rompieron las ventanas de su vehículo y lo amenazaron con armas para buscar un bolso que llevaba oculto

El mediocampista del América de Cali, Luis Alejandro Paz, fue víctima de un violento caso de fleteo en la tarde de este martes 25 de noviembre, en el sur de Cali. El jugador, reconocido por ser parte del plantel bicampeón del equipo escarlata, relató en entrevista con Telepacífico cómo tres hombres en motocicleta lo siguieron después de retirar una suma de dinero de una entidad bancaria y lo asaltaron cuando se dirigía hacia su residencia.

De acuerdo con su testimonio, el robo ocurrió en cuestión de segundos, justo en un semáforo de la Avenida Cañasgordas, donde los delincuentes lo interceptaron, rompieron las ventanas de su vehículo y lo intimidaron con armas de fuego.

Según contó el volante, todo comenzó después de que realizó un retiro en una oficina bancaria. Tres sujetos en motocicleta lo siguieron por varios kilómetros, esperando un momento de vulnerabilidad para actuar. El jugador aseguró que tomó precauciones básicas, como guardar el bolso con el dinero en la bodega del carro, pero eso no evitó que los delincuentes supieran exactamente qué buscar.

El mediocampista del América de Cali relató cómo los asaltantes lo siguieron desde el banco y lo obligaron a entregar sus pertenencias. - crédito América de Cali y captura de video

“Llegaron tres tipos en tres motos, dos de ellos se bajaron y me rompieron el vidrio del piloto, me apuntaron y me despojaron prácticamente de todo lo que había en el carro”, relató Paz al medio mencionado, quien por fortuna no sufrió lesiones físicas durante el asalto.

El futbolista añadió que el momento más angustiante fue cuando uno de los agresores se acercó directamente a pedirle el bolso donde llevaba el dinero. “El que estaba armado llegó de una vez pidiéndome que le entregara el bolso. Yo por prevenir lo metí en la bodega y por eso se demoraron en encontrarlo dentro del carro. Uno dice, hijuemadre, ¿cómo sabían?”, cuestionó.

¿Complicidad dentro del banco?

Luis Paz no descarta que detrás del robo haya una estructura criminal más compleja. Sus declaraciones apuntan a la posibilidad de que los ladrones recibieran información directa del banco en el que realizó el retiro.

“Yo supongo que eso es una cadena. ¿Cómo se dieron cuenta de que yo retiré el dinero?, que yo metí el dinero en la bodega. Esos son bandas organizadas y desafortunadamente fui víctima”, expresó el volante.

El caso reaviva las alarmas sobre posibles filtraciones dentro de entidades financieras que facilitan este tipo de delitos, un fenómeno que ha sido denunciado en distintas ciudades del país.

El volante escarlata describió el momento de tensión que vivió cuando dos hombres armados lo abordaron y revisaron su vehículo en busca del bolso con el dinero. - crédito América de Cali

Las autoridades ya tendrían identificados a los responsables

De acuerdo con Telepacífico, la Policía Metropolitana de Cali ya habría identificado a los presuntos responsables del asalto, gracias a cámaras de seguridad y testimonios recopilados en la zona. Sin embargo, aún se espera un pronunciamiento oficial sobre avances concretos.

Paz, quien también denunció el caso a través de sus redes sociales, espera que los delincuentes sean capturados pronto y que se investigue si hubo participación de terceros dentro del banco.

Un referente dentro y fuera de la cancha

Luis Paz, de 37 años, ha sido uno de los jugadores más influyentes del América en los últimos cinco años. Llegó en 2019 procedente del Deportes Tolima y fue parte clave del bicampeonato escarlata en 2019-II y 2020. Acumula 176 partidos de Liga y, aunque actualmente no es titular, sigue siendo parte del plantel dirigido por David González.

Además de su carrera deportiva, es tecnólogo en electrónica y contador público, título que obtuvo en 2019 en la Fundación Universitaria San Martín, en Ibagué.

Los delincuentes utilizaron armas de fuego para intimidar al jugador y acelerar el asalto en el semáforo de la Avenida Cañasgordas. - crédito Colprensa

La inseguridad en Cali vuelve a ser protagonista

El caso de Luis Paz se suma a una serie de denuncias por robos similares en la capital vallecaucana. El hecho según usuarios en redes sociales refleja que la inseguridad afecta por igual a ciudadanos comunes y figuras públicas, quienes quedan expuestos ante bandas dedicadas al fleteo, que operan con planificación y seguimiento preciso.

