Grupo de feministas atacó sede de la iglesia cristiana más grande en Bogotá: “Ese es su tal discurso de empoderamiento”

En imágenes quedó cómo grupo de feministas vandalizó la sede principal de la Misión Carismática Internacional - crédito @clarasandoval/X

La concejal bogotana Clara Lucía Sandoval denunció en redes sociales un ataque contra la sede principal de la iglesia Misión Carismática Internacional, en el sur de Bogotá.

En su publicación, Sandoval cuestionó el sentido del llamado “empoderamiento” feminista, como se leyó en su denuncia, y señaló que algunas manifestantes vandalizaronm la iglesia durante una protesta.

La funcionaria afirmó: “Ese es su tal discurso de empoderamiento: atacar a los que piensan distinto, destruir bienes públicos y privados, atentar contra la libertad religiosa”.

Además, cuestionó la labor de los gestores de paz, con la pregunta: “¿Para qué sirven los gestores de paz? ¿Está permitido vandalizar iglesias?”.