Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal, se metió en la discusión de Martín Santos y Tomás Uribe: “Usted vividor”

El intercambio de mensajes entre Tomás Uribe, Martín Santos y Juan José Lafaurie intensifica el debate nacional tras cumplirse nueve años del acuerdo de paz - crédito @LafaurieCabal

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta una crisis política luego de que Noticias Caracol difundiera datos obtenidos de los aparatos electrónicos confiscados a Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, quien pertenece a las disidencias de las Farc. Estas revelaciones han provocado fuertes reacciones en el escenario nacional.

En la controversia que afecta la administración de Gustavo Petro, Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, publicó un video en el que alias Calarcá aparece durante una entrevista en la revista Semana. Junto al video, compartió un mensaje crítico hacia el proceso de paz promovido por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Martín Santos, hijo del exmandatario, respondió de manera pública al comentario.

Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal, intervino en el intercambio entre Martín Santos y Tomás Uribe con el siguiente comentario dirigido al hijo de Juan Manuel Santos: “Usted vividor”.

En el video divulgado por Tomás Uribe, alias Calarcá afirmó que la figura de Juan Manuel Santos genera inquietud debido a que, en sus palabras, “Juan Manuel Santos está preocupado, porque hoy queda más clara la mentira que le metió al mundo, de que las Farc se habían acabado en Colombia”.