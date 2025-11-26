Colombia

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Tras semanas de incertidumbre, el esposo de la secretaria de Gobierno del municipio fue liberado y trasladado a un hospital en Cali. La familia agradeció el apoyo recibido durante el difícil proceso

El comandante de la Policía de Cali reveló detalles del secuestro del comerciante oriundo de Miranda, Cauca - crédito Policía Cali

Tras 25 días de angustia y preocupación, fue liberado el comerciante Carlos Fernando Caicedo Duque, esposo de la secretaria de Gobierno de Miranda (Cauca), Isabel Cristina Cardona Ceballos, que había sido secuestrado el 1 de noviembre cuando se encontraba al interior de su vivienda.

El hecho tuvo lugar en el municipio caucano, donde hombres armados lo sacaron de su residencia, que lo trasladaron a un destino desconocido.

La liberación de Caicedo Duque ocurrió en la noche del martes 25 de noviembre, en el municipio de Caloto (Cauca), informó la Policía Metropolitana de Cali, luego de que el comerciante comenzara a presentar quebrantos de salud.

El comunicado de la Alcaldía
El comunicado de la Alcaldía de Miranda sobre la liberación del comerciante - crédito Alcaldía de Miranda/Facebook

“Estamos en el proceso investigativo. El día de ayer, estos terroristas se comunicaron con la familia, teniendo en cuenta que se encontraba enfermo, con situaciones de salud (...) y de inmediato se trasladó a un hospital de Santiago de Cali para prestarle toda la asistencia médica”, indicó el comandante de la Policía de Cali, Henry Yesid Bello Cubides.

Explicó que, una vez se notificó el secuestro del comerciante, “de inmediato activamos nuestro Gaula, que es un componente especial idóneo”, donde se determinó que este acto criminal fue atribuido al frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

“Se hace todo el proceso investigativo. Logramos establecer que a este ciudadano lo tenían privado de la libertad los terroristas del frente Dagoberto Ramos. Este es el ciudadano Carlos Fernando Caicedo Duque. Se hace todo el proceso investigativo y el día de ayer, en el municipio de Caloto, aproximadamente a las 9:00 p. m., esa persona fue liberada”, complementó puntualmente el uniformado.

Disidencias de las Farc pedían
Disidencias de las Farc pedían $4.000 millones por la liberación del hombre - crédito Redes sociales/Facebook

Bello Cubides también mencionó la millonaria suma que exigían los criminales por la liberación del hombre.

“(...) De inmediato se hizo el traslado a un centro asistencial en la ciudad de Cali. Lo que pudimos establecer en estos 25 días de investigación es que lo tenían estos terroristas y estaban exigiendo más de $4.000 millones por la liberación. A esto es a lo que se dedican esos delincuentes, al secuestro extorsivo", sentenció el comandante de la Policía.

Esposa del comerciante secuestrado agradeció el apoyo

La secretaria de Gobierno de Miranda, Isabel Cristina Cardona Ceballos, compartió su agradecimiento público por medio de un mensaje emotivo en redes sociales.

“Dios, inclinaste tu oído y escuchaste mi voz, me has dado ojos para ver el milagro de vida y libertad para mi esposo, virgencita gracias por tu infinita intercepción en la liberación de mi esposo, ángeles y arcángeles, gracias por acompañar, cuidar y proteger a mi esposo Gracias, gracias, gracias a todos que me acompañaron en oración, en mensajes, en llamadas, en visitas y fueron consuelo para nosotros. Mi esposo ya está libre”, sostuvo la mujer.

Por su parte, el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, expresó su satisfacción por el regreso de Caicedo Duque, señalando que, “expresamos nuestra alegría por el regreso sano y salvo de Carlos Fernando Caicedo, ciudadano mirandeño que después de varios días angustia e incertidumbre para su familia y comunidad, hoy vuelva a casa”.

El Concejo del municipio también
El Concejo del municipio también se refirió a la liberación del comerciante Carlos Fernando Caicedo Duque - crédito Concejo de Miranda/Facebook

Por último, desde el Concejo del municipio enviaron mensajes de festejo tras la esperada liberación: “¡Miranda vuelve a sonreír! Hoy celebramos el regreso de Carlos Fernando Caicedo Duque, un momento que llena de esperanza nuestros corazones. Tu vuelta a casa nos recuerda el poder de la unión, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca dejó de creer. ¡Bienvenido, Carlos Fernando! Miranda te abraza con alegría (sic)“.

Durante el periodo de cautiverio, la comunidad del norte del Cauca realizó manifestaciones, caminatas y vigilias reclamando la liberación del comerciante y mostrando respaldo a su esposa y familia.

Las investigaciones sobre el secuestro y las condiciones de la liberación permanecen en curso bajo supervisión de las autoridades competentes.

