Colombia

Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal, se metió en la discusión de Martín Santos y Tomás Uribe: “Usted vividor”

El abogado intervino en la discusión entre descendientes de expresidentes, luego de que discutieran por el proceso de paz del Gobierno Santos

Guardar
El intercambio de mensajes entre
El intercambio de mensajes entre Tomás Uribe, Martín Santos y Juan José Lafaurie intensifica el debate nacional tras cumplirse nueve años del acuerdo de paz - crédito @LafaurieCabal

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta una crisis política luego de que Noticias Caracol difundiera datos obtenidos de los aparatos electrónicos confiscados a Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, quien pertenece a las disidencias de las Farc. Estas revelaciones han provocado fuertes reacciones en el escenario nacional.

En la controversia que afecta la administración de Gustavo Petro, Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, publicó un video en el que alias Calarcá aparece durante una entrevista en la revista Semana. Junto al video, compartió un mensaje crítico hacia el proceso de paz promovido por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Martín Santos, hijo del exmandatario, respondió de manera pública al comentario.

Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal, intervino en el intercambio entre Martín Santos y Tomás Uribe con el siguiente comentario dirigido al hijo de Juan Manuel Santos: “Usted vividor”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video divulgado por Tomás Uribe, alias Calarcá afirmó que la figura de Juan Manuel Santos genera inquietud debido a que, en sus palabras, “Juan Manuel Santos está preocupado, porque hoy queda más clara la mentira que le metió al mundo, de que las Farc se habían acabado en Colombia”.

Temas Relacionados

Juan José LafaurieMaría Fernanda CabalMartín SantosTomás UribeColombia-Noticias

Más Noticias

“El aspecto mío me hace menos persona que él”: la historia viral de un hombre que señala discriminación policial

El hombre denunció en redes que fue detenido solo por su aspecto y pidió a los uniformados respeto

“El aspecto mío me hace

Audios de Wilmar Mejía comprometen a la Dirección Nacional de Inteligencia: “Salvar al presidente de la hoguera en la que está”

El escándalo ha puesto en duda la legitimidad de los ascensos y la estabilidad de las instituciones, mientras crecen las tensiones entre altos mandos y el gobierno

Audios de Wilmar Mejía comprometen

Vargas Lleras llamó al Congreso a no ceder ante la reforma tributaria “para evitar que Petro logre su propósito”

El exvicepresidente instó a legisladores a no ceder ante las propuestas del presidente Petro, advirtiendo sobre la presión y el escrutinio público en la recta final del periodo legislativo

Vargas Lleras llamó al Congreso

Habilitan vía en el norte de Bogotá con nombre de expresidente: opción para conectar la autopista Norte y la av. Boyacá más rápido

La administración distrital anunció que este tramo de 1,3 kilómetros facilita el flujo de vehículos en sentido sur-norte y cuenta con tres carriles, además de 5.452 metros cuadrados de espacio público

Habilitan vía en el norte

Lotería de la Cruz Roja: estos son los números ganadores de hoy, 25 de noviembre de 2025

Este popular juego entrega un premio mayor de $7.000 millones y más de 50 secos millonarios

Lotería de la Cruz Roja:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Quién es Violeta Bergonzi: de

Quién es Violeta Bergonzi: de modelo y presentadora a la nueva ganadora de ‘MasterChef Celebrity’

‘MasterChef Celebrity 2025′: Violeta Bergonzi ganó la final más reñida de todas las temporadas

Jessi Uribe y Paola Jara generaron polémica tras gastar una millonada en obsequio para su recién nacida

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Zambrano reveló por qué no funcionó su relación con Isa

Critican a mamá de Blessd por aparición en su concierto en Bogotá: “Solo ahora que él es famoso”

Deportes

Así despidió la organización del

Así despidió la organización del Giro de Italia a Esteban Chaves: “Qué gran aventura”

Deportes Tolima ganó a Independiente Santa Fe, es líder solitario del grupo B y se acercó a la final: así va la tabla de posiciones

Así calificó la prensa portuguesa a Richard Ríos tras la victoria del Benfica sobre el Ajax en Champions League

Tolima sorprendió a Santa Fe y ganó 2-1 en El Campín: líder sólido en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

América perderá dos fichas claves para duelo contra Medellín por cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor