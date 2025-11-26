Colombia

Grupo de feministas atacó sede de la iglesia cristiana más grande en Bogotá: “Ese es su tal discurso de empoderamiento”

La concejal Clara Lucía Sandoval denunció, además, que no hubo presencia de gestores de paz. Las manifestantes escribieron insultos en las ventanas de la sede religiosa

Guardar
En imágenes quedó cómo grupo
En imágenes quedó cómo grupo de feministas vandalizó la sede principal de la Misión Carismática Internacional - crédito @clarasandoval/X

La concejal bogotana Clara Lucía Sandoval denunció en redes sociales un ataque contra la sede principal de la iglesia Misión Carismática Internacional, en el sur de Bogotá.

En su publicación, Sandoval cuestionó el sentido del llamado “empoderamiento” feminista, como se leyó en su denuncia, y señaló que algunas manifestantes vandalizaronm la iglesia durante una protesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La funcionaria afirmó: “Ese es su tal discurso de empoderamiento: atacar a los que piensan distinto, destruir bienes públicos y privados, atentar contra la libertad religiosa”.

Además, cuestionó la labor de los gestores de paz, con la pregunta: “¿Para qué sirven los gestores de paz? ¿Está permitido vandalizar iglesias?”.

Temas Relacionados

Feministas vandalizan G12Sede Misión Carismática InternacionalClara Lucía SandovalIglesia cristiana en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

El festival ondas sorprende con Encanto en pantalla gigante y la Orquesta Sinfónica de Bogotá tocando en vivo

La familia Madrigal y los ritmos colombianos se apoderan de Bogotá en una experiencia única, donde la banda sonora de Encanto sonará en directo para el deleite de todos los asistentes

El festival ondas sorprende con

Citan a debate de control político a miembros del Gobierno Petro por escándalo de los archivos de alias Calarcá

La petición de la representante Juana Carolina Londoño incluye la comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; el comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, entre otros funcionarios

Citan a debate de control

Centro Democrático cuestionó la entrevista que un medio en México le hizo a Iván Cepeda: “Se omiten hechos ampliamente conocidos”

El partido opositor al gobierno de Gustavo Petro envió una carta a La Jornada en la que solicita contrastar la entrevista concedida por el precandidato con documentos oficiales, decisiones judiciales y testimonios rendidos bajo juramento

Centro Democrático cuestionó la entrevista

Petro nombró como nuevo gestor de Paz a alias Samir, y Daniel Briceño le contestó: “Ahora un asesino de 13 soldados es premiado”

El concejal de Bogotá aseguró que el Gobierno respalda a responsables de crímenes graves y vinculó este hecho con anteriores controversias sobre la selección de negociadores de paz

Petro nombró como nuevo gestor

Apoyo al nuevo director deportivo de Millonarios, tras la tensión que se vivió con Hernán Torres en su presentación: “Nos hemos acostumbrado”

Los Embajadores presentaron a su nuevo director deportivo, que llega en reemplazo de Ricardo “el Gato” Pérez, pero en la rueda de prensa hubo el “primer roce”

Apoyo al nuevo director deportivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Así fue la emotiva celebración

Así fue la emotiva celebración de Violeta Bergonzi junto a su familia tras victoria en ‘MasterChef Celebrity’: “Llevaba muchos años esperando esto”

Quién es Violeta Bergonzi: de modelo y presentadora a la nueva ganadora de ‘MasterChef Celebrity’

‘MasterChef Celebrity 2025′: Violeta Bergonzi ganó la final más reñida de todas las temporadas

Jessi Uribe y Paola Jara generaron polémica tras gastar una millonada en obsequio para su recién nacida

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Zambrano reveló por qué no funcionó su relación con Isa

Deportes

Apoyo al nuevo director deportivo

Apoyo al nuevo director deportivo de Millonarios, tras la tensión que se vivió con Hernán Torres en su presentación: “Nos hemos acostumbrado”

Así despidió la organización del Giro de Italia a Esteban Chaves: “Qué gran aventura”

Santiago Mosquera anticipó que habría jugado su último partido con Santa Fe: este será el futuro de la figura del León

Deportes Tolima ganó a Independiente Santa Fe, es líder solitario del grupo B y se acercó a la final: así va la tabla de posiciones

Así calificó la prensa portuguesa a Richard Ríos tras la victoria del Benfica sobre el Ajax en Champions League